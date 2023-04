Riikka Purran mukaan kokoomusjohtajan täytyy ymmärtää, että linjan ilmastopolitiikassa täytyy muuttua.

Perussuomalaisten puoluetoimistolla Helsingin Yrjönkadulla oli maanantaiaamupäivällä leppoisa tunnelma.

Perussuomalaisten johto oli kokoontunut ruotimaan vaalitulosta ja kilistelemään vaalivoiton kunniaksi.

Perussuomalaiset sai eduskuntavaaleissa seitsemän uutta edustajanpaikkaa ja nosti kannatustaan edellisistä eduskuntavaaleista 2,6 prosenttiyksikköä 20,1 prosenttiin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli koko maan ääniharava 42 589 äänellä.

– Kuten huomaatte, Riikalla on Pommacia, perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen tähdensi.

– Mitäs muilla on, joku kysyi.

– Mehuja, perussuomalaisten viestintävastaava Matti Putkonen vastasi.

Purra sanoo äänimäärästään, ettei hän ”osannut kuvitella mitään tällaista”.

Kuohuviinit oli jo juotu, kun IS saapui puoluetoimistolle.

IS:n valokuvaajan kaivettua kameran esiin puoluejohto asettui yhteiskuvaan ja kilisteli uudestaan.

– No niin, Riikalle, Riikalle, Riikalle, Riikalle, Putkonen nosti maljan Purralle.

Kilistelyn jälkeen Purra siirtyy haastateltavaksi puoluetoimiston nurkkaukseen.

Pöydällä on PS-karkkeja sekä pieni härveli, jossa on paperilappuja sekä Petteri Orpon ja Juha Sipilän nimet. Yhdessä paperilapussa lukee ”maakuntamalli – palkansaaja maksaa”, toisessa ”irtisanomisturva pois”, kolmannessa ”eläkkeet pieniksi”.

Härvelillä on havainnollistettu silloisen hallituksen vahingolliseksi koettua politiikkaa. Yhdessä lapussa mainitaan siniset, joka on ehtinyt poistua jo puoluekartalta.

Purra kuvailee oloaan edelleen ”hyvin pöpperöiseksi”.

Vuonna 2017 perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajottua kokoomus jatkoi hallitusyhteistyötä sinisten kanssa, mutta torjui yhteistyön perussuomalaisten kanssa ”arvopohjaeroon” viitaten.

Petteri Orpo johtaa yhä kokoomusta, mutta ei näe enää periaatteellisia esteitä kokoomuksen ja perussuomalaisten väliselle yhteistyölle.

Purran eleistä voi lukea, että perussuomalaiset pyrkii kuusi vuotta kestäneen oppositiotaipaleen jälkeen tosissaan hallitukseen.

– Pyrimme pääsemään vaikuttamaan tämän maan linjaan.

Petteri Orpon kokoomus oli vaalien suurin voittaja. Orpo sanoi jo ennen vaaleja, että vaikeudet alkavat vaalien jälkeen, kun kokoomuksen pitää valita, tekeekö se yhteistyötä yhä vasemmistolaisemman Sdp:n kanssa vai EU-eroa pitkän tähtäimen tavoitteena pitävien perussuomalaisten välillä.

” Toivottavasti Petteri Orpokin tämän ymmärtää, että samalla linjalla ei kannata ehkä jatkaa.

Neljä vuotta sitten hallitustunnusteluja veti Sdp:n silloinen puheenjohtaja Antti Rinne, joka ei ollut halukas yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

Rinne sai pelattua perussuomalaiset pois pöydältä jo tunnusteluvaiheessa.

Rinteen ensimmäinen kysymys koski ”hiilineutraalia ja luonnon monimuotoisuuden turvaavaa Suomea” ja siinä tiedusteltiin, ovatko puolueet sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli yksi maan ääniharavista 21 655 äänellä, vaikka sai 8872 ääntä vähemmän kuin viimeksi. Purran mukaan ”väistynyt puheenjohtaja ei ole kampanjoinut entiseen malliin”. Purra pitää Halla-ahon äänimäärää silti todella korkeana.

Perussuomalaiset on esittänyt tavoitteen siirtämistä vuoteen 2050.

