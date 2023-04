Seppänen löi Paavo Väyrysen ääniennätyksen Lapin vaalipiirissä.

Eilisillan vaaleissa Lapissa tehtiin historiaa, kun yksi ehdokas takoi vaalipiirinsä 2000-luvun suurimman äänituloksen. Tuloksen takana oli perussuomalaisten ehdokas, luokanopettaja Sara Seppänen, 40, joka Lapin äänikuningattarena nousee nyt ensi kertaa eduskuntaan.

Rovaniemeläinen Seppänen ei vielä vaalipäivän jälkeiseen aamuun mennessä ole ehtinyt tarkkoja tilastoja perata, mutta tuloksen historiallinen mittakaava oli jollain tasolla tiedossa.

– Ilmeisesti näin on. Uskomaton tulos, en todellakaan olisi odottanut tätä odottaa, Seppänen sanoo.

Ääniä hän sai oli lopulta 11 145. Edellinen ennätystulos oli vuodelta 2007, kun keskustan Paavo Väyrynen tahkosi eduskuntavaaleissa 10 944 ääntä. Tänä vuonna kunniapuheenjohtajaa ei valittu eduskuntaan lainkaan.

– Ajatuksissani oli, että saan ehkä kolmasosan tuosta äänimäärästä. Viestit lappilaisilta olivat positiivisia, mutta politiikassa on oppinut, ettei pidä tuntumaan luottaa, Seppänen sanoo.

Muut vaalipiiristä eduskuntaan valituista olivat istuvia kansanedustajia. Heihin lukeutuvat keskustan Katri Kulmuni ja Markus Lohi sekä Sdp:n Johanna Ojala-Niemelä, perussuomalaisten Kaisa Juuso ja kokoomuksen Heikki Autto.

Lapissa keskusta menetti yhden eduskuntapaikan ja perussuomalaiset saivat yhden paikan lisää.

Seppänen kutsuu tilannetta ”vallanvaihdokseksi” Lapissa, joka on perinteisesti ollut keskustajohtoinen.

– Lähden hyvillä mielin tuon porukan kanssa tekemän töitä. Riikka (Purra) on tehnyt aivan loistavaa ja väsymätöntä työtä, hän sanoo.

Purran jälkeen Seppänen keräsi puolueensa naisista eniten ääniä.

Seppänen sanoo, ettei henkilökohtainen äänisaalis ole yhden ihmeen temppu vaan kannatusta on rakennettu vuosien mittaan. Seppänen on ollut Rovaniemen kaupunginvaltuutettu vuodesta 2017, ja tällä hetkellä hän on Lapin liiton valtuuston puheenjohtajana.

Hän kertoo, että eduskunnassa on tarkoitus pitää esillä Lapin kehitystarpeita ja riittävää rahoitusta sen investointeja varten.

– Lapissa asuu kolme prosenttia Suomen väestöstä, mutta se tuottaa 7,2 prosenttia maan viennistä, ja meillä käy puoli miljoonaa turistia vuosittain. Tämä ei näy investointirahojen määrässä, kun esimerkiksi Väyläviraston osalta se on reilun kahden prosentin luokkaa. Se ei ole riittävä.

Myös Lapin tieyhteyksien huolto ja ylläpito on yhä tärkeämpää muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa, Seppänen sanoo. Hänen mukaansa se olisi koko Suomen etu.

Seppänen oli edellisissä eduskuntavaaleissa vielä kokoomuksen listoilla. Ylen mukaan Kokoomuksen Rovaniemen valtuustoryhmä erotti Seppäsen (entiseltä sukunimeltään Tuisku) valtuustoryhmästä luottamuspulan takia.

– Lähdin puolueesta vuonna 2019 ja olin valtuustossa hetken aikaa sitoutumattomana. Nyt on takana kolmet vaalit perussuomalaisena ja tuntuu ihanalta, kun on löytänyt oman poliittisen kodin, Seppänen sanoo IS:lle.