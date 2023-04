Elisa Aaltolan mielestä vihreät ei saanut toista paikkaa Varsinais-Suomesta, koska piiri jarrutti kampanjointia. Esimerkiksi vaalitorilla ei saanut tarjoilla kahvia.

Varsinais-Suomen vaalipiirissä vihreiden ehdokkaana ollut filosofi Elisa Aaltola esittää Twitterissä rajua kritiikkiä piiriä kohtaan.

Aaltola sai vaaleissa 4 749 ääntä ja pääsi varasijalle. Varsinais-Suomesta vihreät saivat eduskuntaan vain yhden paikan, joka meni istuvalle kansanedustajalle Sofia Virralle. Aaltola syyttää pitkässä ketjussa Varsinais-Suomen piiriä siitä, etteivät vihreät saaneet piiristä toista paikkaa.

Hänen mukaansa kampanjatapahtumia oli vähän, ja ne olivat huonosti mainostettuja ja epäenergisiä.

”Piirin johto saattoi kävellä kadulla kampanjamme ohi ja vain nyökätä nopeasti. Vaikutelmani oli, etten ollut tervetullut”, hän twiittaa.

Ilta-Sanomat yritti tavoittaa Aaltolaa haastatteluun. Hän vastasi tekstiviestitse, ettei halua kommentoida asiaa, koska ei halua piirille enempää negatiivista huomiota.

– Toki toivon, että tulevaisuudessa vaaleja hoidetaan piiritasolla aktiivisemmin ja kannustavammin, hän vastaa tekstiviestitse.

Twitterissä Aaltola kirjoittaa, että piiri ei ole ollut yhteydessä häneen vaalien jälkeen, mikä ”on tuntunut kuin märältä rätiltä päin naamaa”. Aaltola kirjoittaa, että hänen on vaikea kuvitella, että hän enää asettuisi ehdolle Varsinais-Suomen vihreiden listalle. ”Tyly kohtelu ei motivoi jatkamaan”, hän twiittaa.

Ilta-Sanomat kysyi Aaltolalta, aikooko hän tulevissa vaaleissa vaihtaa vaalipiiriä vai kenties koko puoluetta.

– Olen edelleen sitoutumaton. Aivan kaikki mahdollisuudet ovat siis auki. Lähden luultavasti uudestaan ehdolle jonain päivänä ja ehdottomasti eläin- ja luontokärjellä. Tulen silloin miettimään, minkä puolueen listoilla pystyn näitä asioita parhaiten edistämään, Aaltola vastaa tekstiviestitse.

Aaltola korostaa, että vihreiden johto on ollut hänelle hyvin ystävällinen ja kannustava.

– Ongelmia oli vain piiritasolla, hän kirjoittaa.

Varsinais-Suomen vihreät ry:n puheenjohtaja Pekka Heikkilä ei tunnista väitettä, että piirin kampanja olisi ollut epäenerginen.

– Ainakin itse olen kokenut, että on ollut hyvin hyvin energinen ja äärimmäisen hyvä kampanja.

Heikkilän mukaan Aaltolan kampanja oli yksi hienoimmista, joita hän on piirissä nähnyt. Heikkilän mukaan piirille on ollut todella mieluisaa, että Aaltola oli ehdokkaana heidän listallaan.

Puheenjohtaja ei tunnista väitettä siitä, että piirin johto olisi käyttäytynyt Aaltolaa kohden niin, että tälle olisi voinut tulla epätervetullut olo.

– Mielestäni häntä kohtaan ei ole ollut minkäänlaista eriarvoisuutta, hän on ollut tervetullut lisä ehdokasporukkaamme. En osaa sanoa, mistä tämä tunne on hänelle tullut. Olen todella pahoillani, jos hän ei ole saanut kampanjaan sitä tukea, mitä on tarvinnut.

Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Elisa Aaltola vaalikadun avajaisissa Turun kauppatorilla 18. maaliskuuta 2023.

Aaltola esitti twiitti-ketjussaan konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka piiriltä tuli ”paljon kieltoja, joista osa oli jokseenkin absurdeja”. Vaalitorilla ei esimerkiksi saanut jakaa kahvia, sillä se olisi haitannut torin kahvilayrittäjän toimintaa.

Heikkilän mukaan Varsinais-Suomen vihreissä on linjattu, että jos paikalla on yrittäjä, joka myy kahvia tai makkaraa, heidän kanssaan ei lähdetä kilpailemaan. Heikkilän mukaan torin yrittäjältä olisi kuitenkin voinut ostaa kampanjateltalla jaettavat kahvit. Heikkilän käsityksen mukaan muut puolueet jakoivat torilla kahvia.

Lisäksi Aaltola kritisoi sitä, ettei keskustasta vuokrattua kampanjointitilaa saanut avata yleisölle. Heikkilä kertoo, että kyseessä oli usean vihreiden ehdokkaan yhdessä vuokraama tila. Heikkilän mukaan sitä ei kielletty, vaan annettiin ohjeistus.

Syy oli se, ettei tila ollut täysin esteetön. Sisäänpääsy oli esteetön, mutta tiloissa ei ollut esteetöntä vessaa. Heikkilän mukaan Varsinais-Suomen vihreät ei halua järjestää tilaisuuksia esteettömissä tiloissa.

– Emme halunneet siitä mainehaittaa, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan on todella harmillista, jos Aaltola ei enää halua Varsinais-Suomen vihreiden ehdokaslistalle.

– Olemme olleet todella kiitollisia, että Elisa on ollut yksi kärkiehdokkaistamme. Mielellään jatkaisimme hänen kanssaan yhteistyötä.