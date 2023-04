Tällaisella viestillä Marin kertoi puoluetovereilleen väistymisestään

Marin kertoi väistymisestään viestillä kello 10.58 eli pari minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua.

Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin keskiviikkoinen ilmoitus siitä, ettei ole käytettävissä jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi, tuli täytenä yllätyksenä puoluetovereille.

Marin ilmoitti asiasta keskiviikkona viestillä kello 10.58 eli kaksi minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua viestiryhmässä, johon kuuluivat kaikki Sdp:n kansanedustajat, avustajat, erityisavustajat sekä valtiosihteerit.

”Hyvät ystävät,

minulla on hetken päästä mediapressi, jossa aion kertoa, että en tavoittele Sdp:n puheenjohtajuutta syyskuun puoluekokouksessa. Halusin ilmoittaa päätöksestäni nyt, jotta tulevilla puheenjohtajaehdokkailla on aikaa pohtia omaa ehdokkuuttaan.

Olemme tehneet yhdessä hienoa työtä tämän maan ja liikkeen eteen. Päättyvä hallituskausi on ollut vaikea, mutta päällimmäinen tunne on silti kiitollisuus. Nyt on kuitenkin aika antaa tilaa uudelle johtajalle ja uusille voimille. Päätös ei ollut helppo, mutta uskon, että se on oikea. Kiitos teille kaikille siitä valtavasta tuesta, jota olen saanut näiden vuosien aikana. Jatketaan työtä yhdessä.”