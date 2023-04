Sdp:ssä löytyy ymmärrystä Sanna Marinin ratkaisulle ”kauhean” pääministeri­kauden jälkeen.

Sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina uskoo eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin olevan vahvoilla Sdp:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Sdp:n nykyinen puheenjohtaja Sanna Marin ilmoitti keskiviikkona, ettei hän pyri enää puolueen puheenjohtajaksi.

– Monet ehkä profiilin kohotus mielessään kertovat pohtivansa ehdokkuutta. Uskon, että puoluekokousväki asettuu Antti Lindtmanin taakse aika yhtenäisesti. En näkisi, että tässä on kovin monia muita uskottavia ehdokkaita kuin hän, Guzenina sanoi ISTV:n suorassa lähetyksessä.

Sdp:n puoluehallitus kokoontui torstaiaamuna Ympyrätalossa Helsingin Hakaniemessä. Sdp:n päättäjät ymmärsivät Marinin ratkaisua luopua puheenjohtajuudesta, vaikka se tulikin valtaosalle yllätyksenä.

– Kauhea kausi on ollut ja hän tietysti pääministerinä on joutunut kantamaan hurjan vastuun. Ymmärrän täysin hänen ratkaisunsa. Aika polttavaa on nykyään politiikan kärkipaikoilla, kansanedustaja Seppo Eskelinen sanoi mennessään puoluehallituksen kokoukseen.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen mielestä Marinin päätös kertoo hänen luonteestaan.

– Hän ei johtajana ripustaudu valtaan, vaan mielellään jakaa sitä muillekin ja osallistaa eri toimijoita. Hän katsoi, että nyt on hänen aikansa tehdä tilaa uusille toimijoille. Hän on hyvä, vahva johtaja, joka tuntee omansa, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen ei kertonut vielä, lähteekö hän itse tavoittelemaan puheenjohtajuutta.

– En sano juuta enkä jaata. En ole alkanut vielä edes harkitsemaan asiaa. Minulla on puolueessa vahva asema Demarinaisten johtajana.

Hänen mukaansa puolue on hyvässä kunnossa, puolueella on nostetta ja uusia jäseniä on tullut.

Tuppurainen uskoo, että tilanne kiinnostaa useita toimijoita ja puheenjohtajakisa saadaan aikaiseksi. Hänen mielestään tulevan puheenjohtajan täytyy osoittaa aitoa kiinnostusta kansainvälisiin kysymyksiin Nato-Suomessa.

Tuppuraisen mielestä Sdp:n pitää pyrkiä tosissaan hallitukseen.

– Meidän täytyy ajaa niitä tavoitteita, joita paremmin menestyneet oikeistopuolueet eivät pidä tärkeinä, kuten kunnianhimoinen ilmastopolitiikkaa, kansainväliset velvoitteet, ihmisoikeuskysymykset, maahanmuutto ja vahva Eurooppa-politiikkaa. En pidä oikeistopuhuria hyvänä työmarkkinapolitiikan näkökulmasta. Työntekijän asema vaatii puolustajaa.

Tuppuraisen mukaan sosialidemokraatit ovat valmiita neuvotteluihin.

– Vastaamme hallitustunnustelijan kysymyksiin. Sdp on yhteistyöpuolue ja valmiita neuvottelemaan kaikista asioista. Mitään kynnyskysymyksiä en lähde luettelemaan. Omilla tavoitteilla mennään.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mielestä Marinin luopumispäätös on ”suuri sääli”.

– Hän on tehnyt erinomaista työtä ja varmasti koko puolueväki olisi halunnut hänet pitää. Kun olen ollut tässä samassa nelivuotisessa, aika raskaassa hallitusvastuussa, niin ymmärrän totta kai myös henkilökohtaisella tasolla, miksi Sanna teki tämän ratkaisun, Kiuru sanoi.

Hän tokaisi arvioivansa puheenjohtajaehdokkuuttaan myöhemmin.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen sanoi, että Marinin päätös oli iso uutinen.

– Yllättävä ajoitus, mutta ovathan nämä olleet vaikeita vuosia, Mäkynen sanoi.

Mäkynen kertoi jo eilen, että hän ei tavoittele puolueen puheenjohtajuutta.

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri sanoi, että Marinin päätös tuli nopeasti, mutta demarit suovat sen hänelle hyvillä mielin.

Kumpula-Natri kertoi, ettei hän ole Euroopan parlamentin piireissä kohdannut vielä mitään virallista puhetta siitä, että Marinille pedattaisiin jonkinlaista tehtävää kansainvälisesti.

– Näen kyllä ihmisten arvostuksen. Meillä on rokkistara. Hän on tunnettu ja hän on hyvin voimaannuttava esimerkki. En tiedä, näkyykö se Suomessa, Kumpula-Natri sanoi.