Matias Mäkynen: Sdp pyrkii hallitukseen

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ei edelleenkään näe, että perussuomalaisten kanssa voisi löytyä yhteinen hallitusohjelma.

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen on tyytyväinen puolueen vaalitulokseen.

– Mitä enemmän tulosta katsoo, aika poikkeukselliselta tuntuu, että pääministeripuolueena tällaisen vaalikauden jälkeen kannatus nousee ja uusia lisäpaikkoja saatiin, Mäkynen sanoo IS:lle.

Sdp tuli vaaleissa kolmanneksi ja sai kolme lisäpaikkaa eduskuntaan.

Mäkynen sanoo Sdp:n pyrkivän aina hallitusvaltaan ja vaikuttamaan.

– Varsinkin tällaisen vaalituloksen jälkeen on selvää, että me pyrimme hallitukseen.

Mäkysen mukaan toisaalta edelleen ovat voimassa ne asiat, joista jo ennen vaaleja puhuttiin.

– Me emme hyväksy koulutuksesta leikkaamista. Me haluamme parantaa ihmisten hyvinvointipalveluita ja pitää heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä huolta. Emme me hinnalla millä hyvänsä lähde hallitukseen emmekä lähde tekemään epäinhimillistä politiikkaa, vaan nyt pallo on kokoomuksella ja Petteri Orpolla, miten he lähtevät prosessia vetämään.

Kokoomus asetti ennen vaaleja hallituksen kynnyskysymykseksi julkisen talouden kuntoon laittamisen.

– Mehän olemme myös sitoutuneet kahden vaalikauden sopeutukseen. Mikä sopeutuksen laatu ja määritelmä sitten on. Jos puhutaan kuuden miljardin leikkauksista, niin se tuntuu varmasti vaikealta yhteensovittaa, Mäkynen sanoo.

– Jos sitten puhutaan myöskin veropohjan laajentamisen toimista, niin se tietenkin helpottaa.

Mäkysen mukaan Sdp on koko ajan korostanut talouskasvun ja työllisyyden vahvistamista ja uskottavien keinojen löytämistä siihen sekä terveyden edistämistä.

– Ne ovat kovaa talouspolitiikkaa myöskin ja niiden on oltava pöydällä, kun taloudesta ja sopeutuksesta neuvotellaan.

Onko edelleen niin, että ette ole valmiita perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen, jos miettii kolmen suuren puolueen hallitusta?

– Ei tässäkään suhteessa mikään ole vaalien jälkeisenä päivänä muuttunut. Kysymys on siitä, että perusoikeuksiin ja ihmisarvoon liittyvissä kysymyksissä on niin isoja eroja, että on vaikea kuvitella, että sellaista hallitusohjelmaa ja kompromissia löytyisi, jossa he antaisivat periksi niistä hyvin jyrkistä ja tiukoista näkemyksistään. Kyllä se vaikealta tuntuu.

Mäkynen sanoo, että Sdp on tehnyt analyysiä lähinnä päähallitus­puolue­vaihtoehdoista, ja pienpuolueiden osalta hallitusohjelma ratkaisee.

– Jos hyvä hallitusohjelma saadaan aikaan ja siihen pienpuolueita mukaan, ei ketään puolueena poissuljeta.

Sdp on aiemmin edellyttänyt vasemmistoliiton mukaantuloa hallitukseen, mutta Mäkysen mukaan sellaista kynnyskysymystä ei nyt ole asetettu.

– Ohjelma on se, joka ratkaisee. Emme ole kokoonpanolle asettaneet kynnyskysymyksiä.

Hän korostaa, että Sdp haluaa investoida koulutukseen, tutkimukseen ja talouskasvuun, vahvistaa ihmisten hyvinvointipalveluita ja purkaa hoitojonoja.