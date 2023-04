Antti Lindtman on vahvin ehdokas Sanna Marinin seuraajaksi. Puolueen vara­puheenjohtajista Niina Malm ja Matias Mäkynen ovat jo kieltäytyneet mutta Ville Skinnari ei.

Sdp:n eduskunta­ryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan Sanna Marinin ilmoitus jättäytyä pois puolueen puheenjohtajan tehtävästä oli yllättävä.

– Sannan ilmoitus siitä, että hän ei tavoittele jatkokautta Sdp:n puheen­johtajana pysäytti meidät kaikki. Sanna on ollut Suomelle aivan erinomainen johtaja näinä kriisiaikoina, Lindtman sanoi keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Lindtmanin mukaan Marinin puheenjohtaja­kauden aikana puolueen rivit ovat tiivistyneet.

– Olen varma, että tiiviit rivit kestävät tämänkin ilmoituksen.

– Ajatukset Sannan puheenjohtajuudesta tiivistyvät sanaan kiitollisuus.

Lindtman sanoi, että kaikki puolueessa toivoivat, että Marin olisi jatkanut puheenjohtajana.

– Sanna soitti noin 15 minuuttia ennen tiedotus­tilaisuuttaan. Kysyin häneltä, että onko hän varma siitä, että tuollainen päätös on oikea. Hän oli selvästi päätöksensä tehnyt. Sitä päätöstä on syytä kunnioittaa, Lindtman kertaa keskiviikko­aamu­päivän tapahtumia.

Lindtmanin mukaan Marinilla on ”täysi mandaatti” johtaa Sdp:n hallitusneuvotteluja.

Lindtmanilta udeltiin myös hänen näkemyksiään pian alkaviin hallitustunnusteluihin. Hän ei halunnut lähteä arvioimaan hallituspohja­vaihtoehtojen todennäköisyyksiä.

– Ne kysymykset pitää esittää hallituksen muodostajalle, eli Petteri Orpolle (kok). Me emme ole missään asemassa arvioimaan tätä.

Lindtman sanoi, että Sdp tarjoaa hallitus­tunnusteluihin puolueen omaa, vaaleissa esiteltyä linjaa.

– Johtopäätösten vetäminen siitä on sitten hallituksen tunnustelijan tehtävä.

Lindtmanin korosti, että Marinin ilmoituksella ei ole vaikutusta Sdp:n toimintaan tai asennoitumiseen hallitustunnusteluissa.

– Menemme hallitustunnusteluihin omalla ohjelmallamme. Sitä työtä johtaa Sanna Marin täydellä valtakirjalla.

Potentiaaliset puheen­johtaja­ehdokkaat

Antti Lindtman

Ennakkosuosikkina Marinin seuraajaksi on Lindtman, 40. Eduskuntaryhmän puheenjohtajana päättyvän eduskuntakauden ajan toiminut Lindtman oli ehdolla pääministeriksi joulukuussa 2019, kun Antti Rinne joutui väistymään pääministerin paikalta. Lindtman hävisi tuolloin Sdp:n puoluevaltuuston äänestyksessä niukasti Marinille. Lindtman on ollut kansanedustaja vuodesta 2011 saakka. Hän keräsi sunnuntain eduskuntavaaleissa yhteensä liki 18 000 ääntä. Lindtman sanoi keskiviikkona harkitsevansa puheenjohtaja­ehdokkuutta. Ratkaisun hän aikoo tehdä parin seuraavan viikon aikana.

– Olen ajatellut, että käynnistelen tämän pohdinnan pääsiäisen aikana, joka on hiljentymisen ja sulattelun aikaa. Siitä se käynnistyy. Eiköhän tämä parin viikon päästä kirkastu, Lindtman kommentoi, kun häneltä kysyttiin keskiviikkona, onko hän käytettävissä Sdp:n puheenjohtajan tehtävään.

Lindtman ei ottanut keskiviikkona kantaa siihen, olisiko hyvä, jos Sdp:n puheenjohtajuudesta kilpailisi useampi ehdokas.

