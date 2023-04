Pekka Toveri on kiinnostunut puolustus­ministerin salkusta – ”Kyseessä olisi ehkä suhteellisenkin helppokin tehtävä”

Kansanedustajan työssä aloittava kenraalimajuri Pekka Toveri uskoo, että puolustusministerin salkun painoarvo kasvaa huomattavasti, kun Suomesta tulee virallisesti Naton-jäsen.

Ensimmäistä kertaa eduskuntaan nouseva kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri (kok) kertoo olevansa kiinnostunut luottamustehtävistä puolustusvaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa, kun uuden eduskunnan luottamustehtävät jaetaan.

– Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ovat asioita, joiden parissa olen työskennellyt puolustusvoimissa vuosikausia, Toveri sanoo Ilta-Sanomille.

Toverilla on puolustusvoimissa takana yli kolmenkymmenen vuoden mittainen ura.

Ennen eläköitymistään puolustusvoimista Toveri työskenteli Suomen Pääesikunnan tiedustelupäällikön tehtävässä.

Voisiko jopa puolustusministerin tehtävä kiinnostaa ensimmäisen kauden kansanedustajaa?

– Olen siinä asiassa sen verran inhorealisti, että vaikka osaamisen puolesta se ei olisi mikään ongelma, vaan kyseessä olisi ehkä suhteellisenkin helppokin tehtävä, niin politiikassa pitää katsoa hallitusneuvotteluiden yli, mille puolueelle tehtävä lankeaa, Toveri muotoilee.

– Totta kai olisin puolustusministerin tehtävästä kiinnostunut, mutta ensimmäisen kauden kansanedustajana realiteetit ovat varmasti toiset, hän lisää.

Toveria poliittisesti kokeneempi puolustuspolitiikassa meritoitunut kokoomuksen tulevan kauden kansanedustaja on puolustusvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Antti Häkkänen, joka valittiin äänivyöryllä jatkokaudelle Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

– Puolustusministerin salkun painoarvo kasvaa varmasti merkittävästi Nato-jäsenyyden myötä, Toveri arvioi.

Toveri sanoo, että yksi hänen kärkitavoitteistaan kansanedustajana on varmistaa, että Suomen puolustusvoimat sopeutuvat Suomen Nato-jäsenyyden mukana tuomiin muutoksiin.

– Vaikka puolustusvoimat on teknisesti aika yhteensopiva Naton kanssa, niin tässä on kuitenkin merkittävä rakenteellinen muutos edessä puolustusvoimilla.

Eduskunnalla on muutoksen onnistuneessa läpiviemisessä Toverin mielestä keskeinen rooli.

– Meidän pitää turvata puolustusvoimien resurssit ja pystyä olemaan täysimääräinen Naton jäsen. Meidän pitää varmasti myös tarkistaa lainsäädäntöä, jotta pystytään vastaamaan niihin velvoitteisiin, joita Nato-jäsenyys tuo tullessaan.

Velvoitteiden lisäksi Toveri sanoo pyrkivänsä kansanedustajana huolehtimaan siitä, että Nato tekee puolustusliittona päätöksiä, jotka vahvistavat Suomen kansalaisten turvallisuutta.

Ensimmäistä kertaa eduskuntaan pyrkinyt Toveri sai Uudellamaalla 9 653 ääntä ja peittosi äänisaalillaan täten alleen esimerkiksi Liike Nytin puheenjohtajan Harry Harkimon.

– Vähän on sellainen Liisa ihmemaassa olo, Toveri kuvailee tuntemuksiaan.

Toveri sanoo valmistautuvansa siihen, että kansanedustajana täytyy perehtyä laaja-alaisesti hyvin monenlaisiin kysymyksiin, eikä keskittyä vain omiin vahvuusalueisiin.

– Sellainen tunne on, että tässä on paljon hommaa edessä ja on paljon asioita, joihin pitäisi päästä vaikuttamaan, hän lisää.