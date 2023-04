Sanna Marinin ilmoitus yllätti omatkin täysin – ”Melkoisen jännä valinta”

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sai tiedon Marinin ratkaisusta vain minuutteja ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin järjesti keskiviikkona tiedotustilaisuuden, jonka aihetta ei kerrottu etukäteen.

Marin saapui eduskunnan valtiosaliin mustissa vaatteissa. Ensiksi hän kertoi jättävänsä hallituksensa eronpyynnön torstaina. Sen jälkeen hän sanoi siirtyvänsä päivän varsinaiseen aiheeseen.

– Minulla on ollut suuri kunnia johtaa hallitusta sen pääministerinä viimeiset neljä vuotta. Nämä ajat ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita. On suoraan tunnustettava, että myös oma kestokykyni ja kantokykyni on välillä näiden vuosien aikana ollut koetuksella, Marin sanoi.

Sen jälkeen hän pudotti pommin.

– Olen tullut siihen johtopäätökseen, että en pyri jatkamaan Sdp:n puheenjohtajana tulevassa puolue­kokouksessa, joka pidetään syyskuussa.

Ilmoitus oli suuri yllätys myös demareiden piirissä. Marinista näki, ettei päätös ollut hänelle itsellekään helppo. Hän oli liikuttuneen oloinen, mutta piti itsensä hyvin kasassa.

Marin kertoi, että lopullisen päätöksen vetäytymisestään hän teki alkuviikon aikana. Vaalituloksella oli ilmeinen vaikutus päätökseen.

– Olin tietenkin pyrkimässä jatkokaudelle pääministerinä, ja me pyrimme tulemaan maaliin suurimpana puolueena, Marin sanoi.

Kokoomus voitti kuitenkin vaalit ja sai uuteen eduskuntaan 48 paikkaa. Perussuomalaiset sai 46 paikkaa ja Sdp jäi kolmanneksi 43 paikallaan. Sdp:kin sai kolme lisäpaikkaa.

Marin sanoi ottavansa kansanedustajan valtakirjan vastaan ensi viikolla ja jatkavansa kansanedustajana. Hän ei pidä todennäköisenä, että hänestä tulisi ministeri, jos Sdp on hallituksessa.

Marinin mukaan hänen oli nyt aika astua pois edestä takaisin riviin muiden kanssa. Syitä päätökseen oli hänen mukaansa monia ja erityisesti hän nosti esille poikkeuksellisen vaikeat vuodet, jotka ovat olleet myös henkilökohtaisesti raskaita. Nyt on hänen mukaansa aika avata uusi sivu elämässä.

– Joskus joitakin ovia pitää sulkea, jotta uusia on mahdollista tulevaisuudessa avata. Aloitan kansanedustajan työni ensi viikolla, ja toivon mukaan saan elää vähän rauhallisempaa elämää, kun nämä vastuut väistyvät, Marin sanoi.

Marinin mukaan hänelle ei ole tarjottu kansainvälisiä tehtäviä. Hän arvioi, ettei EU-komissaarin tehtävä ole tulossa Sdp:lle, sillä perinteisesti paikka on kuulunut pääministeripuolueelle.

Marin toisti myös aiemman kantansa siitä, ettei hän aio ryhtyä Sdp:n presidentti­ehdokkaaksi.

” Toivon mukaan saan elää vähän rauhallisempaa elämää.

Ilta-Sanomat kävi useita taustakeskusteluja demarivaikuttajien kanssa ennen Marinin tiedotustilaisuutta. Etukäteen puolueen ydinpaikoilta arvioitiin, että Marin kommentoisi sunnuntain vaalitulosta ja sitä, miten Sdp aikoo asemoitua ensi viikolla alkaviin hallitus­tunnusteluihin. Toki Marin kommentoi näitäkin asioita, mutta suurinta uutista ei osattu puolueen piirissä ennakoida.

Marin ilmoitti luopumisestaan keskiviikkona kello 10.58 eli kaksi minuuttia ennen tiedotus­tilaisuuden alkua viestiryhmässä, johon kuuluivat kaikki Sdp:n päättyvän kauden kansanedustajat, avustajat, erityisavustajat sekä valtiosihteerit.

”Hyvät ystävät,

minulla on hetken päästä mediapressi, jossa aion kertoa, että en tavoittele Sdp:n puheenjohtajuutta syyskuun puoluekokouksessa. Halusin ilmoittaa päätöksestäni nyt, jotta tulevilla puheenjohtaja­ehdokkailla on aikaa pohtia omaa ehdokkuuttaan.

