Vihreät ja vasemmistoliitto joutuivat niin lähelle demarien kiertorataa, että Sanna Marin vei kummankin äänet, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kumman valitsisitte mieluummin? Ennalta kuulutetun katastrofin vai äkkishokin?

Vihreiden suuri vaalitappio oli viikkojen ajan ennakkoon kuulutettu katastrofi. Vasemmistoliiton tappio oli puolueelle yllätys ja shokki. Vaalipäivänä puolueessa vielä laskeskeltiin, että jossain menetetään ja jossain napsitaan paikkoja.

Vasemmistoliitto on kulkenut Sdp:n mukana jo iät ja ajat. Vihreät heitettiin viimeistään rekeen väkisin vuoden 2015 vaalien ja Juha Sipilän porvarihallituksen myötä. Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallituksissa vasemmistoliitto ja vihreät olivat demarien apupuolueita de facto.

Yleensä vasemmisto voittaa tai häviää yhdessä, nyt ei aivan. Demarit kasvattivat kannatustaan apupuolueidensa kustannuksella.

Marinin taktiikkaa kirotaan nyt kumppanipuolueissa. On kuitenkin karkea yksinkertaistus, että Marin olisi vain rohmunnut vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjät. Hän vain houkutti Sdp:n kiertoradalle kokonaan sen punavihreisiin kallellaan olevan sitoutumattomien äänestäjien massan, joka yleensä kiertää näiden puolueiden välillä.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi maanantaina päättävänsä tulevaisuudestaan puolueen johdossa pääsiäisen jälkeen. Kokemus oli ilmeisen karu.

Lue lisää: Maria Ohisalo jatkostaan vihreiden johdossa: Ilmoitan pääsiäisen jälkeen

Vihreiden valvojaisissa Helsingin Tavastialla puolueen entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara pohti, että vihreät ovat liikaa kaventaneet kannattajakuntaansa.

Soininvaara on markkinahenkisten vihreiden toteemi. Viime aikoina hänen heimonsa on joutunut ahtaalle omien joukossa. Koko vaalikauden sitä edusti julkisuudessa lähinnä viherliberaali Atte Harjanne.

Monet povaavat Harjanteesta jo vihreiden uutta puheenjohtajaa. Tämä olisi loogista, jotta vihreät pystyisivät jälleen tavoittamaan ympäristöstä huolestuneita talousliberaaleja. Nyt tämä joukko siirtyi kokonaan kokoomuksen taakse, mutta saattaa tuntea olonsa siellä äkkiä ahtaaksi, jos kokoomus ottaa hallituskumppanikseen perussuomalaiset.

Ajatus on looginen, mutta käytännön toteutuksella on este. Puolueiden johtoa eivät valitse mitkään komiteat vaan niiden jäsenet. Markkinahenkisen väen siivilöidyttyä pois jäljelle jääneet vihreät ovat aiempaa vasemmistolaisempia. He eivät tuosta vain valitse itseään oikeistolaisempaa puheenjohtajaa.

Harjanne uusi paikkansa eduskunnassa Helsingissä, mutta ei ollut mikään ääniharava. Tämäkin pistää harkitsemaan realistisia mahdollisuuksia pyrkiä puolueen johtoon,

Jos kokoomuksen kanssa menisivätkin hallitukseen demarit, vihreät olisi haluttu tukipuolue. Silloin se ei juuri voisi tehdä eroa demareihin, koska tarvitsisi heidän tukeaan hallituksen sisällä. Oppositiossa demarien kanssa ongelma olisi suunnilleen sama.

Demareilla ja vihreillä on pitävät kihlat.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on jo aiemmin antanut ymmärtää hoitavansa tehtäväänsä viimeistä kautta. Anderssonin henkilökohtainen suosio puolueessa on niin kova, että vaalitappio ei jouduta hänen lähtöään, jollei puheenjohtaja itse halua niin.

Ilmeisin seuraaja, joskaan ei itsestään selvä, olisi Anderssonin kanssa vaalimainoksissa poseerannut Jussi Saramo.

Ennen vaaleja vasemmistoliitossa katsottiin aluksi tyytyväisinä kuinka Sanna Marin vei demareita ainakin retorisesti vasemmalle. Ei huomattu vaaraa, että Marin tunki niin syvälle vasemmistoliiton tontille, että kohta puolueella itsellään oli vain seinä vastassa. Surkeuden täydensi vaalimatematiikka, joka napsi vasemmistoliitolta enemmän paikkoja kuin pelkän tulosprosentin perusteella olisi luullut.

Vasemmistoliitto pääsee hallitukseen vain demarien siivellä, mikä tällä kertaa tuntuu mahdottomalta, vaikka demarit menisivätkin kokoomuksen kanssa hallitukseen.

Varsinkin jos Marin Sdp:n puheenjohtajana menisi tällaiseenkin hallitukseen ministeriksi, irtiotto demareista olisi vasemmistoliittolaisille kiduttavaa. Seuraisi tuskan täyttämiä eduskunnan kyselytunteja.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kutistuminen herättää jälleen kysymyksen, tarvitaanko puoluetta ollenkaan demareista erillään. Tätä on pohdittu vuosikymmenet ja aina päädytty siihen, että tarvitaan.

Yhtenä sunnuntaina keväällä 2019 vihreiden ja vasemmistoliiton tulevaisuus näytti poikkeuksellisen valoisalta.

Yhtenä sunnuntaina keväällä 2023 kummankin tulevaisuus sumeni.