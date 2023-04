Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos kommentoi keskustan murskatappiota ja kertoo, miten puolueen pitäisi muuttua.

Keskustan murskatappiosta ei ole epäilystäkään.

Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos, 28, kuvailee puolueen tulosta järkyttäväksi. Sandroos oli sunnuntaina keskustan puoluetoimistolla seuraamassa eduskuntavaaleja.

– Keskusta on unohtanut tavallisen ihmisen ja sen, miten he pärjäävät tässä yhteiskunnassa, keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos sanoo. Hän oli silmin nähden pettynyt keskustan tulokseen.

– Tulos on järkyttävä, mutta ei yllättävä. Keskustan tilanne on ollut pitkään hankala, eikä keskusta ole halunnut sitä itselleen myöntää. Keskustalla ei ole ollut selkeää linjaa tai suuntaa. Minun näkökulmastani keskusta on yrittänyt olla vähän persut ja kokoomus samaan aikaan, Sandroos pohtii.

– Puolueen pitää löytää oma linjansa. Jos keskusta menee hallitukseen, aion jättää eroilmoitukseni. Uskon siihen, että olemme kuitenkin tunnistaneet tilanteen ja löydämme yhteisen suunnan.

Sandroos oli myös itse ehdolla eduskuntaan. Hän sai 505 ääntä, eikä tullut valituksi.

Hän sanoo, että keskustan tilanne on ollut pitkään järkyttävä, mutta keskusta ei ole halunnut myöntää tilannetta itselleen.

– Keskustan pitää tulevaisuudessakin olla puolue, joka haluaa viedä Suomea eteenpäin ja ratkaista globaaleja ja suomalaisia ongelmia. Keskustan pitää olla tavallisen suomalaisen ihmisen puolella. Uskoa tieteeseen ja tulevaisuuteen. Sitä keskusta ei ole ollut ja tulos nähdään tässä, hän sanoo.

Oppositio on nyt keskustalle ainoa oikea tie. Sitä mieltä Sandroos on.

Hänen mukaansa oppositiossa pitää opetella sitä, että puolueella on yhteinen linja ja suunta asioista.

– Keskusta on puolue, jolla on aina ollut selkeä luontosuhde ja suhde tavallisiin suomalaisiin ihmisiin. Pitäisi puhua tavallisten suomalaisten asioista ja miettiä asioita ihmisen kautta, eikä sitä, mitä muut puolueet puhuvat politiikasta ja asioista. On mietittävä, miten saadaan luontokato ja ilmastonmuutos ratkaistua niin, että saadaan luotua yhteiskunta, joka on kestävä. Suurvallat on saatava toimintaan mukaan, Sandroos sanoo.

– Keskusta on unohtanut tavallisen ihmisen ja sen, miten he pärjäävät tässä yhteiskunnassa.

Sandroos kuitenkin korosti heti haastattelun aluksi iloitsevansa sitä, että keskustanuori Olga Oinas-Panuma, 23, valittiin Oulun vaalipiiristä eduskuntaan.