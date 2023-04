Malmin hautausmaan yhteyteen rakennettavat uudet keskitetyt vainajatilat kuumensivat tunteita Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa nähtiin keskiviikkona tunteita kuumentanut väittely, jonka aikana perussuomalaisia syytettiin kuolleiden syrjinnästä.

Valtuuston piti hyväksyä kokouksessa Malmin hautausmaan yhteyteen rakennettavat uudet keskitetyt vainajatilat 275 vainajalle.

Kokous sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun perussuomalaisten Laura Korpinen esitti hankkeen hylkäämistä.

Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.

Korpinen totesi hankkeen kyllä olevan sinänsä tarpeellinen, mutta uudisrakennuksena tarpeettoman kallis.

Uudisrakennuksen kustannusarvio on 10,5 miljoonaa.

Korpinen totesi puheessaan myös, että Malmille suunniteltavan rakennuksen yksi keskeinen toiminto on rakentaa sinne muslimivainajien pesutilat.

– Missään tapauksessa islamististen rituaalien kustantaminen ei kuulu helsinkiläiselle veronmaksajalle.

Björn Månsson (rkp).

– Tavallisen kuntalaisen täytyy myös voida saada hyvästellä oma omaisensa tiloissa, joissa ei samaan aikaan harjoiteta muun uskonto­kunnan rituaali­menoja, Korpinen sanoi.

Korpisen puhe herätti heti valtuutetuissa monen­laisia tunteita ja vasta­reaktioita.

Rakennuksen rakentamista perusteltiin muun muassa sillä, että Helsingistä ovat loppumassa vainajien säilytystilat.

Perus­suomalaisten ehdotusta kutsuttiin muun muassa sydämettömäksi.

Björn Månsson (rkp) vastasi heti Korpiselle todeten tämän olevan perus­suomalaisilta uusi ennätys syrjinnässä.

– Tämä oli kyllä uusi ennätys perus­suomalaisilta. Nyt syrjitään myöskin kuolleita, eikä vain eläviä.

Keskustelun myöhemmin edetessä Månsson myös totesi, että aiheesta on esillä paljon väärää tietoa. Hän sanoi, että tila ei ole erityisesti suunniteltu tiettyä uskontokuntaa varten.

Otso Kivekäs (vihr.)

– On tää vaan kiusallinen keskustelu, että me kinastelemme täällä tämmöisistä asioista.

Rakennuksen hanke­suunnitelmasta käy ilmi, että rakennukseen on suunniteltu tiloja, joissa omaisilla on mahdollisuus hyvästellä vainaja ja tarvittaessa suorittaa tiloissa erilaisia uskonto­kuntiin kuuluvia rituaaleja. Esimerkkinä tästä on mainittu muslimien vainajapesut.

Rakennuksen neljästä hyvästely­tilasta kaksi toimii tarvittaessa myös vainajien pesutilana.

Vihreiden Otso Kivekäs totesi, etteivät kohteen rakennus­kustannukset ole kaupungin mittakaavassa kovinkaan kallis investointi.

Tuomas Rantanen (vihr).

Hän sanoi, että tämän investoinnin kohdalla uskontojen rooli on hyvin vähäinen ja hanke­suunnitelmassa on lähinnä tuotu esiin, että on olemassa erilaisia uskontoja ja tapoja, joita tulee kunnioittaa.

– Minusta on käsittämätöntä, että tästä asiasta pitää tehdä jonkinlainen makaaberi farssi sen sijaan, että voisimme täyttää tehtävämme.

– Kyllä tässä on minusta kyse siitä, että nyt syrjintää halutaan ulottaa jo kuolleisiin. Sanoisin esityksen tekijälle, että hävetkää, totesi puolestaan Tuomas Rantanen (vihr).

Terhi Peltokorpi (kesk).

Myös Terhi Peltokorpi (kesk) oli Rantasen kanssa samoilla linjoilla sanoen, että tässä ei erotella eri uskontokuntiin kuuluvia tai kuulumattomia vainajia, vaan vainajia on tarkoitus kunnioittaa.

– Kun luin kaupunginvaltuuston esityslistaa, niin kuvittelin, että tämä on asia, joka menee yksimielisesti läpi pelkällä puheenjohtajan nuijan kopautuksella ja me kaikki olemme hyväksymässä tämän asian, Peltokorpi ihmetteli.

Lopulta kaupunginvaltuusto hyväksyi vainajien uudet säilytystilat, eikä kukaan muu kuin perussuomalaiset kannattanut esityksen hylkäystä.