– Jos ehdokkaita on useita, niin sitten järjestetään jäsenäänestys.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Tytti Tuppurainen

Eurooppa- ja omistajaohjaus­ministerinä työnsä päättävässä hallituksessa toiminut Tytti Tuppurainen, 47, on ollut Marinin luottopelaaja hallituksessa. Tuppurainen pyrki puolueen johtoon jo 2017 haastaessaan tuolloisen puheenjohtajan Antti Rinteen. Tuppurainen on istunut eduskunnassa vuodesta 2011 saakka. Sunnuntain vaaleissa hän sai Oulun vaalipiiristä yli 12 000 ääntä. Tuppurainen ei osannut vielä keskiviikkona sanoa, tavoitteleeko hän puheenjohtajuutta.

Sdp:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari.

Ville Skinnari

Puolueen varapuheenjohtajana vuodesta 2017 saakka toiminut Ville Skinnari, 49, on ollut työnsä pian päättävän hallituksen kehitysyhteistyö- ja ulkomaan­kauppa­ministeri. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 saakka. Skinnari on toisen polven kansanedustaja. Hänen isänsä Jouko Skinnari toimi kansanedustajana vuosina 1980–2015. Skinnari sai sunnuntain eduskuntavaaleissa vajaat 6 000 ääntä. Skinnari ei sulkenut puheenjohtaja­ehdokkuutta pois Demokraatin haastattelussa.

Liikenne- ja viestintäministeri TImo Harakka.

Timo Harakka

Tuppuraisen tavoin myös Timo Harakka, 60, haastoi Antti Rinteen vuonna 2017. Nykyisellä hallituskaudella Harakka on toiminut ensin työministerinä ja sittemmin liikenne- ja viestintäministerinä. Harakka on istunut eduskunnassa vuodesta 2015 saakka. Harakka tuli valituksi jatkokaudelle eduskuntaan Helsingistä runsaan 7 000 äänen potilla. Harakka kertoi STT:lle keskiviikkona, ettei ”ryhdy tällä hetkellä miettimään asiaa”.

Krista Kiuru

Perhe- ja peruspalvelu­ministerinä työnsä pian päättävässä hallituksessa toiminut Krista Kiuru, 48, on istunut eduskunnassa vuodesta 2007 saakka. Hän on aiemmin toiminut opetusministerinä, opetus- ja viestintäministerinä sekä asunto- ja viestintäministerinä Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallituksissa.

– Itse harkitsen lähiviikkojen aikana, olisiko minun osaamiseni ja kokemukseni sellaista, jota Sdp:n johdossa tällä hetkellä tarvitaan. Kiuru kirjoitti keskiviikkona Facebook-päivityksessään.

Miapetra Kumpula-Natri

Miapetra Kumpula-Natri, 50, on pitkän linjan kansanedustaja ja europarlamentaarikko. Hän on istunut europarlamentissa vuodesta 2014. Sunnuntaisissa vaaleissa hän tuli valituksi eduskuntaan. Todennäköisesti Kumpula-Natri jatkaa europarlamentaarikkona ensi kevään eurovaaleihin saakka ja ottaa paikan eduskunnassa vastaan vasta tuolloin. Kumpula-Natri ei ole kommentoinut puheenjohtaja-asiaa.

Kieltäytyneet

Matias Mäkynen

Eduskuntaan viime kaudella varasijalta noussut Matias Mäkynen, 32, on noussut puolueen näkyvimpien kansanedustajien joukkoon. Hän on toiminut puolueen varapuheenjohtajana syksystä 2020 saakka. Vaasalainen Mäkynen sai sunnuntain eduskuntavaaleissa yli 6 600 ääntä. Mäkysellä voisi olla jonkinlaista nostetta tehtävänä puolueen sisällä, mutta hän ilmoitti jo keskiviikkona, ettei ole hakemassa puheenjohtajuutta.

– En koe, että tässä vaiheessa puolueen puheenjohtajuutta tavoittelisin, Mäkynen kertoi keskiviikkona STT:lle.

Niina Malm

Puolueen varapuheenjohtajana vuodesta 2020 saakka toiminut Niina Malm, 40,valittiin sunnuntaina toiselle kaudelleen eduskuntaan runsaalla 8 000 äänellä. Malm on tällä hetkellä sairauslomalla sairastuttuaan talvella syöpään. Puheenjohtajakisaan hän ei aio.

– Olen nauttinut työstäni kansanedustajana ja puolueen varapuheenjohtajana ja sitä työtä haluaisin jatkaa tulevaisuudessakin. Nyt kuitenkin on tärkeintä keskittyä parantumiseeni. En tavoittele puolueen puheenjohtajuutta tulevassa puoluekokouksessa, Malm kertoi Twitterissä keskiviikkona.