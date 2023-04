Riikka Purra kahmi vaaleissa valtavan määrän ääniä – miten hän sen teki?

Riikka Purran suosion taustalta löytyy useita onnistumisia, asiantuntija kertoo.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nousi raketin lailla eduskuntavaalien äänikuningattareksi.

Hänen saamansa 42 589 ääntä ovat monella tavalla poikkeuksellisen erinomainen suoritus.

Äänimäärällä Purra yltää eduskuntavaalien historian kolmanneksi tai neljänneksi eniten ääniä saaneeksi henkilöksi. Edellä ovat ainoastaan perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini, presidentti Sauli Niinistö ja Hertta Kuusinen, joka tosin oli vuoden 1948 eduskuntavaaleissa ehdolla 18 eri vaalilistalla kuudessa eri vaalipiirissä.

Purra yli seitsenkertaisti henkilökohtaisen kannatuksensa edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna ja hänen johdollaan perussuomalaiset saavutti puoluehistoriansa parhaan vaalituloksen. 20,1 prosentin kannatus toi 46 kansanedustajan paikkaa – seitsemän enemmän kuin edellisissä vaaleissa.

Purra jätti äänimäärällään taakseen myös väistyvän pääministerin Sanna Marinin (sd), jonka henkilökohtaista suosiota on pidetty poikkeuksellisen korkeana.

Riikka Purra tuuletti perussuomalaisten vaalivalvojaisissa sunnuntaina 2.4.

Perussuomalaisten puoluetoimistolla nostettiin maljat vaalimenestyksen kunniaksi maanantaina 3.4.

Mistä Purran suosio kertoo ja mistä se kumpuaa?

Ainakin näyttää selvältä, että vuonna 2021 puolueen puheenjohtajaksi noussut Purra on sementoinut asemansa perussuomalaisissa. IS:n haastattelussa perussuomalaisiin kuuluvat henkilöt kuvaavat häntä tarkaksi, mutta kärsivälliseksi johtajaksi.

– Purralla on paljon ominaisuuksia, jotka ovat käyttökelpoisia politiikassa. Soiniin verrattuna ilmiselvä ero on se, että Purra ei juuri puhu itsestään, yksi lausuu.

Tampereen yliopiston valtio-opin tutkijatohtori Aino Tiihonen huomasi Purran suosiossa mielenkiintoisia piirteitä.

Aikaisemmissa vaalitutkimuksissa on nimittäin havaittu, että perussuomalaisia äänestävien naisten keskuudessa miesehdokkaiden äänestäminen on tavanomaisempaa verrattuna muiden eduskuntapuolueiden naiskannattajiin. Puolueessa on myös ehdolla enemmän miehiä kuin naisia.

– Jos tulosta peilataan tähän trendiin, niin onhan tämä uutta tai uudenlaista, Tiihonen sanoo.

Tiihonen huomauttaa myös, että vaikka Sanna Marin keräsi vähemmän henkilökohtaisia ääniä kuin Purra, oli Purra ehdolla kaikista väkirikkaimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla. Marin taas oli ehdolla Pirkanmaalla.

– Se varmasti vaikutti osittain siihen, miksi Purra kiilasi Marinin ohi.

Riikka Purra valittiin perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi kesällä 2019.

Purra nousi perussuomalaisten puheenjohtajaksi puoluekokouksessa 2021.

Purran vaalionnistumista voi tarkastella myös paljon puhutun taktisen äänestämisen näkökulmasta, Tiihonen sanoo. Sillä on viitattu etenkin siihen, että vihreistä ja vasemmistoliitosta siirtyi äänestäjiä Marinin johtaman SDP:n taakse.

– On myös puhuttu paljon siitä, että vaaleista tuli pääministerikisa ja tämän myötä Marinia äänestettiin. Yhtä lailla samaa on voinut olla myös toisessa leirissä. Viime päivinä asetelma on varmasti heijastunut äänestäjien mieleen, ja siksi myös Purran taakse on asettauduttu vielä aktiivisemmin.

Oma roolinsa on epäilemättä myös sillä, että Riikka Purra on onnistunut – tai ei ainakaan ole epäonnistunut merkittävästi – vaalitenteissä ja muissa julkisissa esiintymisissään. Esimerkiksi IS:n politiikan toimittajista koostunut raati arvioi Purran suoriutuneen Ylen tentistä arvosanalla 7+. Purran pokeri piti, eikä itsevarmuutta puuttunut.

Riikka Purra IS:n järjestämässä vaalitentissä maaliskuussa.

Purra kampanjoi Korsossa vaalien alla.

Tiihonen toteaa, perussuomalaisten näkökulmasta Purran puheenjohtajakausi on ollut huomattavasti tasainen, etenkin jos verrataan hänen edeltäjänsä Jussi Halla-ahon nelivuotiseen puheenjohtajakauteen. Etenkin Halla-ahon alkukautta leimasivat puolueen jakautuminen kahtia ja ero hallituksesta.

On myös mahdollista, että Halla-aho luopui puheenjohtajuudestaan oikealla hetkellä ja teki tarkoituksella tilaa uusille kasvoille – joiden joukosta puheenjohtajaksi nousi Riikka Purra.

– Jossain määrin he ovat siinä onnistuneet, koska vaalitulos on tämä, Tiihonen sanoo.