Myös Orpo on vakuutellut, ettei kokoomus aio peruuttaa ilmastotoimissa. Purra lähettää Orpolle tiukan viestin.

– Perussuomalaisten suuressa nousussa, näissä lisäpaikoissa ja omassa suuressa äänimäärässäni nähdään se, että on varmasti tyytymättömyyttä ilmastopoliittiseen linjaan. Toivottavasti Petteri Orpokin tämän ymmärtää, että samalla linjalla ei kannata ehkä jatkaa, vaan myös kokoomuksessa on tyytymättömyyttä tähän ilmastokunnianhimoon.

Vaaleissa nähtiin nuorten perussuomalaisten esiinmarssi. Perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja Joakim Vigelius, 26, sai 10 111 ääntä. Nuorisojärjestön entinen puheenjohtaja Miko Bergbom 10 519 ääntä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ilmoitti maanantaina, että keskustan paikka on oppositiossa.

Saarikon ilmoitus johtaa siihen, että perussuomalaiset voisi päästä käytännössä hallitukseen vain sellaisessa koalitiossa, johon kuuluisivat kokoomuksen ja perussuomalaisten lisäksi Rkp ja kristillisdemokraatit.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on sanonut, ettei Rkp lähde hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi vaalien alla STT:lle, että Rkp:lla ja perussuomalaisilla on hyvin erilainen käsitys työperäisestä maahanmuutosta, ilmastopolitiikasta, ruotsin kielen asemasta ja EU-politiikasta.

” Olemme valmiita tekemään poliittisia päätöksiä koulutettujen maahanmuuttajien ja oikeiden osaajien houkuttelemiseksi, mikäli näin katsotaan.

Purran mukaan perussuomalaisten ja Rkp:n suurimmat linjaerot ovat maahanmuuttopolitiikassa. Kielikysymykseen yhteistyö ei Purran mukaan kaadu.

– Ainoa, mitä vastustamme, on pakollista ruotsin opetusta. Yleisesti ottaen ruotsin kieli ei kuulu tärkeimpiin asioihin, joita ensi kaudella pitäisi saada hoidettua.

Purra on sanonut, että perussuomalaisten ainoa kynnyskysymys on maahanmuuttopolitiikan merkittävä tiukentaminen.

Mitä tämä tarkoittaa?

– Se tarkoittaa, että humanitäärisen maahanmuuton linja vaatii selkeitä kiristyksiä, selvästi Tanskan ja Ruotsin suuntaan. Ei millekään radikaalille linjalle, vaan yleispohjoismaiselle linjalle. Ja vastaavasti meille ei sovi, että työperäisessä maahanmuutossa tällä hetkellä jatkuvasti kiihtyvä sosiaaliturvaperäinen matalapalkkamaahanmuutto tällaisenaan jatkuu. Sen sijaan olemme valmiita tekemään poliittisia päätöksiä koulutettujen maahanmuuttajien ja oikeiden osaajien houkuttelemiseksi, mikäli näin katsotaan.

Purra sanoo, että hallituksen kakkospuolueessa perussuomalaisille kuuluisi valtiovarainministerin salkku.

Purra ei peittele sitä, että jos perussuomalaiset on hallituksessa, hän haluaa valtiovarainministerin salkun.

– Perussuomalaiset on sitoutunut siihen, että julkinen talous tasapainotetaan kahden hallituskauden aikana. Se vaatii hyvin merkittäviä toimia erityisesti valtion menojen vähentämisessä ja olen tähän täysin valmis.

Purra heittää lopuksi pallon Orpolle.

– Voin vaikuttaa ainoastaan asioihin, jotka ovat omissa käsissäni. Se, että sosialidemokraatit ja muutama muukin puolue on sanonut, ettei yhteistyö meidän kanssa kelpaa, totta kai rajoittaa mahdollisuuksia. Petteri Orpo on hallitustunnustelija ja lähettää uskoakseni kysymykset kaikille puolueille, ja se on sieltä kiinni, nähdäänkö sinipuna kuitenkin helpommaksi vaihtoehdoksi kuin se, että tehtäisiin perussuomalaisten kanssa oikeasti vaikuttavaa politiikkaa.