Onko Ahvenanmaan demilitarisointia koskeva sopimus enää tätä päivää, pohtivat tutkijat ja poliitikot. Maakuntajohtaja kannattaa demilitarisoinnin jatkamista.

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu alue vuodesta 1856 lähtien.

Saarella ei saa olla pysyvästi sotilaita eikä sitä saa linnoittaa, suurvallat päättivät Krimin sodan jälkeen.

Suomen tultua Naton jäseneksi herää kysymys, onko Ahvenanmaan demilitarisointia koskeva sopimus enää tätä päivää.

– Nythän Venäjällä on tietyllä tapaa puolustusvoimia parempi mahdollisuus olla Ahvenanmaalla läsnä, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen muistuttaa.

Krimin sota laajeni vuonna 1854 Itämerelle Oolannin sodaksi. Ranskalaiset ja englantilaiset tuhosivat sodassa venäläisten rakentaman Bomarsundin linnoituksen.

1. Demilitarisointi

Eduskuntavaalien alla ehdokkaat saivat ottaa Ylen vaalikoneessa kantaa väitteeseen, että Ahvenanmaan demilitarisointi tulisi poistaa.

Puolustusvoimain entinen komentaja, eduskuntaan valittu Jarmo Lindberg (kok) vastasi olevansa asiassa jokseenkin samaa mieltä.

– Nykyisessä turvallisuustilanteessa tästäkin asiasta tulisi voida avoimesti keskustella. Kun kerran on Natoon menty ja tehty näin merkittäviä päätöksiä, ihan avoimesti tästäkin asiasta voidaan keskustella.

Jarmo Lindbergin mielestä Ahvenanmaan demilitarisoinnista pitäisi käydä avoin keskustelu.

Lindberg lisää, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema on parhaillaan historiallisen suuressa muutoksessa.

– Jos näin isot asiat on muutettu näin radikaalisti, muistakin asioita voidaan minun puolestani keskustella.

Lindberg toteaa, että sen voimakkaammin hän ei ole ottanut asiaan kantaa.

Vastaus vaalikoneen kysymykseen ei tarkoita sitä, että hän on kääntynyt aktiiviseksi asian ajajaksi, Lindberg täsmentää.

Mats Löfström (r) edustaa Ahvenanmaata eduskunnassa. Hänen mielestään demilitarisointia ei tule purkaa.

Ahvenanmaan demilitarisoinnin on jatkuttava, vaatii Ahvenanmaan ainoa kansanedustaja Mats Löfström (r). Suomen Nato-jäsenyys ei hänen mukaansa vaikuta Ahvenanmaan demilitarisointiin.

– Nato-maat eivät problematisoineet demilitarisointia ja Naton alueella on myös muita demilitarisoituja alueita, kuten Norjan Huippuvuoret.

Demilitarisointi ei Löfströmin mielestä tarkoita sitä, ettei Ahvenanmaata puolusteta. Kansainvälisten sopimusten mukaan Suomella on oikeus puolustaa Ahvenanmaata.

– Nato-jäsenyys vahvistaa tätä kykyä entisestään.

Keisarinna Maria Aleksandrovnan patsas puettuna huiviin Ukrainan lipun väreillä Maarianhaminassa 11. maaliskuuta 2022. Maarianhamina on nimetty hänen mukaansa.

Demilitarisoinnin kannattajat ovat vedonneet siihen, että nyt ei pidä lähteä keikuttamaan venettä, vaan tulee rauhoitella Venäjää ja pitää tilanne entisellään, tulkitsee puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, tuore kansanedustaja Pekka Toveri (kok).

Demilitarisoinnin kannattajien mukaan tilanne Itämeren piirissä ei ole dramaattisesti muuttunut, vaikka Suomi liittyi Natoon.

– Tilanne on kyllä dramaattisesti muuttunut ja Venäjän kannalta huonompaan suuntaan, Toveri sanoo.

