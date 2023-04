Kansanedustaja Saara Hyrkkö kutsuu vaalitulosta ”löylytykseksi”. Ex-puheenjohtaja Ville Niinistön mielestä vihreät on ajautunut Sdp:n apupuolueeksi.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kiteyttää puolueen tunnot vaalien jälkeisenä päivänä suorin sanoin.

– Meni ihan päin persettä.

Puolueessa osattiin varautua jonkinlaiseen vaalitappioon, mutta 4,5 prosenttiyksikön kannatuksen lasku ja seitsemän kansanedustajapaikan menetys oli lopulta kuitenkin karmea yllätys. Paikkansa eduskunnassa menetti muun muassa puolueen varapuheenjohtaja Iiris Suomela.

– Tulos on synkkä ja hyvin vaikea vihreille. Täytyy kyllä sanoa, että ei tämä omin voimin ollut pysäytettävissä, Liikanen sanoo.

Hän viittaa paljon vaalien alla puhuttaneeseen taktiseen äänestämiseen ja pääministeri­vaaliasetelmaan, jonka katsottiin hyödyttävän suuria puolueita pienempien kustannuksella.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo ja puoluesihteeri Veli Liikanen halasivat toisiaan sunnuntaina vihreiden vaalivalvojaisissa.

Puoluesihteerin mielestä seuraavaan hallitukseen osallistuminen on korkean kynnyksen takana.

– Pitää katsoa kylmäpäisesti niin päin, että me emme lähde mihinkään hallitukseen vain täydentämään porukkaa tai viherpesijäksi.

Samaa mieltä Liikasen kanssa on vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja Uudeltamaalta jatkokaudelle valittu Saara Hyrkkö.

– Emme lähde viherpesemään mitään meidän mielestämme riittämätöntä politiikkaa.

Hallitusovea hän ei kuitenkaan halua täysin sulkea.

– Koska hallitusneuvotteluasetelmat ovat vaikeat, niin en koe vastuulliseksi sanoa, että ei missään tapauksessa. Se (oppositioon ilmoittautuminen) ei olisi isänmaan etu, vaikka se puolueen etu ehkä olisikin.

Hyrkön arvion mukaan kokoomus pyrkii rakentamaan hallituksen perussuomalaisten kanssa.

– Sellaiseen kokoonpanoon vihreät ei tietenkään mene, vaikka pyydettäisiin, Hyrkkö sanoo.

Hyrkkö kuvailee puolueen vaalitulosta ennakoitua ”paljon kamalammaksi”.

– Tämä ei ollut torjuntavoitto. Tämä oli löylytys.

Hyrkön mielestä vihreiden vaalitappioon ei ole yhtä yksittäistä pääsyytä.

– Tosi helppo olisi sanoa, että tämä johtuu taktisesta äänestämisestä ja pääministeri­vaaliasetelmista. On ihan selvää, että sillä on ollut vaikutusta, mutta ei se kaikkea selitä.

Onko vihreät keskittynyt liikaa vain ilmasto- ja ympäristökysymyksiin viime vuosina?

– Itse uskon siihen, että meidän pitää olla entistä kirkkaampi ääni luonnon ja ilmaston puolesta. Samaan aikaan meidän on laajennettava profiiliamme. Pitää olla kokonaisvaltaisempaa visiointia yhteiskunnan uudistamisesta ja kehittämisestä sekä hyvinvointivaltion perustan vahvistamisesta, Hyrkkö sanoo.

Eduskuntaan parin vaalikauden jälkeen palaava Oras Tynkkynen kutsuu vaalitulosta ”erittäin surkeaksi”.

– Taktinen äänestäminen ei ollut ainoa selitys. Vihreät jäi varjoon. Edellisvaaleissa oli meille sopivammat teemat. Nyt vaalikeskustelussa mentiin sellaisin painotuksin, jotka olivat hankalia meidän kannaltamme.

Oras Tynkkynen palaa eduskuntaan parin vaalikauden tauon jälkeen.

Tynkkynen huomauttaa, että työnsä päättävän hallituksen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka ja koulutuspanostukset ovat olleet juuri sitä, mitä puolue on halunnut.

– Meillä on ollut kaikkien aikojen vihrein hallitusohjelma, jonka jälkeen vihreät on saanut suurimman vaalitappionsa koskaan. Tässä on ilmeinen epäsuhta.

– Nekin saavutukset, jotka ovat pitkälti vihreiden ansiota, ovat menneet pitkälti Sanna Marinin ja Sdp:n piikkiin.

– Sanna Marin on onnistunut säilyttämään hyvin raikkaan ja edistyksellisen kuvan, jonka vastaavuus todelliseen toimintaan pääministerinä ei ole ihan sataprosenttinen.

Tynkkysen mielestä puolueen on monipuolistettava imagoaan, jotta myös miehet kokisivat puolueen nykyistä houkuttelevampana. Tutkimusten mukaan vihreiden äänestäjistä ylivoimainen enemmistö on naisia.

– Esimerkiksi Saksassa vihreät ei ole mikään naisten puolue. Tämä Suomessa nähtävä tilanne ei siis ole mikään luonnonlaki.

– Pidemmän päälle tämän asetelman voi murtaa vain siten, että vihreissä olisi näkyviä hahmoja eri sukupuolista, eri-ikäisiä eri puolilta maata. Vain täten vahvistuu kuva siitä, että vihreät voi olla uskottava vaihtoehto kaikenlaisille suomalaisille.

Ville Niinistö ja Saara Hyrkkö vihreiden vaalivalvojaisissa sunnuntaina.

Puolueen ex-puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistön mukaan on selvää, että kolme suurinta puoluetta hyötyivät luodusta pääministerivaali­asetelmasta eduskuntavaaleissa pienten kustannuksella.

Niinistön mukaan vihreiden vaalitappion syyt ovat kuitenkin paljon syvemmällä. Niinistö haluaa alleviivata, ettei osoita kritiikkiä puolueen puheenjohtajalle Maria Ohisalolle, vaan puhuu ”koko joukkueen” epäonnistumisesta.

– Oma vaihtoehtomme on hukkunut siihen, että olemme ajautuneet Sdp:n apupuolueeksi.

– On näyttänyt siltä, että vihreät toimii kuin pieni puolue ja siksi äänestäjät kohtelevat meitä pienenä puolueena.

Onko vihreät nykyisin liian vasemmistolainen puolue?

– Meiltä on tullut liian vähän omaperäisiä ajatuksia, jotka haastaisivat vasemmistoa uudistumaan.

Niinistön mielestä vihreät on ollut viime aikoina liian varovainen sanomaan asioita, jotka saattaisivat ärsyttää demareita tai vasemmistoliittoa.

Hänen mielestään puolueen on pidettävä huolta siitä, että esimerkiksi markkinaliberaalit äänet saavat kuulua puolueessa siinä missä vasemmistolaisemmatkin näkemykset.

Niinistön mielestä vihreiden imago on päässyt vääristymään viime vuosina.

– Olemme näyttäytyneet julkisuudessa ikään kuin rajoitusten ja kieltojen kautta. Vihreisiin liittyvät täysin kummalliset ennakkoluulot ovat tulleet nyt taas esille ensimmäistä kertaa 15 vuoteen.