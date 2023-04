Vihreiden konkariedustaja lataa suorat sanat – listaa 5 asiaa, jotka menivät pieleen vaaleissa

– Vihreisiin toimijoihin kohdistuu jatkuva paine olla täydellisiä ekojeesuksia, Satu Hassi lataa.

Vihreiden pitkäaikainen kansanedustaja, eduskunnan jättävä Satu Hassi analysoi Facebook-päivityksessään puolueensa vaalitappiota. Hassi on toiminut muun muassa vihreiden puheenjohtajan ja ympäristöministerinä.

Puolueen kannatus laski 4,5 prosenttiyksikköä ja se menetti seitsemän kansanedustajapaikkaa.

Hassin mukaan vihreiden ”kesto-ongelma” on se, että puolue ei osaa sanoittaa isoa, syvällekäyvää muutosta. Sen sijaan sen tekevät oikeisto ja vasemmisto.

– Ajamme isoa, syvällekäyvää muutosta. Sen sanoittaminen on paljon vaikeampaa kuin oikeiston ja vasemmiston perinteisen sanoman. Kun emme itse siinä onnistu, sanoituksen tekevät muut, Hassi sanoo.

– Koska ajamme muutosta, todistustaakka on meillä. Populisti voi nojata olemassa oleviin ennakkoluuloihin ja pelkoihin. Populistin ei tarvitse perustella. Vihreiden tarvitsee perustella, perustella perustelemasta päästyään, hän jatkaa.

Hassi sanoo, että vihreillä on yhteistä sekä vasemmiston että oikeiston kanssa. Vasemmiston kanssa vihreillä on esimerkiksi yhteistä usko kaikkien ihmisten yhtäläiseen ihmisarvoon, kun taas oikeiston kanssa yhteistä on myönteinen suhtautuminen markkinoiden käyttämiseen politiikan keinona, esimerkiksi päästöverojen ja päästökaupan käyttö.

Vihreiden vastaus moneen asiaan on rakennemuutos.

– Jos emme osaa sanoittaa näitä asioita tarpeeksi selkokielisesti, tulkitaan, että vihreillä ei ole mitään sanottavaa taloudesta. Meiltä myös kysytään, oletteko oikeistoa vai vasemmistoa. Kun vaalikoneissa ei kysytä asioita, joissa vihreät eroavat vasemmistosta, analyytikot sanovat vihreiden siirtyneen vasemmalle, Hassi pohtii.

Lue lisää: Näin vihreät kommentoivat vaali­katastrofia – puoluesihteeri täräytti rehellisen mielipiteensä: ”Meni ihan päin persettä”

Lue lisää: Eduskunnasta pudonneet tyhjentävät huoneitaan – keskustan Kivisaari menetti yöunensakin: ”Tyhjä olo”

Konkarin mukaan vaalitappion kannalta kaikki asiat eivät ole vihreiden käsissä.

Hän kuitenkin nimeää viisi asiaa vaalitappion taustalla: ”vaalien pääpuheenaiheet, syvällekäyvän muutoksen sanoittamisen, syyllistämisen ja syyllistymisen, keskinäiset välit ja latteat julisteet”.

Neljä vuotta sitten hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportti auttoi Hassin mukaan vihreät vaalivoittoon. Hän huomauttaa, että kokoomus onnistui näissä vaaleissa ja oli kotikentällään nostaessaan vaaliaiheeksi valtionvelan.

– Voi tietysti sanoa myös, että emme onnistuneet vaikuttamaan vaalitaistelun pääpuheenaiheisiin. En tiedä, olemmeko koskaan siinä onnistuneet.

Hassin mielestä on myös kohtalaisen yllättävää, ettei ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) työtä Suomen Nato-jäsenyyden toteutumiseksi palkittu isommalla äänimäärällä.

– En tiedä, johtuuko tämä enemmän siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei koeta ”vihreäksi” aiheeksi, vai siitä, että Pekka pyrki korostetusti esiintymään Suomen eikä puolueen edustajana - kuten mielestäni ulkoministerin kuuluukin.

Hassi sanoo, että vihreät eivät ole sälyttäneet syyllisyyttä ilmastokriisistä ja luontokadosta yksilöille, ainakaan kukaan puolueen johtohenkilöistä tai kansanedustajista. Mutta ”näin ne asiat koetaan”.

Vihreiden väitetään Hassin mukaan syyllistävän yksilöitä ja toisaalta vihreitä myös syyllistetään arkipäivän valinnoista.

– Vihreisiin toimijoihin kohdistuu jatkuva paine olla täydellisiä ekojeesuksia. Monet reagoivat tähän pyrkimällä omassa elämässään niin lähelle ekojeesuksen ihannetta kuin voivat. Siinä ei ole mitään pahaa. Mutta siinä on, jos kanssavihreille annetaan ymmärtää ettette ole aivan oikeanlaisia vihreitä.

Hassi pitää myös huolestuttavana kokemuksia keskinäisestä kampittamisesta, joita hän on kuullut eri puolilta maata.

– Se, että näitä kertomuksia tulee eri puolilta maata, kertoo puolueorganisaation johdon epäonnistumisesta.

Lopuksi Hassi huomauttaa, että tänä vuonna vihreiden vaalijulisteissa ei hänen mukaansa ollut ”nokkelaa jujua”.

– Slogan ”suojele elämää” on vihreiden tavoitteisiin nähden täysin looginen, vaikka tuokin mieleen abortinvastustajien ”pro life” -sloganin. Siinä ei kuitenkaan ole mitään, mikä edes sekunnin murto-osaksi pysäyttäisi, ilahduttaisi, antaisi jonkin oivalluksen, kuten vihreiden parhaissa julisteissa on ollut.

– Olen myös aika kyllästynyt kuviin, joissa keskiluokkaisen näköiset ihmiset kävelevät katsojasta poispäin luonnon keskellä. Ne osaltaan luovat mielikuvaa siitä, että hyväksymme vihreiksi vain tietynlaiset ihmiset, terveet, hyvinvoivat, ulkoilevat, ja sellaiset, joiden kosketus metsiin ja luontoon on viikonloppuretki. Tuo kuva ei vastaa vihreän kentän todellisuutta, mutta vahvistaa mielikuvia vihreistä porukkana, joka hyväksyy vain tietynlaiset ihmiset.