Olemme tehneet yhdessä hienoa työtä tämän maan ja liikkeen eteen. Päättyvä hallituskausi on ollut vaikea, mutta päällimmäinen tunne on silti kiitollisuus. Nyt on kuitenkin aika antaa tilaa uudelle johtajalle ja uusille voimille. Päätös ei ollut helppo, mutta uskon, että se on oikea. Kiitos teille kaikille siitä valtavasta tuesta, jota olen saanut näiden vuosien aikana. Jatketaan työtä yhdessä.”

Sdp:n sisältä arvioidaan, että Marinin päätöksen tiesi etukäteen vain hyvin harva.

– Marin halusi varmistaa, että hän saa kertoa uutisen itse, Sdp:stä arvioidaan.

Uudet kansanedustajat saivat tietää Marinin ratkaisusta tiedotus­tilaisuudesta. Eräs uusi kansanedustaja kertoo olleensa hyvin yllättynyt siitä, että Marin päätyi tähän ratkaisuun näinkin nopeasti.

– Ainakaan minä en ole kuullut, että kukaan olisi osannut arvata, että näin tässä sitten lopulta kävisi, hän sanoi.

” Minä en ole kuullut, että kukaan olisi osannut arvata, että näin tässä sitten lopulta kävisi.

Hän kutsuu Marinin päätöstä ”melkoisen jännäksi valinnaksi”.

– Inhimillisesti ihan ymmärrettävää, mutta silti on yllättävää, että 35 000:n äänimäärällä hän nyt päätti jättäytyä rivikansanedustajaksi. Se kuulostaa erikoiselta.

Tausta­keskusteluissa useampi demari arvioi, ettei Marin aio istu koko kautta eduskunnassa.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kertoo saaneensa tiedon väistymisestä Marinilta itseltään puhelimitse vain joitain minuutteja ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Mäkynen sanoo ymmärtävänsä Marinin päätöstä vetäytyä puolueen johdosta.

– Se on arvostettava ja kunnioitettava päätös, eikä siinä ole kenelläkään mitään sanomista. Hän on tehnyt valtavan työn pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana. Hänen henkilökohtaista ratkaisuaan on meidän kaikkien kunnioitettava.

Sdp:n kansanedustajan Maria Guzeninan mielestä Marinin päätös luopua puheenjohtajuudesta on ”valtavan sääli”.

– Mielestäni hän olisi hyvin voinut jatkaa, asettua ehdolle puoluekokouksessa ja hän olisi tullut valituksi yksimielisesti. Näin tohdin arvioida, Guzenina sanoo.

Hän ymmärtää kuitenkin Marinin pohdinnan, että on tärkeää ajatella myöskin omaa jaksamistaan ja millä tavalla haluaa jatkossa suojata omaa yksityiselämäänsä.

– Sanna on hoitanut aivan erinomaisesti pääministerin tehtäviä. Tämä on ollut valtavan vaikea ajanjakso, jona hän on tehtävää hoitanut.

Guzeninan mielestä Marin hoiti tiedotus­tilaisuuden kauniin eleettömästi ja kertoi olennaisen koruttomasti.

– Hän kertoi, että on henkilökohtaiset syyt ja hän kuvasi hyvin omaa tunnelmaansa. Päätös on kypsynyt vaalituloksen jälkeen.

Marin sanoi kertovansa luopumisestaan jo nyt, jotta hänen jatkajakseen pyrkivillä olisi tarpeeksi aikaa harkita ehdokkuuttaan. Puheenjohtaja­ehdokkaat on asetettava toukokuun alkuun mennessä, jotta puoluejohtajasta ehditään tarvittaessa järjestää neuvoa-antava jäsenäänestys.

Puoluekokouksessa valitaan myös uusi puoluesihteeri, sillä Antton Rönnholm ei hae jatkokautta.

– Olen ilmoittanut jo viime marraskuussa, että lopetan seuraavassa puoluekokouksessa, Rönnholm kertoi keskiviikkona Demokraatille.

Rönnholm on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2017.

Marinin hallitus jatkaa toimitusministeristönä siihen saakka, kunnes uusi hallitus on nimitetty.

Uuden hallituksen kokoaminen käynnistyy ensi viikolla, kun eduskuntavaalien suurimman puolueen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nimetään hallitustunnustelijaksi.