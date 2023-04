Main ContentPlaceholder

Politiikka

Annika Saarikko lupasi puheessaan keskustalle parempia päiviä – ”Eteenpäin, sanoi Saarikko lumessa”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko lupaili kiitospuheessaan raskaan vaalitappion jälkeen keskustalle parempia päiviä. Saarikko sanoi, että kahdeksan vuotta hallitusvastuussa on rasittanut keskustaa. Hän oli kuitenkin vakuuttunut, että edessä ovat paremmat päivät. ”Minulla on rauha sydämessä, että tästä alkaa puolueen uusi aika. Se on jotain sellaista aikaa, että palautamme yksi henkilö kerrallaan suomalaisten luottamuksen tähän poliittiseen voimaan”, Saarikko sanoi.