Demilitarisointia vastaan on Toverin mukaan se, että alueella on yksi suurvalta, joka toimii äärimmäisen aggressiivisesti ja hyökkää siellä, missä se arvelee saavuttavansa etua.

Ahvenanmaan demilitarisoinnin purkaminen, kuten Suomen liittyminen Natoon, olisivat signaaleja suurvallalle, että sen toiminta aiheuttaa vastatoimia.

– Tässä on kansallisia turvallisuusintressejä. Ahvenanmaa on Suomelle strategisesti äärimmäisen tärkeä paikka. Pitäisi luopua kaikista sellaisista sopimuksista, jotka vaikeuttavat sen puolustamista.

Venäjän valtio omistaa alueen Saltvikissa.

Toveri ei usko, että vaikka demilitarisoinnista luovuttaisiin, Ahvenanmaalle rakennettaisiin varuskunta.

– Puolustusvoimat voisi tarvittaessa lisätä alueella partiointia ja siirtää joukkoja ilman, että siinä tarvitsee tehdä mitään poliittista päätöstä. Se olisi normaalia Suomen alueen puolustamista.

Toveri muistuttaa, että Venäjä on äärimmäisen taitava hyödyntämään harmaita alueita ja aukkoja lännen puolustuksessa.

Aina kun on alueita, joissa ei ole sotilaallista voimaa ja puolustusvalmistelut edellyttävät poliittista päätöstä, Venäjä voi hämmentää tilannekuvaa, vaikuttaa poliitikkoihin ja viivyttää päätöksentekoa.

– Se luo venäläisille mahdollisuuden tehdä jotain ikävää. Silloin kun Ahvenanmaa on yksiselitteisesti Suomen aluetta, missä puolustusvoimat sääntelee valmiutta tilanteen mukaan, ei jätetä harmaita alueita eikä epäselviä kohteita.

Pekka Toveri ihmettelee, miksi Suomi enää roikkuu vanhassa sopimuksessa kiinni.

Venäjä on nyt kiinni Ukrainassa, Pekka Toveri muistuttaa.

Kun Ukrainan tilanne jossain vaiheessa rauhoittuu, Venäjällä vie vuosia rakentaa sotilaallista voimaa. Sillä aikaa se käy hybridisodankäyntiä.

– Se on käynyt hybridisodankäyntiä kymmenen vuotta hyvin menestyksekkäästi. Salamurhauttanut ihmisiä pitkin Eurooppaa, räjäytellyt asevarikoita Nato-maissa, tehnyt kyberiskuja, korruptoinut poliitikkoja, tehnyt vaalivaikuttamista. Tämä toimii hyvin, minkä takia se luopuisi siitä?

Suomi on Toverin mukaan siinä mielessä kiinnostava maa, että kun maa on mukana Naton päätöksenteossa, Venäjä yrittää vaikuttaa Natoon Suomen kautta.

Ahvenanmaalla on itsehallinto ja sen maakuntapäivillä on mahdollisuus säätää lakeja.

2. Kansainvälinen sopimus

Ahvenanmaan demilitarisointi perustuu Krimin sodan jälkeen vuonna 1856 Venäjän, Britannian ja Ranskan tekemään sopimukseen.

Oma kysymyksensä demilitarisoinnin purkamisessa on, miten kansainvälisestä sopimuksesta irtaudutaan.

Ahvenanmaan maakuntajohtaja Veronica Thörnroos on sitä mieltä, että demilitarisointi pitää säilyttää Nato-Suomessa.

Hän lisää, ettei Ahvenanmaa päätä asiasta, vaan saaren asema perustuu Suomen ja Neuvostoliiton tekemään sopimukseen. Ahvenanmaa ei ole sopimuksen osapuoli, vaikka monet tuntuvat Thörnroosin mielestä niin ajattelevan.

– Mutta jos meiltä kysytään, on parempi, ettei demilitarisointia muuteta. Kyseessä on kansainvälinen sopimus ja meidän mielestämme on hyvä pysytellä siinä, mistä on sovittu.

