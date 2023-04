Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kannatus ja profiili näyttävät erkaantuneen vihreistä puolueena.

IS:n presidenttikyselyssä ykkösenä jatkaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Haavistoa voisi kuvitella äänestävänsä 52 prosenttia vastanneista. Nousua edellisestä, tammi–helmikuun vaihteessa tehdystä kyselystä on neljä prosenttiyksikköä.

Toiselle sijalle kyselyssä yltää Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) 39 prosentilla. Hänen kannatuksensa on tullut alas yhden prosenttiyksikön verran.

Kolmanneksi suosituin kyselyssä oli Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Häntä voisi kuvitella äänestävänsä 35 prosenttia vastaajista, kun luku viimeksi oli 36. Aaltola on sanonut, ettei hän ole asettumassa ehdolle presidentinvaaleissa.

Pekka Haavisto on entistä selkeämpi ykkönen. Hänen kannatuksensa on noussut, kun taas sekä Olli Rehn että Mika Aaltola ovat hitusen laskussa.

– Huomioni kiinnittyi siihen, että vastaajista 52 prosenttia voisi kuvitella äänestävänsä Pekka Haavistoa. Haavisto vankistaa ennakkosuosikin asemaa, vaikka ketään ei virallisesti vielä ehdokkaaksi ole Harry Harkimoa lukuun ottamatta nimetty, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo.

– Jos Haavisto haluaa asettua ehdolle, hänellä on aika vahva asema.

Turja huomauttaa, että Haaviston kannatus on aika tasaista eri ikäryhmissä. Naisten keskuudessa Haavisto on selvästi suositumpi kuin miesten.

– Rehnillä ja Aaltolalla näkyy se, että kannattajaprofiili painottuu selkeästi yli viisikymppisiin. Siinäkin mielessä Haaviston tilanne on hyvä.

Mielenkiintoista on Turjan mukaan se, että vihreät sai eduskuntavaaleissa ”umpisurkean tuloksen”. Haavistokaan ei saanut odotetusti ääniä, vaikka menikin vaaleissa läpi. Haaviston äänimäärä putosi neljän vuoden takaisista eduskuntavaaleista yli 12 000 äänellä (viimeksi 20 163, nyt 8 036).

– Haaviston kannatus ja profiili näyttävät erkaantuneen vihreistä puolueena, Turja arvioi.

Turja huomauttaa, että myös muiden puolueiden kannattajat, etenkin Sdp:stä, keskustasta ja kokoomuksesta, voisivat kuvitella äänestävänsä Haavistoa.

– Sdp:n kannattajista 74 prosenttia voisi kuvitella äänestävänsä Haavistoa, keskustalaisista 43 prosenttia ja kokoomuslaisista 42 prosenttia. Voisi sanoa, että Haavistolla on kannatuspotentiaalia vihervasemmistoblokissa, mutta myös porvaripuolella.

Keskustalaisten joukossa Haaviston kannatus näyttää jopa hieman kasvaneen.

Keskustan mahdollisista ehdokkaista Olli Rehn on suosituin. Antti Kaikkonen on noussut viime mittauksesta prosenttiyksiköllä, Paavo Väyrynen pudonnut saman verran.

Keskustan ehdokkaista vahvimmassa asemassa on Olli Rehn.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) kannatus ei puolueen sisäisissä luvuissa ole lähtenyt presidenttikyselyssä nousuun, vaikka hän on nauttinut ministerin asemassaan suosiota.

Kaikkosta voisi kuvitella äänestävänsä kyselyyn vastanneista 23 prosenttia.

– Kaikkosta jossain vaiheessa uumoiltiin [presidenttiehdokkaaksi], koska hän on pärjännyt ministerigallupeissa. Hänen työhönsä puolustusministerinä on oltu aika tyytyväisiä, mutta ei näytä tällä hetkellä siltä, että se aiheuttaisi suurta nostetta presidenttispekuloinneissa, Turja pohtii.

Keskustalaisista tarjolla olevista ehdokkaista Paavo Väyrystä voisi kuvitella äänestävänsä vain viisi prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia ei voisi äänestää tarjottuja keskustan ehdokkaita.

Sanna Marin, Alexander Stubb ja Li Andersson ovat mittauksessa lähes tasoissa. Marin on sanonut, ettei lähde kisaan mukaan.

Muista puolueista kokoomuksen entisen pääministerin Alexander Stubbin etumatka puolueensa muihin nimiin nähden on kasvanut. Hän on myös kuronut kiinni pääministeri Sanna Marinin (sd) kannatusta. Myös vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin kannatus on kasvanut pari prosenttiyksikköä.

Stubbia voisi kuvitella äänestävänsä 30 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun edellisessä kyselyssä lukema oli 27 prosenttia.

