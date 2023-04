Eduskunnasta pudonneet tyhjentävät huoneitaan – keskustan Kivisaari menetti yöunensakin: ”Tyhjä olo”

Kivisaari suunnittelee palaavansa peruskoulun rehtoriksi. Eduskunnasta pudonnut Tom Packalén (ps) ilmoittautuu poliisilaitokselle torstaina.

Keskustan sisällä käytiin Vaasan vaalipiirissä tiukka taistelu edustajanpaikoista.

Keskusta menetti vaalipiirissä neljännen edustajanpaikan, kun perussuomalaiset saivat yhden lisäpaikan.

Antti Kurvinen sai 6 815 ääntä, Mikko Savola 6 747 ääntä ja Mika Lintilä 6 147 ääntä. Pasi Kivisaari sai 5 661 ääntä ja putosi.

– Pettyneeltä tuntuu. 5 600 ääntä on valtakunnan isoin äänimäärä tippujien listalla, kai se on meriitti, Kivisaari sanoo ja naurahtaa vähän.

Seinäjoelta kotoisin oleva Kivisaari kävi siivoamassa tiistaina työhuoneensa Pikkuparlamentissa.

– Se on teko, joka on tehtävä. Kyllä tässä tyhjä olo on. Ei tätä huonetta tyhjennellä riemumielin. Kun asettaa päämäärän, että uudelleen­valinta osuisi, niin kyllä se kirpaisee, kun tavoite ei täyty.

Saitko unta sunnuntaina vaali-illan jälkeen?

– En.

Oliko toinen yö parempi?

– Vähän parempi. Valoa kohti, kevättä kohti, aurinkoa kohti. Eteenpäin.

Kivisaari on juhannukseen asti virkavapaalla peruskoulun rehtorin työstä. Kivisaari pitää todennäköisenä, että edessä on paluu rehtorin hommiin.

– Sekin on hienoa yhteiskuntatyötä. Seinäjoella olen valtuuston puheenjohtajana.

Kivisaari, 52, ei ole vielä päättänyt, aikooko pyrkiä eduskuntaan neljän vuoden kuluttua uudelleen.

– Ajatukset eivät yllä neljän vuoden päähän. Nyt otetaan vähän happea ja kasataan ajatuksia.

Kivisaari luonnehtii keskustan vaalitulosta ”todella surkeaksi”. Kivisaaren mukaan keskustan pitää löytää oppositiotaipaleella ”tekemisen tahto” ja kirkastaa, mitä keskusta edustaa.

Myös Jari Myllykoski (vas) oli tyhjentämässä työhuonettaan. Vuodesta 2011 eduskunnassa vaikuttanut Myllykoski ei hakenut vaaleissa jatkokaudelle.

Myllykoski teki vielä tiistaina ”viime metreillä” toimenpide­aloitteen kansanedustajien töihinpaluu­oikeudesta.

Jari Myllykoski myöntää, ettei ole varmuutta siitä, saako vaalien jälkeen vaikuttava toimitusministeristö käsiteltyä hänen toimenpidealoitteensa. Myllykoski halusi tehdä aloitteen joka tapauksessa nähtyään, ketkä tulevat valittua.

Aloitteen ajatuksena on, että kansanedustajana toimineella henkilöllä olisi oikeus palata vanhaan työpaikkaansa. Sopeutumisraha, jota kansanedustaja voi saada, jos ei työllisty edustajantyönsä jälkeen, ohjattaisiin työnantajalle työhönsä palaavan edustajan kouluttautumiseen.

– Jos olisi vaikka 50 hengen yritys, sieltä saisi työvapaan ja olisi paluuoikeus. Sopeutumisraha ohjattaisiin työnantajalle koulutukseen niin, että se olisi ensimmäisen kauden jälkeen kolme kuukautta ja kahden kauden jälkeen kuusi kuukautta, jos työt ovat siellä muuttuneet.

Myllykoski epäilee, että esimerkiksi työhönsä palaavalle vasemmistolaiselle edustajalle, jolla on vielä luottamusmies­tausta, ei olla ”avaamassa ovia vanhaan työpaikkaan riemumielin”.

Kesällä 64 vuotta täyttävä Myllykoski jää itse työeläkkeelle lokakuussa.

– Pari päivää on ollut haikeutta. Haen kuppilasta sata kahvikuponkia, annan ne niille ihmisille, joiden kanssa olen tehnyt duunia ja hyvästelen väen.

Kansanedustajana Myllykosken tavoin vuodesta 2011 asti toiminut Tom Packalén (ps) ei tullut valituksi Helsingin vaalipiiristä.

