Spekulaatiot Marinin tulevaisuudesta käynnistyivät heti.

Väistyvän pääministerin Sanna Marinin yllätysilmoitus jättäytyä Sdp:n puheenjohtajan paikalta syksyn puoluekokouksessa herätti heti spekulaatiot. Mitä yksi maailman valovoimaisimmista poliitikoista aikoo tehdä seuraavaksi?

Kukaan ei tiedä. Välttämättä sitä ei tiedä Marin itsekään. Joitain vaihtoehtoja on kuitenkin mahdollista spekuloida esimerkiksi sen perusteella, mitä muut Suomen entiset pääministerit ovat tehneet.

IS kokosi vaihtoehtoja Marinin tulevaisuudelle. Niitä kommentoi valtio-opin professori Kimmo Grönlund.

Abo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund pitää Marinin luopumista puheenjohtajuudesta outona, koska Sdp menestyi vaaleissa hyvin. ”Eihän pääministeripuolue yleensä nosta kannatustaan”, hän huomauttaa.

EU-tehtävät

EU-vaalit ovat edessä ensi vuonna.

Marin saattaa asettua ehdolle, mutta hänellä voi olla mahdollisuus myös kirkkaampaan pestiin kuin vain rivimepiksi.

Marin saattaisi hakeutua – tai häntä saatettaisiin pyytää – parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen PES:n kärkiehdokkaaksi. Se tarkoittaisi sitä, että Marin olisi ehdolla EU-komission puheenjohtajaksi.

– Tällaisilla paikoilla tarvitaan joku valovoimainen poliitikko. Siinä mielessä hän ei olisi huono vaihtoehto, sanoo Grönlund.

Viime vaaleissa PES:n kärkiehdokas oli hollantilainen Frans Timmermans. Marin olisi eri luokkaa valovoimaisuudessa ja kansainvälisessä tunnettuudessa, Grönlund arvioi.

– Pelkkä pätevyys ei riitä, pitää olla myös karismaa.

Marin EU:n huippukokouksessa Brysselissä helmikuussa.

Rivikansanedustaja

Marin sai eduskuntavaaleissa valtavasti ääniä. Pirkanmaalla yli kymmenen prosenttia äänestäjistä äänesti Marinia. Näin ollen voisi ajatella, että väistyvällä pääministerillä on tietynlainen velvollisuuskin äänestäjiään kohtaan.

– Olisi äänestäjällekin kiva, jos hän jatkaisi eduskunnassa eikä ainakaan heti lähtisi muualle.

Marin itse vakuutti tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että jatkaa kansanedustajana.

– Ei asia sitten on, kuinka pitkäaikaista se on, sanoo Grönlund.

Entisistä pääministereistä Juha Sipilä jatkoi rivikansanedustajana pääministerikautensa jälkeen koko seuraavan vaalikauden.

Sipilä ei kuitenkaan ollut yhtä kansainvälisesti suuntautunut ja maailmalla tunnettu kuin Marin, huomauttaa Grönlund.

Sanna Marin jatkaa kansanedustajana. Ainakin toistaiseksi.

Toisinto Paavo Lipposesta 2003

Sdp:n puheenjohtaja ja pääministeri Paavo Lipponen hävisi vaalit keskustalle vuonna 2003.

Lipponen jäi kansanedustajaksi ja hänet valittiin eduskunnan puhemieheksi.

Eduskunnan puhemies on presidentin jälkeen kakkospaikka protokollassa. Tehtävä on näkyvä paitsi kotimaassa, myös kansainvälisesti. Puhemiehellä on paljon arvovaltaa.

Paavo Lipponen eduskunnan puhemiehen pallilla vuonna 2007.

Perinteisesti puhemiehen paikka on mennyt hallituksen toiseksi isoimmalle puolueelle. Se, voisiko Marin päätyä puhemieheksi ja Lipposen tilanne toistua, riippuu siis ainakin hallitusneuvotteluiden lopputuloksesta.