Ahvenanmaan maakuntajohtaja Veronica Thörnroos muistuttaa, ettei saarimaakunta ole demilitarisointisopimuksen osapuoli.

Ulkopoliittisen Instituutin tutkija Henri Vanhanen muistuttaa, ettei sopimuksesta irrottautuminen käy Suomen yksipuolisella ilmoituksella.

– Suomen ulkopolitiikassa on pitkäjänteisesti korostettu kansainvälisten sopimusten pitävyyden merkitystä.

Vanhasen mielestä jos irtaantumiseen päädyttäisiin Ahvenanmaan kysymyksessä, päätöksen turvallisuuspoliittiset perusteet olisi käytävä huolellisesti läpi ja avattava kunnolla ulospäin.

– Kiistatta Venäjän sota joka tapauksessa luo tarpeen arvioida tilannetta uudelleen. Nythän Venäjällä on tietyllä tapaa puolustusvoimia parempi mahdollisuus olla Ahvenanmaalla läsnä.

Vanhanen miettii, että jos Ahvenanmaan kansainvälistä asemaa lähdetään muuttamaan, tarkoittaako se sitä, että saari pitää samantien militarisoida.

– Ei rauhan aikana olisi tarvetta viedä sotilaallista läsnäoloa, vaikka demilitarisointi muuttuisi. Kysehän on viime kädessä siitä, että meillä on paras mahdollinen kyky ja nopeus tarvittaessa toimia, jos jotain on tehtävä Ahvenanmaan eteen. Saaren osalta Suomella kuitenkin on puolustusvelvoite.

– Vaikka Ahvenanmaa demilitarisoitaisiin, ei ehkä ole tarvetta sen isommalle sotilaalliselle läsnäololle saarella rauhan aikaan, Henri Vanhanen miettii.

Kansainvälisistä sopimuksista Pekka Toveri muistuttaa, että aikoinaan oli Pariisin rauhansopimus vuodelta 1947, jossa Neuvostoliitto oli yhtenä osapuolena. Neuvostoliiton hajottua todettiin, että Pariisin sopimuksen artiklat enää koske Suomea.

– Itse sanottiin, että emme ryhdy havittelemaan ydinaseita, mutta muuten luovutaan sotilasartikloista.

– No nyt ydinaseasia on muuttunut johtuen Venäjän käyttäytymisestä ja siitä, että se uhkailee ydinaseilla naapureitaan.

Demilitarisointia koskeva sopimus syntyi Krimin sodan jälkeen. Toveri muistuttaa, että sopimus uusittiin toisen maailmansodan jälkeen silloisen Neuvostoliiton halusta.

– Aina voi miettiä, onko Ahvenanmaan demilitarisoinnissa tällöin haettu Suomen etua vai Neuvostoliiton etua. Vastaus on varmaan, että Neuvostoliiton etua, joten minkä takia me roikutaan sopimuksessa enää kiinni.

Itämerestä on tullut Nato-meri.

3. Konsulaatti

Ukrainan sodan aikana on noussut pintaan kysymys Maarianhaminassa sijaitsevasta Venäjän konsulaatista.

Konsulaatti perustettiin vuonna 1940 talvisodan jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta. Neuvostoliiton silloinen pääministeri halusi konsulaatin valvomaan Ahvenanmaan demilitarisointisopimusta.

Ukrainan sodan aikana konsulaatin edessä on pidetty mielenilmauksia. Julkisessa keskustelussa on vaadittu konsulaattia suljettavaksi.

– Minusta on se kapea tapa tarkastella tätä kysymystä. Eihän mahdollinen uhka Ahvenanmaalla tule siitä, että siellä on Venäjän konsulaatti, vaan siitä, että demilitarisoinnin katsotaan rajoittavan Suomen kykyä nopeasti järjestää alueelle tarvittaessa puolustusta, tutkija Henri Vanhanen sanoo.

