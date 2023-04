Mäkynen Marinin päätöksestä: ”Hänen ratkaisuaan on meidän kaikkien kunnioitettava”

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kertoo saaneensa Sanna Marinilta tiedon tämän päätöksestä puhelimitse muutamia minuutteja ennen keskiviikkoisen tiedotustilaisuuden alkua.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd) sanoo ymmärtävänsä Sanna Marinin (sd) päätöstä vetäytyä puolueen johdosta.

– Se on arvostettava ja kunnioitettava päätös, eikä siinä ole kenelläkään mitään sanomista. Hän on tehnyt valtavan työn pääministerinä ja puolueen puheenjohtajana. Hänen henkilökohtaista ratkaisuaan on meidän kaikkien kunnioitettava.

Mäkynen kertoo saaneensa Marinilta tiedon tämän päätöksestä puhelimitse muutamia minuutteja ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Mäkynen sanoo toivoneensa, että Marin olisi jatkanut puolueen johdossa vielä pitkään.

– Varmasti tosi moni olisi toivonut, että hän olisi jatkanut mahdollisimman pitkään. Me emme kuitenkaan valitse olosuhteita, jossa näitä hommia tehdään.

– Hän on vetänyt tosi hienosti nämä menneet vuodet.

Mäkynen ei ole huolissaan Marinin ratkaisun seurauksista Sdp:lle. Hän myös huomauttaa, että Marin aikoo jatkaa eduskunnassa ja puolueessa toimimista vastaisuudessakin.

– Ymmärtääkseni hän ei ole nyt lähdössä yhtään mihinkään. Sdp:n politiikka on yhdessä muodostettua ja puheenjohtajan rooli linjanmuodostuksessa ei ehkä ole niin suuri kuin monessa muussa puolueessa.

– Sdp on joukkue, jonka keulakuvana puheenjohtaja toimii. Keulakuvan merkitys on suuri ja Sanna on hoitanut sen aivan erinomaisesti. Seuraavan puheenjohtajankin kannalta on erinomaisen tärkeää, että puolueen yhtenäisyys säilyy ja vielä entisestään lujittuu.

Mäkynen ei vastaa kysymykseen siitä, kuka olisi hänen mielestään paras seuraava puheenjohtaja puolueelle.

– Katsotaan nyt, kuka on kiinnostunut ja käytettävissä. Ei minulla ole nyt tässä vaiheessa mitään suosikkeja.

Mäkynen itse ilmoitti jo keskiviikkona, ettei ole tavoittelemassa puheenjohtajuutta.

– Olen viihtynyt hyvin varapuheenjohtajan tehtävässä ja kansanedustajana, mutten koe, että tässä vaiheessa puolueen puheenjohtajuutta tavoittelisin, Mäkynen kertoi STT:lle.

Puheenjohtajapörssin kärkinimi Antti Lindtman järjestää tiedotustilaisuuden keskiviikkona eduskunnan Valtiosalissa kello 16.30. Ennakkotietojen mukaan Lindtman ei aio kuitenkaan vielä kertoa, onko hän käytettävissä puheenjohtajakisaan.