Kommentti: Sdp:n pyrky hallitukseen on liki olematonta, vaikka Matias Mäkynen antoi ymmärtää muuta

Sdp:ssä elätellään toiveita siitä, että Sanna Marin jatkaisi puolueen johdossa ja ryhtyisi oikeistohallituksen armottomaksi moukaroijaksi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ilmoitti maanantaina Ilta-Sanomien haastattelussa puolueen pyrkivän seuraavaan hallitukseen.

– Varsinkin tällaisen vaalituloksen jälkeen on selvää, että me pyrimme hallitukseen, Mäkynen sanoi.

Ilta-Sanomien merkittäville demarivaikuttajille tekemän soittokierroksen perusteella Mäkysen puheisiin suhtaudutaan jopa hieman huvittuneesti. Sdp:n pyrky hallitukseen on liki olematonta, eduskuntaryhmästä ja sen liepeiltä sanotaan.

– Emme me mihinkään ole pyrkimässä. Matiaksen lausunto on annettu ministerisalkun kiilto silmissä tai sitten viran puolesta. Näyttää hyvin epätodennäköiseltä, että me olisimme seuraavassa hallituksessa, eräs demarivaikuttaja sanoo.

Toisen demarivaikuttajan mukaan Mäkynen sanoi ne vuorosanat, jotka ikään kuin kuuluvat nyt näyteltävään koreografiaan.

– Totta kai meidän pitää omaa vaihtoehtoamme tarjota. Kyllä Matias ja kaikki muutkin ymmärtävät, etteivät Petteri Orpo ja kokoomus siihen suostu.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo olivat eduskunnan pikkuparlamentissa sunnuntaina, kun Ylen ennuste eduskuntavaalien lopputuloksesta julkaistiin.

Sdp:ssä myönnetään, ettei puoluejohto voi tai edes halua julkisesti sulkea hallitusovea hyvän vaalituloksen jälkeen heti kättelyssä. Sdp nosti kannatustaan ja paikkamääräänsä edellisistä vaaleista, mutta jäi silti kolmanneksi kokoomuksen ja perussuomalaisten taakse.

Sdp:ssä jaetaan laajasti näkemys siitä, että kulisseissa valmisteilla on kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien oikeistohallitus. Sdp:ssä ei nähdä mitään ylitsepääsemättömiä esteitä sen muodostumiselle. Hallitustunnustelut alkavat virallisesti vasta ensi viikolla.

Eikö Sdp:ssä oikeasti ole edes jonkin sortin halua lähteä rakentamaan sinipunaa? Eipä juuri.

– Hallitushaluja on tietenkin heillä, jotka näkevät itsensä ministerin tehtävissä ja heillä, jotka kyttäilevät erityisavustajan paikkoja, lohkaisee eräs demarivaikuttaja.

Moni demari näkee sinipunaan menemisessä huomattavasti enemmän riskejä kuin mahdollisuuksia. Yhtäältä Sdp joutuisi varmuudella pakittamaan korostetun vasemmistolaisesta talouslinjastaan ja toisaalta perussuomalaiset pääsisivät oppositioon paisumaan.

– Kerran kansa tilasi vaaleissa v*tunmoista talouskuria, niin kyllähän kansan pitää sitä silloin saada, demareista täräytetään.

Kokoomuksen piirissä on pohdittu sinipunavaihtoehdon ”apupuolueiksi” vihreiden ja Rkp:n sijaan Rkp:ta ja kristillisdemokraatteja. Erään demarin naurusta ei ole tulla loppua.

– Ei todellakaan maistu, hän sanoo.

Sdp:ssä nähdään, että todennäköiseen oppositiokauteen puolue lähtee erinomaisista lähtökohdista. Kannatus on hyvällä tasolla ja valtaan on nousemassa oikeistohallitus.

– Perussuomalaisten kannattajat eivät pysy mukana, kun hahmottomat puheet leikkauksista muuttuvat ihan oikeiksi teoiksi. Persujen äänestäjissä on tosi paljon pienituloista duunariporukkaa, jotka tuntevat leikkaukset konkreettisesti omassa elämässään, demareista arvioidaan.

– Vuoden päästä perussuomalaisten gallup-lukema on yksinumeroinen, ennustaa eräs.

Mitä tekee puolueen puheenjohtaja Sanna Marin? Useat Ilta-Sanomien haastattelemat demarivaikuttajat arvioivat Marinin olevan valmis oppositiojohtajan tehtävään. Sitä myös toivotaan.

– Sannahan olisi siinä ihan helvetin hyvä, intoilee pitkän linjan demarivaikuttaja.

– Downshiftaamista ja oikeistolaisen hallituksen väsymätöntä moukarointia, kuvailee toinen.

– Ei Sanna tee nopeaa exitiä, arvioi kolmas.

Toisenlaisiakin näkemyksiä on. Jotkut arvelevat, että Marin on niin väsynyt rankan hallituskauden jälkeen, että hän voi hyvinkin luopua Sdp:n puheenjohtajuudesta. Houkuttelevia työtarjouksia on varmasti tarjolla.

Sdp järjestää seuraavan puoluekokouksensa syyskuun alussa Jyväskylässä. Marin saa jatkokauden puheenjohtajana, jos hän vain itse sitä haluaa.

– Kukaan ei varmasti haasta Sannaa. Hän päättää itse milloin lähtee.

Marin pitää mediatilaisuuden tänään keskiviikkona eduskunnassa. Onko hänellä uutisia kerrottavanaan?