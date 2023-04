Ismo äänesti ennen vaaleissa keskustaa, mutta vaihtoi perussuomalaisiin – yhdestä asiasta kuitenkin eri mieltä

Keskustan kannatus laski eduskuntavaaleissa. Entinen keskustan kannattaja Ismo Vanhatalo äänesti nyt perussuomalaisia. Hän ihmettelee, miksi keskusta ei lähtenyt hallituksesta.

Pöytyällä asuva Ismo Vanhatalo äänesti eduskuntavaaleissa perussuomalaisia, vaikka hän on äänestänyt keskustaa aiemmin. Tämä on toinen kerta, kun hän on äänestänyt perussuomalaisia vaaleissa.

Hänen mielestään Sdp:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja Rkp:n kanssa samassa hallituksessa ollut keskusta omaksui vihervasemmistolaista ideologiaa. Hän kokee, että ideologiat saattavat estää tavoitteiden saavuttamisen politiikassa.

Vanhatalo kokee, että Marinin hallitus ei tehnyt asioita Suomen eteen. Esimerkiksi energiapolitiikassa päätökset tehtiin Suomen edun vastaisesti. Vanhatalon mielestä hallitus vetosi tässä kriiseihin, kuten koronaviruspandemiaan ja Ukrainan sotaan.

– Keskusta ei ole enää entinen keskusta.

Vanhatalo ihmettelee sitä, kuinka keskusta ei lähtenyt hallituksesta.

Keskustan Annika Saarikko (vas.) joutui ratkomaan muiden hallituspuolueiden johtajien kanssa koronaviruspandemiaan ja Ukrainan sotaan liittyviä kysymyksiä

– Harmittaa, että keskusta mielisteli liikaa kaikessa. Ei olisi kannattanut mennä ollenkaan hallitukseen.

Vanhatalo on tavannut perussuomalaisten ehdokkaita vaalitoreilla. Hänen mukaansa puolueessa hyvää on realismi, ja hänen mielestään puolue ajaa Suomen etua. Vanhatalo sanoo, että on hyvä, jos puolueen tavoitteet toteutuvat.

Hän kuitenkin toteaa, että puolueessa on myös huonoja puolia.

– Se, että EU:sta pyrittäisiin eroamaan. Sitä en kannata.

Vanhatalo tuntee maaseudulla asuvia tuttuja, jotka äänestivät ennen keskustaa, mutta vaihtoivat nyt perussuomalaisiin.

Aiemmin Vanhatalo työskenteli alkutuottajana lihanjalostusyrityksessä. Hän sanoo seuranneensa politiikkaa paljon ammattinsa takia.

– ”Vanha” keskusta oli sydäntä lähellä.

Nuorempana Vanhatalo on äänestänyt keskustan lisäksi myös kokoomusta.

Eduskuntavaaleissa keskustan kannatus laski 2,5 prosenttiyksikköä ja puolue menetti kahdeksan paikkaa eduskunnasta.

Osa Ilta-Sanomien haastattelemista piirijohtajista kertoi pitkäperjantaina, että hallitukseen lähteminen oli virhe. Osa heistä totesi, että Sdp yllätti keskustan tekemällä vasemmistolaisempaa politiikkaa, kuin mitä puolue oli aavistanut.

Tämän vuoden eduskuntavaalien jälkeen keskusta on edelleen valtapuolue monissa kunnissa esimerkiksi Pohjois- ja Itä-Suomessa. Kuitenkin perussuomalaiset oli vuoden 2023 eduskuntavaaleissa suurin puolue osassa niistä kunnista, joissa keskusta oli suurin puolue vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.