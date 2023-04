Miten Sanna Marinin ura jatkuu? Mikael Jungner iskee veikkauksensa pöytään

Entisen demaripoliitikon mielestä Sdp ei päätöksen myötä hukkaa momentumiaan.

Väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd) pudotti keskiviikkona uutispommin ilmoittamalla, ettei hae jatkokautta Sdp:n puoluejohdossa.

Puoluekokous järjestetään vasta syyskuussa, mutta Marin kertoi haluavansa ajoissa antaa mahdollisuuden ehdokas­asettelulle puolue­johtaja­kisassa.

Pitkän linjan entinen demaripoliitikko ja nykyinen viestintäjohtaja Mikael Jungner kehui Twitterissä Marinin saavutuksia.

– Hattu päästä. Ja tarina jatkukoon, Jungner kirjoitti.

Ilta-Sanomat tavoitti Jungnerin kommentoimaan Marinin ja Sdp:n jatkomahdollisuuksia.

– Vaihtoehtoa Marinilla kyllä riittää. Varmaan nyt on hyvä hetkeksi hiljentyä, ja myöhemmin jatkaa.

Marinin kansainvälinen suosio ja osaaminen voisivat Jungnerin mielestä ajan kanssa siivittää monenlaisiin tehtäviin.

– Esimerkiksi Euroopan unioni on vaihtoehto – tässähän on tulossa eurovaalit, Jungner muistuttaa.

Mikael Jungner uskoo Sanna Marinilla olevan kirkas tulevaisuus.

EU-komissaarinkin tehtävä on mahdollinen, mutta tuskin vielä seuraavalla kaudella.

– Seuraavalla kierroksella komissaaripesti menee kokoomukselle, mutta Sannallahan on kolmekymmentä vuotta aktiivista työikää jäljellä, Jungner naurahtaa.

Marinin potentiaalille Jungner ei näe varsinaista kattoa. Vahva kokemus valtionjohdon huipulta luo pohjan haastaviin tehtäviin.

– Pääministerin tausta antaa kaikki mahdollisuudet. Enemmän on kyse siitä, mitä hän haluaa tai toivoo.

Villeimmissä spekulaatioissa on puhuttu jopa Naton pääsihteerin tehtävästä, joka vapautuu norjalaiselta Jens Stoltenbergilta juuri syyskuussa. Myös Stoltenberg on puoluetaustaltaan sosiaalidemokraatti.

– Se ei ole Suomen päätettävissä oleva asia, vaihtoehtoja ja muita kiinnostuneita löytyy. Taustansa puolesta Marin kyllä sopii. Pohjoismaisuus, sosiaalidemokratia ja pääministeritausta – sen sorttisia on aiemmin löytynyt.

Marin kertoi tiedotustilaisuudessaan 5. huhtikuuta, ettei hae jatkokautta Sdp:n puheenjohtajana.

Jungner korostaa Marinin sosialidemokraatteihin jättämää perintöä.

– Korkea profiili tarkoittaa korkeaa vastustusta. Kun Sanna väistyy, samalla Sdp:llä on tilaisuus luoda itseään uudestaan. Suosion pysymisen kannalta olennaista on, että Sannan vanavedessä vaaleissa meni läpi lukuisa määrä nuorempia poliitikkoja. Sekä naisia että miehiä. Tämä on perintö, joka jää.

Marinin ympärille syntynyt ilmiö on tuonut Sdp:lle kannatusta ja momentumia. Jungner ei usko, että Marinin päätöksestä huolimatta momentum katkeaa.

– Ei Sanna mihinkään ole lähdössä. Hänhän jää, jos ei Suomeen niin vähintäänkin Eurooppaan. Sdp:n kulta-aikana 90-luvullakin oli vahvoja vaikuttajia useampaa polvea, se oli vahvuus.

Löytääkö Sdp siis puheenjohtajan, joka voisi täyttää Marinin suuret saappaat?

– Siellä on useampiakin. Antti Lindtman, Nasima Razmyar, Eveliina Heinäluoma... kyllä mitat täyttäviä ehdokkaita on, Jungner pohtii.