Packalén sai 2 074 ääntä, perussuomalaisista viidenneksi eniten ääniä Helsingissä. Edelle kiilasivat Jussi Halla-aho, Wille Rydman, Mari Rantanen ja Teija Makkonen. Viimeinen valituksi tullut perussuomalainen, Rantanen, sai 3 817 ääntä.

– Kävin jo maanantaina tyhjentämässä huoneeni. Keskiviikkona loppuvat työt kansanedustajana. Torstaina menen aamukahdeksalta Helsingin poliisilaitokselle ilmoittautumaan, virkavapaalla poliisin työstään ollut Packalén kertoo.

Tom Packalén uskoo perussuomalaisten pääsevän hallitukseen. Packalénin mielestä kokoomukselta menisi uskottavuus, jos se lähtisi muodostamaan ”vihervasemmisto­hallitusta”.

Packalén puhuu ”paluusta todellisuuteen”.

– Sanoin vaalikentilläkin, että jokaisen pitäisi käydä katsomassa, minkälaista se oikeasti on, Helsingissäkin on niin erilaisia alueita.

Packalén myöntää, että eduskunnasta putoaminen oli ”harmitus ja pettymys”.

– Meillä oli kova lista. Ei siinä auta kuin katsella peiliin. Tehtiin kaiken kaikkiaan tosi kova tulos. Harmi ettei oltu suurimpia, olin aivan vakuuttunut, että olemme pääministeripuolue.

Keskusta sai Pirkanmaalta läpi vain yhden kansanedustajan, Jouni Ovaskan, joka sai 6 379 ääntä. Arto Pirttilahti sai 4 050 ääntä ja putosi.

– Kyllä tämä harmitti, mutta elämää täytyy hiihtää eteenpäin. Kun kampanjan aikana tuli ajettua toistakymmentä tuhatta kilometriä ja vietyä toistasataa tilaisuutta, niin valmistauduin tähänkin henkisesti, mutta ainahan se yllättää, kun paikka lähtee alta.

Arto Pirttilahti jatkaa työtään Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja maakuntavaltuutettuna. Pirttilahti aikoo olla paikallispolitiikassa mukana ainakin tämän vaalikauden.

Pirttilahti vietti tiistaina 60-vuotispäiviään mökillään Tarjanteen rannalla ja aikoo siivota työhuoneensa vasta keskiviikkona.

– Siivoillaan vaalit pois maisemista, naamankuvat, siellä on 150 lappua ja 30 pressua, vaalitoimistot tyhjennetään. Katsotaan ensi viikolla, mitä isona tehdään. Hyvät suhteet omaava sekatyömies on kaupan. Kuka tarjoaa töitä? Pirttilahti naurahtaa.

Eduskunnan aulassa tulee vastaan Emma Kari (vihr), joka ei ollut ehdolla eduskunta­vaaleissa. Kari on perustanut Mari Pantsarin kanssa biodiversiteetti­kysymyksiin keskittyvän konsulttiyrityksen.

– Arvostan tätä taloa valtavan paljon, mutta olen ollut tässä talossa 12 vuotta, totesin, että on aika tehdä jotakin muutakin. Elämäntyöni on ympäristön­suojelussa ja olen huomannut, että tässä on talossa on usein helpompi toimia, kun meillä on vahvoja toimijoita talon ulkopuolella.

Emma Kari sanoo olevansa optimistinen siitä, ettei ympäristökysymyksissä oteta ”totaalista takapakkia”, on hallituspohja mikä tahansa.

Vihreät kärsivät rökäletappion eduskuntavaaleissa. Koko maassa puolue menetti seitsemän edustajanpaikkaa. Helsingissä, joka on ollut vihreiden ydinaluetta, lopputuloksena oli kahden paikan menetys.

– Isoin huoli on siitä, mitä ilmasto- ja ympäristöpolitiikalle tapahtuu, olen saanut satoja viestejä huolestuneilta ihmisiltä, Kari kertoo.

Vihreiden piirissä on syytetty Sdp:tä siitä, että se halusi imeä vihreiden ja vasemmistoliiton äänet voimakkaan vasemmistolaisella vaalistrategiallaan.

– Jokainen puolue tekee vaaleja omasta näkökulmastaan. Itse olisin halunnut ympäristöasioita painottaville tahoille paremman tuloksen, mutta jokainen toimii vaalien alla puolueensa edun mukaisesti ja nyt meni näin, Kari kuittaa.