– Kokoomuksessa Stubbin kannatus on noussut kolme prosenttiyksikköä. Näyttää siltä, että hän on selkeästi eniten kokoomuksen potentiaalisista ehdokkaista mainintoja saava.

Kokoomuslaisista Alexander Stubb on entistä selvemmin ykkönen. Petteri Orpo oli nyt Antti Häkkäsen edellä, toisin kuin viime kerralla.

Puheenjohtaja Petteri Orpoa voisi kuvitella äänestävänsä 17 prosenttia vastaajista ja Antti Häkkästä 14 prosenttia vastaajista. Turjan mukaan Orpon kannatus on noussut parilla prosenttiyksiköllä, mutta on epätodennäköistä, että mahdollinen tuleva pääministeri asettuisi ehdolle presidentinvaaleissa. Häkkäsen kannatus on puolestaan pudonnut muutaman prosenttiyksikön verran.

Vastaajista 40 prosenttia ei voisi kuvitella äänestävänsä tarjottuja kokoomuksen ehdokkaita.

Vasemmiston ykkösniminä jatkavat Sdp:n Sanna Marin ja vasemmistoliiton Li Andersson. Sdp:n Jutta Urpilaisen kannatusluku laski pari prosenttiyksikköä.

Kyselyssä neljänneksi suosituinta Marinia voisi kuvitella äänestävänsä 32 prosenttia ja Anderssonia 29 prosenttia vastaajista. Marinin kannatus on kasvanut yhden prosenttiyksikön verran ja Anderssonin kahden prosenttiyksikön verran.

Marin sanoi viime viikolla, ettei ole lähdössä ehdolle presidentinvaaleissa.

– Marin on selkeästi suosituin kaikista Sdp:n nimistä. Jutta Urpilainen on toiseksi suosituin (20 %), mutta hänen kannatuksensa on säilynyt samalla tasolla, laskua on kaksi prosenttiyksikköä. Sdp:n tilanne sama kuin puolueen tilanne muutenkin: Marinin takana ei ole selkeää kärkinimeä, Turja analysoi.

Perussuomalaisista Jussi Halla-ahon kannatus laski neljä prosenttiyksikköä, Riikka Purran kannatus nousi saman verran. Laura Huhtasaaren luku laski yhdellä prosenttiyksiköllä.

Perussuomalaisten osalta Jussi Halla-ahon kannatus on tippunut. Halla-ahoa voisi kuvitella äänestävänsä nyt 20 prosenttia vastanneista, kun viime kyselyssä häntä olisi äänestänyt 24 prosenttia vastaajista.

Vastaavasti puolueen puheenjohtajan Riikka Purran kannatus on noussut. Häntä voisi kuvitella äänestävänsä nyt 16 prosenttia vastaajista, kun viimeksi lukema oli 12 prosenttia.

Laura Huhtasaaren kannatus tällä kysymysmuotoilulla oli kuusi prosenttia.

– Purra veti hyvän eduskuntavaalikampanjan ja on selkeästi vakiinnuttanut asemansa puolueen puheenjohtajana, Turja analysoi.

– Ei yllätä, että Halla-ahon kannatus on laskenut. Hän ei ollut perussuomalaisten vaalikampanjassa näkyvä hahmo. Toki Halla-aho on ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, mutta hän ei ole tehnyt näkyviä ulostuloja toisin kuin esimerkiksi viime vuonna.

Vastanneista 66 prosenttia ei voisi kuvitella äänestävänsä yhtäkään mainituista perussuomalaisten ehdokkaista.

Pienten puolueiden puheenjohtajista Rkp:n Anna-Maja Henriksson sai puoltoa 17 prosentilta, kristillisdemokraattien Sari Essayah 25 prosentilta vastaajista. Puheenjohtajat olivat edellisessä mittauksessa tasoissa.

Edellisestä kyselystä Rkp:n ja Kd:n kärkiehdokkaat eivät muuttuneet, heidän keskinäinen tilanteensa sen sijaan muuttui.

Rkp:n puheenjohtajaa Anna-Maja Henrikssonia voisi kuvitella äänestävänsä 17 prosenttia vastaajista ja Kd:n Sari Essayahia 25 prosenttia vastaajista.

Henrikssonin kannatus on laskenut edellisestä kyselystä neljä prosenttiyksikköä. Essayahin kannatus puolestaan on noussut neljä prosenttiyksikköä.

Liike Nytin puheenjohtajan Harry Harkimon kannatus on kymmenen prosenttia.

Mikäli Haavisto ei lähtisikään ehdolle vaaleissa, seuraavaksi suosituimmat vihreät nimet kyselyssä ovat europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Heidi Hautala. Niinistöä voisi kuvitella äänestävänsä 23 prosenttia ja Hautalaa 16 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 35 prosenttia ei voisi ajatella äänestävänsä tarjottuja vihreiden ehdokkaita.