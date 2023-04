Toiseksi on jäämässä Sdp:n Sanna Marin.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on voittamassa eduskuntavaalien äänikuningattaruuden.

Hieman ennen iltayhtätoista hänen äänisaaliinsa oli yli 38 000. Purra on ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä, jossa äänistä oli tuolloin laskematta vielä yli 10 prosenttia.

Toiseksi naisista on kiilaamassa Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, joka on ehdolla Pirkanmaan vaalipiirissä. Siellä äänistä on laskematta enää muutama prosentti.

Tuossa vaiheessa Marinin äänisaalis oli runsaat 35 000.