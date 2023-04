Ketkä nousevat uuden hallituksen ministereiksi? IS listasi kokoomuksen ja perus­suomalaisten ministeri­pörssin

Hallituspohjasta ei ole tietoa, hallitusneuvottelut alkavat parin viikon päästä, mutta tulevien ministereiden nimistä käydään jo keskustelua.

Petteri Orpon odotetaan valitsevan ministereikseen ainakin Antti Häkkäsen, Elina Valtosen, Anna-Kaisa Ikosen ja Kai Mykkäsen, myös Sinuhe Wallinheimon nimi on keskusteluissa. Jos perussuomalaiset lähtee hallitukseen, Riikka Purran ministeritiimissä ennustetaan olevan esimerkiksi Jussi Halla-aho, Leena Meri, Lulu Ranne, Ville Tavio ja Sakari Puisto.

Yksi asia lienee suhteellisen varma. Kokoomus on pääministeri­puolue, ja Petteri Orposta tulee uuden hallituksen pääministeri.

IS kysyi kokoomuslaisten näkemyksiä Orpon ministerijoukosta. Kokoomus saa uuteen hallitukseen Orpon pääministerin salkun lisäksi 6–7 muuta ministerinpostia.

Uuden hallituksen ministereiksi löytyy Orpon lisäksi neljä ilmiselvää nimeä.

Suuri ihme pitäisi tapahtua, jos Orpo ei ottaisi hallitukseensa ministereiksi varapuheen­johtajiaan Antti Häkkästä, Elina Valtosta ja Anna-Kaisa Ikosta sekä ryhmäjohtajana viime kaudella toiminutta Kai Mykkästä.

Petteri Orpon ministeritiimissä ovat erittäin suurella todennäköisyydellä varapuheenjohtaja Antti Häkkänen, eduskuntaryhmää johtanut Kai Mykkänen ja varapuheenjohtaja Elina Valtonen.

Anna-Kaisa Ikonen toimi viime kaudella kansanedustajana, mutta siirtyi kuntavaalien jälkeen Tampereen pormestariksi.

Kokoomuksen johtoviisikko tulee sopivasti Etelä-Suomesta, kokoomuksen vankoilta tukialueita: Orpo Turusta ja Varsinais-Suomesta, Valtonen Helsingistä, Mykkänen Espoosta Uudeltamaalta, Häkkänen Mäntyharjusta Kaakkois-Suomesta ja Ikonen Tampereelta Pirkanmaalta. Tamperekin saisi kokoomus­ministerin 20 vuoden tauon jälkeen.

Kokoomuksessa pidetään todennäköisenä, että Orpon hallituksen 2–3 muuta ministeriä valitaan Etelä-Suomen ulkopuolelta. Keitä he voisivat olla?

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon nimi nousee usein esiin mahdollisena ministerinä. Wallinheimo on Jyväskylästä Keski-Suomesta, hän aloittaa jo neljättä kauttaan eduskunnassa ja on ollut vuosikausia puolueen uskollinen soturi. Nyt on Wallinheimon momentum, jos hän ministeriksi urallaan aikoo.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto Rovaniemeltä kuuluu puolueen johtotiimiin ja Orpon luottopelaajiin, mutta jää useammin ministeri­veikkauksissa vielä odottamaan omaa ministerivuoroaan.

Kokoomuksen naisista ministeripörssissä esillä ovat etenkin Paula Risikko ja Sanni Grahn-Laasonen.

Sinuhe Wallinheimo.

Petteri Orpo valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi kesäkuussa 2016. Orpon ministeritiimiin kuuluivat tuolloin muun muassa Kai Mykkänen, Sanni Grahn-Laasonen ja Paula Risikko.

Pohjalainen Risikko on kaikkien aikojen ministeripäivissä sijalla 15 ja Suomen toiseksi kokenein naisministeri, 260 päivää Sinikka Mönkärettä (sd) vielä perässä. Forssalainen Grahn-Laasonen taas osoittautui ministeri­kaudellaan poliitikoksi, joka ei pelännyt tehdä hallinnon­alallaan ikäviä päätöksiä.

Soittokierroksen perusteella kokoomuksen kentällä pidetään todennäköisenä, että jompikumpi, Risikko tai Grahn-Laasonen, nousee ministeriksi mutta ei kumpikin.

Jos kokoomus haluaa uusia nimiä ministereiksi, oululainen Mari-Leena Talvitie on potentiaalinen ehdokas.

Jos hallitus muodostettaisiin vaalituloksen perusteella, uudessa hallituksessa pitäisi istua perussuomalaiset. Kokoomus voitti vaaleissa 10 paikkaa, perussuomalaiset 7 paikkaa.

IS selvitti, keitä perussuomalaisista kansanedustajista olisi hallitukseen ministereiksi tulossa, jos hallitusvalta perussuomalaisia kiinnostaa. Soittokierroksen perusteella perussuomalaiset ovat tosissaan hallitukseen ja valtaan pyrkimässä.

Jos perussuomalaiset menee hallitukseen, puheenjohtaja Riikka Purrasta tulee valtiovarainministeri.

Purran lisäksi perussuomalaiset saa hallitukseen 5–6 muuta ministeriä, jos hallitusovi puolueelle aukeaa.

Jussi Halla-aho

Perussuomalaisista potentiaalisista ministereistä IS:lle luetellaan ensiksi aina sama nimi: Jussi Halla-aho. Jos Halla-aho ministeriksi haluaa, hänelle olisi paikka Purran ministeritiimissä. Tiedossa on, että perussuomalaisille iso tavoite olisi saada itselleen sisäministerin salkku.

Perussuomalaisilla ei ole niin väliä, kuinka paljon heidän ministereistään olisi miehiä tai naisia ja mistä päin Suomea ministerit tulisivat.

Tärkeintä olisi valita oikeat henkilöt oikeille paikoille, ja ministeriruletti riippuu puolueelle tulevista salkuista.

Jos perussuomalaiset hallitukseen menee, IS:lle luetellaan lähes poikkeuksetta 4–5 nimeä mahdollisina ministereinä: varapuheenjohtaja Leena Meri, ryhmäjohtajan tehtävät jättävä Ville Tavio sekä kansanedustajat Lulu Ranne ja Sakari Puisto ,usein mainitaan myös hallintovaliokuntaa johtanut Mari Rantanen. Sotesalkku voisi sopia Arja Juvoselle.

Perussuomalaisten Mari Rantanen (vas.), Sakari Puisto, Lulu Ranne, Leena Meri ja Ville Tavio. Heitä pidetään potentiaalisina ministereinä.

Sen sijaan ääniharavat Laura Huhtasaari sekä myös varapuheenjohtajat Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen eivät ole korkealla perussuomalaisten ministeripörssissä. IS:n soittokierroksella perussuomalaiset sanoivat, että heidän avunsa eivät välttämättä ole parhaimmillaan ministerintehtävissä.

Perussuomalaiset saanee eduskunnan toiseksi suurimpana puolueena puhemiehen paikan. Varapuhemiehenä viime vaalikauden toiminut Juho Eerola on halutessaan tuleva puhemies.