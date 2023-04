Vihreille soi Tavastialla blues – vaalitappio musersi

Vihreiden karu vaalitappio sai vakavaksi.

Jos Helsingin Tavastia-klubilla olisi ollut konsertti, se ei olisi mikään suurtähden esiintyminen. Pikemminkin kyseessä olisi joku nostalgisia tunteita herättävä keskisuuri nimi. Siis jos arvioi lattian täyttöastetta vihreiden vaalivalvojaisissa sunnuntai-iltana.

Tuntia ennen ennakkoäänten tuloa vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää vielä urheaa profiilia, kun IS kysyy pelkääkö hän oman paikkansa puolesta.

– Jokaisen ehdokkaan pitää olla nöyrä, oli politiikassa kansanedustajana, ministerinä tai minä tahansa. Jokainen ääni ansaitaan. Olen tehnyt työni täysillä, ja katsotaan, mihin se riittää, Ohisalo vastaa.

Moni muukin poliitikko tuntui sunnuntai-iltana hakevan turvaa perinteisestä urheilukliseistä.

Kun Ohisalolta kysytään, jääkö vihreät pois hallituksesta, jos tulos on gallupien lupaama, sävy vähän muuttuu.

– Mitä useampi vihreä kansanedustaja, sitä parempi hallitusneuvotteluissa ja yhteistyössä, hän sanoo.

Vaaliuurnat ovat vielä auki, mutta puheet eivät enää ihan vaalipuheita.

– Ehkä viimeisten viikkojen aikana on puhuttu paljon taktisesta äänestämisestä. Kentällä on pitänyt sanoa, että pitäkää kiinni vihreiden äänessä. Pitäkää tärkeimpinä niitä asioita, joita me ajamme, Ohisalo sanoo IS:lle alkuillasta.

Totuuden hetki on lähellä. Kymmentä yli kahdeksan ennakkoäänet on laskettu ja Ohisalo nousee Tavastian lavalle. Hän on jo myöntänyt tv-haastattelussa, että ”kyllähän tämä on pettymys”.

Tavastian lavalta ei kaiu se ilosanoma, jota vihreät sittenkin olisivat toivoneet.

– On suoraselkäistä ja rehellistä myöntää, että tämä on vaalitappio, Ohisalo sanoo.

– Mutta se ei jää kiinni siitä, mitä te olette tehneet, hän lohduttaa vaaliväkeä.

Se on laiha rohkaisu. Paikkansa eduskunnassa vapaaehtoisesti jättävä Emma Kari jakaa lohtuhaleja.

Olen toimittajana seurannut vihreiden vaalivalvojaisia 1990-luvun alkupuolelta lähtien, ja tunnelma on kyllä nyt karuin. Seitsemän edustajan menetys uhkaa tv-ennusteiden perusteella. Ihmiset tuijottelevat alistuneina kännyköiden näyttöjä, jos sieltä sittenkin jotain ilon aihetta löytyisi.

Toki loppuillasta tunnelma vähän kohoaa, kun harvennut joukko juhlii sittenkin läpi päässeitä kansanedustajia.

Lähellä Tavastian lavaa seisoskelee vihreiden entinen puheenjohtaja, meppi Ville Niinistö. Hänen analyysinsa tappiosta on tiivistetysti, että vihreät eivät saisi mennä liikaa suurien puolueiden kylkeen. Omasta linjasta pitäisi pitää kiinni.

– Suuri tappio tuli vuonna 2011, kun oltiin oltu porvarihallituksessa ja meidät koettiin apupuolueeksi. Nyt on ehkä käynyt samoin toiseen suuntaan. Apupuolueeksi leimautuminen ei koskaan ole hyvä vihreille, Ville Niinistö sanoo´

Viereisen baaripöydän ääressä tietokoneensa ruutua tuijottaa toinen vihreiden entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Tilastotieteilijä Soininvaara tavataan aina vihreiden valvojaisissa prognoosejaan tekemässä.

– Tulos ei ala yhdellä, hän sanoo jo varttitunti ennakkoäänten tulon jälkeen.

Syitä pettymykseen Soininvaara haluaa vielä pohtia huolella. Yhden puolueensa virheen hän kuitenkin sanoo:

– Olemme kaventaneet kannatustamme, on ”Oden” analyysi.

Jos vihreät olisi bändi, se olisi saanut Tavastialla encorea sunnuntaina.