Konsulaatin lakkauttaminen pitäisi Vanhasen mielestä kytkeä laajempaan kysymykseen Ahvenanmaan asemasta ja sen muutoksesta. Jos 1856 sopimuksesta irtaudutaan, samalla poistuu konsulaatin tarve.

Vanhanen lisää, että jos yksittäisiä konsulaatteja aletaan lakkauttaa, se johtaa todennäköisesti Venäjän vastatoimiin.

– Silloin Venäjä voisi esimerkiksi lakkauttaa Suomen konsulaatin Pietarista. Pitääkin miettiä, onko se asia, jota me Suomessa toivotaan.

Vanhanen muistuttaa, että Pietari on Venäjän tärkeimpiä kaupunkeja. Suomalaisten päättäjien tulisi pohtia, halutaanko kaventaa Suomen läsnäoloa Pietarin kaltaisessa tärkeässä paikassa.

Mikäli Ahvenanmaan asemaan ja Venäjän konsulaattiin halutaan muutoksia, kannattaa ne Vanhasen mielestä tehdä niin, että kokonaisuus hyödyttää Suomen turvallisuutta.

– Yksittäisen konsulaatin sulkeminen ilman sen kytkemistä kokonaisuuteen lähinnä toisi Suomelle haittaa, ilman merkittäviä hyötyjä.

Maarianhaminan Venäjän-konsulaatti perustettiin talvisodan jälkeen valvomaan alueen aseettomuutta.

4. Asevelvollisuus

Suomella on sopimusten mukaan velvollisuus puolustaa Ahvenanmaata ja sen neutraalisuutta.

Yleinen asevelvollisuus ei koske ahvenanmaalaisia nuoria.

Demilitarisoinnin purkamisesta seuraa kysymys, pitäisikö ahvenanmaalaisten mennä armeijaan.

– Siinä tulee keskustelu saavutetuista eduista ja niiden menettämisestä. Se olisi keskustelun paikka ahvenanmaalaisten kanssa, Pekka Toveri kommentoi.

Toverin mielestä jos kerran mannersuomalaiset palvelevat, myös ahvenanmaalaisetkin voisivat jollakin tavalla palvella.

Toveri muistuttaa, että on kaikenlaisia lain antamia mahdollisuuksia esimerkiksi siviilipalvelukseen.

– Ahvenanmaalaisille voisi antaa jonkin Ahvenanmaalle sopivan palvelusmuodon, merenkulun turvaamista tai muuta vastaavaa.

Maarianhamina on Suomen kolmanneksi vilkkain matkustajasatama. Helsinki ja Turku on sitä vilkkaimpia.

Kansanedustaja Mats Löfström viittaa yli sata vuotta voimassa olleeseen lakiin Ahvenanmaan itsehallinnosta. Lain mukaan ahvenanmaalaiset ovat vapautettuja varusmiespalvelusta.

Hänen mielestään lakia ei ole syytä muuttaa.

– Laki ei estä ahvenanmaalaisia vapaaehtoisesti käymästä asepalvelusta, minkä useimmat ahvenanmaalaiset tekevät vuosittain, useimmiten Uudenmaan prikaatissa.

Venäjän brutaali ja laiton hyökkäyssota on kasvattanut ahvenanmaalaisten maanpuolustustahtoa, Löfström kertoo.

Säkylässä Porin prikaatissa on järjestetty sotilaan peruskurssi ahvenanmaalaisille. Kurssi on nyt täynnä.

Kaksi vuotta sitten järjestettiin kokonaisturvallisuuskurssi, joka oli ensimmäinen ruotsinkielinen kurssi. Siihen osallistui 30 ahvenanmaalaista.

– Olisi tarpeen järjestää pian uusia ruotsinkielinen kurssi, sillä kaikilla ahvenanmaalaisilla ei ole mahdollisuutta osallistua suureen MPK-kurssiin, kun se on suomeksi, Löfström ehdottaa.