Psykoterapeutti ja vastavalittu kansanedustaja Ville Merinen arvioi olevansa Suomen pisin demari ja näkee Sanna Marinin väistymisilmoituksen myönteiset puolet.

Eduskuntaan ensimmäisellä yrittämällä päässyt Ville Merinen saapui Sdp:n eduskuntaryhmän järjestäytymiskokoukseen torstaina silmin nähden hyväntuulisena. Sosiaalisessa mediassa, etenkin TikTokissa ”Terapeuttivillenä” tutuksi tullut Merinen sanoo uskoneensa läpimenon mahdollisuuksiinsa, mutta lopullinen äänimäärä oli kuitenkin suuri myönteinen yllätys.

– Minulla on niin paljon tosi innostunutta seuraajakuntaa. Ajattelin, että kyllä he äänestävät minua. Se meni kuitenkin vielä paremmin kuin ajattelin.

Merinen valittiin eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä. Sdp:n listalla hän sai toiseksi eniten ääniä massiiviset, yli 35 000 ääntä keränneen Sanna Marinin jälkeen.

Jo paljon ennen eduskuntavaaleja useat demarit kertoivat taustakeskusteluissa uskovansa Merisen menevän heittämällä läpi vaaleissa. Merisen uskottiin keräävän ääniä tämän some-kanavien nuorilta seuraajilta mutta myös vanhemmilta ihmisiltä.

Sosiaalisessa mediassa Merisen keskivertoseuraaja on nuori aikuinen, mutta heidän kauttaan hän arvioi tavoittaneensa myös nuorten vanhempia.

– Tuli sellaisia viestejä, että koko perhe oli äänestänyt minua. Viesti on levinnyt isosti.

Vaikka Merinen on TikTokissa erittäin tunnettu henkilö, oli Suomessa ja Pirkanmaallakin varmasti edelleen paljon ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin kuulleetkaan Merisestä.

– On uskomatonta, miten paljon TikTok jakaa ihmisiä. Muut somet, kuten Facebook ja Instagram ovat laajasti käytössä. TikTok on trendisome. Jos olet siellä iso ja näkyvä ihminen, niin sinä olet todella monen ihmisen näytöllä viikoittain. Esimerkiksi minun TikTok-tilin on parhaalla viikolla tavoittanut 800 000 suomalaista.

Merinen sanoo, että vaalitoreilla ero konkretisoitui. Nuoret tunnistivat, vanhemmat eivät niinkään.

– Nuoret tulivat, että ”hei Ville, voidaanko ottaa kuva” ja toisaalta joku ehkä vähän iäkkäämpi saattoi tulla kyselemään, että kukas sinä olet ja mikä on sinun agendasi. Siinä oli tosi iso ero.

MARIN ilmoitti keskiviikkona, ettei hän ole enää käytettävissä puolueen puheenjohtajan tehtävään syksyn puoluekokouksessa.

Merinen tarkastelee asiaa siviiliammattinsa eli psykoterapeutin näkökulmasta.

– Ajattelen tätä asiaa yksilöllisesti. Ymmärrän oikein hyvin, että hän haluaa katsoa vähän eri lailla tätä elämää.

Merinen näkee Marinin ilmoituksen myönteiset puolet.

– Puolueessa on sellainen mukava ja positiivinen kuhina, kun pohditaan, että mitäs nyt. Luulen, että tästä tulee nyt uudenlainen vaihe taas.

Merinen sanoo arvostavansa tapaa, jolla Marin ilmoitti vetäytymisestään.

– Hän ilmoitti sen niin suoraan ja avoimesti, että siinä ei jäänyt mitään arvailujen varaan. Oli mielenkiintoinen päivä.

MERINEN tuli valituksi käytännössä yhdellä teemalla, eli puhumalla mielenterveydestä. Merinen huomauttaa, että kyse on erittäin suuresta asiasta. Hän huomauttaa, että mielenterveysasiat pitää ottaa huomioon kaikkialla. Mielenterveys­kysymyksen ympärille kietoutuu esimerkiksi koulutuspolitiikka, työelämäkysymykset ja tasa-arvoasiat, hän luettelee.

– Minä voisin terapeuttina kysyä sinulta, että jos sinulla ei olisi mielenterveyttä, niin mitä sinulla olisi? Ei sinua huvittaisi olla tässä enää.

Haastattelun lopuksi on vielä kysyttävä, onko pitkänhuiskea Merinen selvittänyt, onko hän pidempi kuin Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Selvitetty on. Merinen on niukasti pidempi – tasan kaksi metriä pitkä. Myös europarlamentaarikko Eero Heinäluomakin on lyhyempi, Merinen lisää.

– Taidan olla nyt pisin demari, Merinen sanoo.