”Puolueen johdolla on tästä suurin vastuu” – vihreiden kansan­edustajat perkaavat puolueen surkeaa vaalitulosta

Pääsiäisenä omia näkemyksiään ovat esitelleet muun muassa paluun eduskuntaan tekevä Oras Tynkkynen ja jatkokaudelle Uudeltamaalta valittu Saara Hyrkkö. Tiistaina puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää tiedotustilaisuuden.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö perkaa pitkässä, maanantaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa vihreiden surkean vaalituloksen syitä.

Hyrkkö tuli valituksi jatkokaudelle Uudeltamaalta, jossa vihreät menetti viidestä kansanedustajan paikasta kaksi.

Vihreät menetti reilun viikon takaisissa vaaleissa kannatustaan 4,5 prosenttiyksikköä ja kansanedustajapaikat putosivat 20:stä 13:een.

– Musertavan vaalitappion äärellä on ollut rohkaisevaa huomata, miten moni toivoo vihreiden onnistuvan. Vaikka tilanne on vaikea, se on hyvä pohja rakentaa tulevaa. Hyvää kriisiä ei kannata hukata, vaan hyödyntää se puolueen uudistamiseksi ja linjan kirkastamiseksi, Hyrkkö kirjoittaa.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö sanoo, ettei ”hyvää kriisiä” kannata hukata.

Hyrkön mielestä yksi vihreiden keskeisimmistä ongelmista on se, että iso osa ihmisistä ei tiedä, mitä vihreät on.

– Näymme mediassa liian vähän ja liian kapeasti. Sosiaalisen median kanavamme eivät enää lennä. Korona karsi myös kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen minimiin, emmekä oikein ole siitä horroksesta täysin vielä heränneet.

Hyrkön mukaan ”joku muu kyllä auliisti kertoo vihreistä oman versionsa”, kun puolue ei ole sitä kyennyt itse kertomaan.

– Kun puolueen itsetunto ja keskinäinen luottamus ovat matalaliidossa, alamme itsekin uskoa, mitä muut meistä sanovat.

Hyrkön mukaan puolueen on löydettävä suunta, ”joka kutsuu entistä enemmän ihmisiä mukaan”.

– Puolueen johdolla on tästä suurin vastuu.

” Puolueen johdolla on tästä suurin vastuu.

Vihreiden konkaripoliitikko, eduskuntaan palaava Oras Tynkkynen on listannut omassa blogissaan 12 ajatusta vihreiden vaalitappiosta.

Tynkkynen huomauttaa, että vaalitappio oli puolueen historian suurin ja puolue menetti kannatusta kaikissa vaalipiireissä.

– Eniten takkiin tuli vahvimmilla kannatusalueilla Helsingissä ja Uudellamaalla, joten syy ei ehkä tällä kertaa ollut ensisijaisesti liiassa helsinkiläisyydessä, Tynkkynen kirjoittaa.

Oras Tynkkynen listasi blogissaan 12 ajatusta vihreiden vaalitappiosta.

Tynkkysen mukaan vaalituloksen selittäminen viestinnän epäonnistumisella on liian helppoa.

– Liki jokainen puoluejohtaja selittää vaalitappiota sillä, että viesti ei ollut riittävän kirkas. Se voi olla totta, mutta mitä jos vikaa onkin myös viestittävissä kannoissa ja harjoitetussa politiikassa, Tynkkynen pohtii.

” Syy ei ehkä tällä kertaa ollut ensisijaisesti liiassa helsinkiläisyydessä.

Tynkkysen mukaan puoluejohto kantaa vaalitappiosta suurimman vastuun.

– Tappio ei johtunut kenestäkään yksittäisestä ihmisestä – ei myöskään puheenjohtajasta. Silti puoluejohto kantaa tuloksesta vastuun, ja puoluekokous Seinäjoella tulee otolliseen aikaan.

Oman analyysinsä vaalitappiosta julkaisi perjantaina vihreiden konkaripoliitikko Satu Hassi. Hän ei ollut enää ehdolla jatkokaudelle.

Hassin mukaan vihreiden ”kesto-ongelma” on se, että puolue ei osaa sanoittaa isoa, syvällekäyvää muutosta. Sen sijaan sen tekevät oikeisto ja vasemmisto.

– Ajamme isoa, syvällekäyvää muutosta. Sen sanoittaminen on paljon vaikeampaa kuin oikeiston ja vasemmiston perinteisen sanoman. Kun emme itse siinä onnistu, sanoituksen tekevät muut.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää tiistaina tiedotustilaisuuden eduskunnassa. Hän todennäköisesti kertoo tuolloin, aikooko hän jättää puheenjohtajan tehtävän. Ohisalo on johtanut puoluetta kesästä 2019 eli pian neljä vuotta.

Vihreiden seuraava puoluekokous järjestetään kesäkuussa Seinäjoella. Puheenjohtajan lisäksi puoluekokouksessa valitaan myös muu puoluejohto.

Puolueen varapuheenjohtajakolmikosta Iiris Suomela putosi vaaleissa eduskunnasta. Sen sijaan Atte Harjanne ja Hanna Holopainen valittiin uudelleen eduskuntaan.

Puoluesihteeri Veli Liikanen on kertonut puntaroivansa omaa jatkoaan. Puoluesihteeriydestä on ilmoittanut olevansa kiinnostunut Ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Sonja Raitamäki.