Sanna Marinin tunnettuus maailmalla houkutteli toimittajia usealta mantereelta seuraamaan Suomen vaaleja.

Suomen sunnuntaiset eduskuntavaalit saivat poikkeuksellisen suurta kansainvälistä huomiota. Vaaleja seuraamaan oli akkreditoitunut toimittajia usealta eri mantereelta.

Vaaleista raportoivat muun muassa kansainväliset uutistoimistot AFP, Associated Press ja Reuters, talousmedia Bloomberg, yhdysvaltalaislehti New York Times ja Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Ruotsalaisen Expressenin etusivun kuvassa tuulettaa vaalit voittanut kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Otsikossa kerrotaan, kuinka Orpo juhli vaalivoittoaan ”bratwurstilla ja barbecue-kastikkeella”. Orpon tiedetään suunnanneen vaali-illan päätteeksi huikopalalle Helsingin Etu-Töölöön Jaskan grillille. Expressen erehtyy jutussaan vain sen verran, että Orpo ei mennyt nauttimaan nimikkoannostaan turkulaiselle, vaan helsinkiläiselle grillille.

Huomion keskipisteessä oli jo ennestään suurta kansainvälistä julkisuutta nauttinut pääministeri Sanna Marin (sd), ja maailmalle lähetetyissä uutisissa Suomen eduskuntavaalit kehystettiinkin ensisijaisesti henkilövaaleina, joissa äänestäjät antoivat luottamuksensa joko Marinille tai tätä haastaneelle kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

– Vaalishokki Sanna Marinille, otsikoi saksalainen Bild uutisensa Suomen vaaleista.

New York Timesissa Suomen vaalitulos näyttäytyy Marinin ja Sdp:n tappiona ja Orpon voittona, vaikka Sdp onnistuikin kasvattamaan paikkojaan eduskunnassa ja Marin oli vaalien suurimpia ääniharavia.

– Mutta yksikään puolue ei ole lähellä enemmistöä 200-paikkaisesta parlamentista, ja herra Orpolla on edessään monimutkainen tehtävä hallituskoalition muodostamisessa, lehden toimittajat kirjoittavat.

Uutiskanava CNN nostaa jutussaan esiin, kuinka Marin tuli tunnetuksi maailman nuorimpana valtiojohtajana aloittaessaan virassa vuonna 2019, ja maininnan saavat myös pääministerin arvostelua Suomessa herättäneet bilekohut.

Myös Bild nostaa esiin Marinin pääministeriksi nuoren iän ja kertoo, kuinka hän johdatti Suomen ensin koronapandemian ja sitten yhdessä presidentti Sauli Niinistön kanssa pian päättyvän Nato-prosessin läpi. Lehti huomauttaa, että kaikki Naton jäsenmaat ovat hyväksyneet Suomen jäsenhakemuksen ja muutaman päivän päästä Suomesta tulee virallisesti puolustusliiton jäsen.

Myös brittimediat BBC ja Guardian esittävät vaalituloksen otsikkoa myöten Sanna Marinin henkilökohtaisena tappiona. Ulkomaiset tiedotusvälineet mainitsivat myös sen, että kokoomuksen Orpo vakuutti Suomen jatkavan Ukrainan tukemista myös hänen hallituskaudellaan.

– Ukrainalle sanon aivan ensin, että jatkamme rinnallanne seisomista. Emme voi hyväksyä tätä hirveää sotaa. Teemme kaiken tarvittavan Ukrainan ja Ukrainan kansan auttamiseksi, koska he taistelevat puolestamme. Tämä on selvä juttu, Orpo sanoi uutistoimisto Associated Pressille.

Orpon Ukrainaa koskevat kommentit eivät saaneet mainintaa Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin jutussa, joka kertoi neutraaliin sävyyn kokoomuksen muodostavan Suomen seuraavan hallituksen, jonka Tass arvelee syntyvän yhdessä perussuomalaisten kanssa.

Espanjalaisen El Paísin mukaan ”konservatiivit voittivat vaalin vain pienen matkan päässä äärioikeistosta”.Lehti huomauttaa, että vaikka sosiaalidemokraatit saavuttivat paremman vaalituloksen kuin edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019, puolueen johtamismahdollisuudet ovat käytännössä nollissa. Uutisessa kerrotaan, että hallitusneuvotteluista on tulossa vaikeat, sillä edellinen hallitusyhteistyö kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä päättyi ”puoluejohtajien erimielisyyksien vuoksi”. Toisaalta Marin on kieltäytynyt jyrkästi tekemästä yhteistyöstä äärioikeiston kanssa, jonka hän on nimennyt ”avoimen rasistiseksi puolueeksi”.