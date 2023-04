Näillä sanoin Sanna Marin ilmoitti luopuvansa Sdp:n johdosta

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin piti keskiviikkona tiedotustilaisuuden, jossa hän ilmoitti luopuvansa puolueen puheenjohtajuudesta.

Tilaisuuden aluksi hän kertoi jättävänsä hallituksen eronpyynnön huomenna. Sen jälkeen toimitusministeristö aloittaa työnsä. Näin yleensä toimitaan sen jälkeen, kun vaalitulos on vahvistettu.

Tämän jälkeen Marin kertoi todellisen uutisen – ja näin hän sen kertoi:

– Minulla on ollut suuri kunnia johtaa hallitusta sen pääministerinä viimeiset neljä vuotta. Nämä ajat ovat olleet poikkeuksellisen vaikeita.

– On suoraan tunnustettava, että myös oma kestokykyni ja kantokykyni on välillä näiden vuosien aikana ollut koetuksella, mutta päällimmäisenä on kiitollisuus siitä, että olen saanut tätä työtä tehdä ja tätä maata johtaa yhdessä hallituskumppaneiden kanssa.

– Haluan myös antaa aivan erityisen kiitoksen hallituspuolueiden johtoviisikolle, Annikalle, Marialle, Lille ja Anna-Majalle siitä yhteisestä työstä, mitä me olemme näiden vuosien aikana tehneet. Suuri kiitos teille kaikille. Tietysti haluan myös kiittää puolueen jäseniä, kaikkia meidän eduskuntavaaliehdokkaita, puolueen työntekijöitä, tukiryhmiä siitä uskomattomasta kampanjasta, jota me olemme tänä keväänä tehneet. Me olemme kohdanneet tuhansia, tuhansia ihmisiä ja keskustelleet heidän kanssaan. Saaneet kansalta myös vahvan tuen työllemme maan asioiden hoidossa. Sdp kasvatti kannatustaan ja paikkamääräänsä ja tästä tietenkin olen puolueen puheenjohtajana erityisen tyytyväinen ja kiitollinen. Haluan myös kiittää puolueen johtoa siitä yhteisestä työstä, jota näiden vuosien ja tämän kamppanjan aikana on tehty.