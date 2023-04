Perussuomalaisten kannattajista peräti kolmasosa luopuisi hiilineutraalisuus­tavoitteesta kokonaan. Kokoomuksen kannattajista yli puolet lykkäisi tavoitetta vuodesta 2035 vuoteen 2050 asti.

Ilmastolakiin kirjattu tavoite Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä jakaa suomalaisia voimakkaasti, käy ilmi Ilta-Sanomien Taloustutkimuksella teettämän kyselyn tuloksista.

Kyselyn mukaan 47 prosenttia suomalaisista pitäisi kiinni Suomen hiilineutraalisuus­tavoitteesta. 39 prosenttia lykkäisi tavoitetta vuoteen 2050. Hiilineutraalisuus­tavoitteesta luopuisi kokonaan 10 prosenttia suomalaisista.

– On puhuttu paljon ”viherhumpasta” ja keskustelu on ollut aika kriittistä, niin siihen nähden yllättävän harvan mielestä tavoitteesta tulisi luopua kokonaan, sanoo Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

– Selvä enemmistö on sitä mieltä, että jonkinlaisesta tavoitteesta on pidettävä kiinni.

Viisi prosenttia kansasta ei osaa sanoa kantaansa.

Naisista yli puolet eli 52 prosenttia kannattaa pitämistä kiinni vuoden 2035 tavoitteesta. 35 prosenttia naisista lykkäisi tavoitetta vuoteen 2050. Ainoastaan seitsemän prosenttia naisista luopuisi tavoitteista kokonaan.

Miehissä kannat jakautuvat lähes tasan vuosien 2035 ja 2050 välillä. 41 prosenttia miehistä pitäisi tavoitteesta kiinni, 42 prosenttia lykkäisi vuoteen 2050. Miehistä kuitenkin 13 prosenttia luopuisi tavoitteesta kokonaan.

Hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ilmastolaissa Eduskunta hyväksyi toukokuussa äänin 121–42 ilmastolain, jonka mukaan Suomen tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Suomi siis päästäisi ilmaan hiilidioksidia vain sen verran kuin hiilinielumme kuten metsät ja suot sitovat. Tavoite asetettiin Antti Rinteen (sd) vetämissä hallitusneuvotteluissa 2019 ja se siirtyi pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tavoitteeksi. Ympäristöministeriön mukaan keinoja päästä tavoitteeseen ovat ilmastopoliittiset päätökset, lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, kiertotalouden edistäminen ja ilmastoystävällinen ruokapolitiikka. Ilmastolaissa säädettiin myös hiilinielujen vahvistamista koskevasta tavoitteesta. Laki koskee myös maankäyttösektoria, koska metsät imevät ja varastoivat hiilidioksidia, kun taas pellot ja turvetuotantoalueet aiheuttavat päästöjä. Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi joulukuussa selvityksen, jonka mukaan Suomen metsien hiilinielut ovat pienentyneet historiallisen alas ja Suomi on jäämässä jälkeen EU:n päästötavoitteista. Ilmastolaissa on myös kiristyvät päästö­vähennys­prosentit kolmelle vuodelle: teollisuuden sekä asumisen, liikenteen, maatalouden ja jätteiden ilmastopäästöjen pitää vähentyä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia, vuoteen 2040 mennessä vähintään 80 prosenttia ja vuoteen 2050 mennessä vähintään 90 prosenttia – kuitenkin pyrkien 95 prosentin vähennykseen.

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna kauimpana toisistaan ovat vihreiden ja perus­suomalaisten kannattajat.

Perus­suomalaisten kannattajista 58 prosenttia lykkäisi tavoitetta vuoteen 2050 ja tavoitteesta luopuisi kokonaan 32 prosenttia puolueen kannattajista. Vain viisi prosenttia perus­suomalaisista pitäisi kiinni nykyisestä tavoitteesta.

– Perus­suomalaisten kannattajat poikkeavat selvästi muiden puolueiden kannattajista. Kolmasosa on sitä mieltä, että tavoitteista pitäisi luopua kokonaan, Turja sanoo.

Kokoomuksen kannattajista yli puolet eli 52 prosenttia lykkäisi tavoitetta vuoteen 2050. Nykyisestä tavoitteesta kiinni pitäisi 39 prosenttia kokoomuksen kannattajista.

– Lykkäämisen kannalla olevien osuus on aika iso, kun ottaa huomioon sen, että kokoomuksen puoluejohto on sitä mieltä, että 2035 tavoitteesta on pidettävä kiinni, Turja huomauttaa.

Keskustan kannattajista 43 prosenttia pitäisi kiinni nykyisestä tavoitteesta ja 49 prosenttia lykkäisi sitä.

Turja huomauttaa, että paljon viime aikoina puhuttanut politiikan blokkiutuminen näkyy hiilineutraalisuus­kysymyksessä hyvin selvästi.

– Porvaripuolueiden kannattajien keskuudessa on selvästi enemmän halua lykätä tavoitetta tuonnemmaksi kuin viher­vasemmisto­puolueissa. Siinä on ihan selvä jakolinja.

Vihreiden kannattajista 93 prosenttia pitäisi kiinni nykyisestä tavoitteesta ja vain kolme prosenttia siirtäisi sitä vuoteen 2050.

Vasemmistoliiton kannattajista 85 prosenttia pitäisi kiinni tavoitteesta ja 12 prosenttia lykkäisi sitä.

Sdp:n kannattajista 64 prosenttia pitäisi kiinni tavoitteesta ja 29 prosenttia lykkäisi sitä vuoteen 2050.

Alueellisesti suhtautuminen hiilineutraalisuus­tavoitteeseen vaihtelee myös merkittävästi. Helsingissä ja Uudellamaalla 58 prosenttia pitäisi kiinni nykyisestä tavoitteesta, kun Itä- ja Pohjois-Suomessa vain noin 40 prosenttia. Länsi-Suomessa on eniten heitä, 12 prosenttia, joiden mielestä hiilineutraalisuus­tavoitteesta voisi luopua kokonaan.

Turja huomauttaa, että ilmastotavoitteesta kiinnipitäminen on selvästi suositumpaa pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa asuvien mielestä kuin pienissä kaupungeissa ja syrjäseudulla.

Nuoret pitäisivät vuoden 2035 tavoitteesta huomattavasti hanakammin kuin suomalaiset keskimäärin. 18–24-vuotiaista 60 prosenttia pitäisi tavoitteen nykyisellään, kun 50–64-vuotiaista vuoden 2035 tavoitteesta pitäisi kiinni vain 38 prosenttia.