– Jos Sdp menisi hallitukseen, se voisi olla luontevakin paikka Marinille, pohtii Grönlund.

Presidenttiehdokkuus

Marin on nostettu toistuvasti esille mahdollisena kandidaattina Sdp:n presidenttiehdokkaaksi. Vaalit käydään ensi vuonna, eikä puolueella ole selkeää ykköskandidaattia kuten vaikkapa vihreillä tai keskustalla.

Presidenttiehdokkuuden Marin on kuitenkin itse sulkenut pois.

Ainakin tähän asti.

Marin itse on ilmoittanut toistaiseksi, ettei ole lähdössä ehdolle Sauli Niinistön seuraajaksi.

Kansainväliset tehtävät

Erilaiset kansainväliset tehtävät on nostettu toistuvasti esille, kun Marinin tulevaisuutta on spekuloitu. Onhan Marin kansainvälisesti poikkeuksellisen suosittu.

Mitä ne voisivat olla?

Entisistä pääministereistä Mari Kiviniemi päätyi vuonna 2014 Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n apulaispääsihteeriksi. Alexander Stubb lähti Euroopan investointipankin varapääjohtajaksi. Jyrki Katainen lähti kesken pääministerikautensa EU-komissaariksi.

Vaihtoehtoja on kuitenkin lukuisia.

– Eri YK:n järjestöjä, OECD:tä, maailmanpankkia..., Grönlund luettelee paikkoja, joihin entiset suomalaispoliitikot ovat päätyneet.

Kansainvälisiin tehtäviin on hakeuduttu varmasti monista syistä. Grönlund muistuttaa kuitenkin yhdestä.

– Kansainvälisissä tehtävissä on hirmu paljon parempi palkka kuin mitä on kansanedustajan palkkio.

Sanna Marin ilmoitti luopuvansa puolueensa puheenjohtajuudesta keskiviikkona.

Naton pääsihteeri

Spekulaatioissa Marinin tulevaisuudesta ei ole jäänyt huomaamatta se, että Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kausi päättyy viimein lokakuussa. Stoltenbergin mandaattia ehdittiin pidentää jo kolmesti.

Suomi on ollut Naton täysvaltainen jäsen jo muutaman päivän.

Grönlund ei kuitenkaan pidä Naton pääsihteerin tehtävää kovin todennäköisenä. Hän kuitenkin huomauttaa, ettei tunne organisaatiota kovin hyvin.

– Mutta kun mietitään, että pääsihteeri on ollut juuri tanskalainen ja nyt norjalainen, ja norjalainen on vielä sosialidemokraatti, en tiedä olisiko Marin tähän tehtävään kovin realistinen.

– Pitäisi jotain muuta kansainvälistä tehtävää todennäköisempänä.

Jens Stoltenberg ja Sanna Marin kättelivät helmikuussa Helsingiss, kun Pohjoismaiden sosialidemokraatteja kokoontui Helsinkiin.

Yliopistomaailma

Lähimenneisyyden entisistä pääministereistä ainakin Esko Aho ja Alexander Stubb ovat siirtyneet yliopistomaailmaan.

Esko Aho lähti vuosituhannen alussa huippuyliopisto Harvardiin luennoimaan. Stubb taas päätyi Italian Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston professoriksi. Ahon ja Stubbin pestit eivät sikäli ole vertailukelpoisia, että Stubb valittiin tehtävään akateemisin perustein.

Esko Aho kuvattuna Harvardissa vuonna 2001.

Stubb toimi jo vuosi­tuhannen alussa vierailevana professorina Belgian Bruggessa sijaitsevassa College of Europessa.

Yhtä kaikki, ei olisi siis poik­keuksellista, jos Marin päätyisi yli­opisto­maailmaan. Hän ehti jo saada New York Universityn kunnia­tohtorin arvonimen.