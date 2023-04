Perussuomalaiset Miko Bergbom ja Joakim Vigelius tulevat nuorentamaan perussuomalaisten eduskuntaryhmää.

Perussuomalaisten eräät nuorimmat ehdokkaat kiidättivät vaali-iltana puoluettaan kohti kärkikahinoita. 27-vuotias Miko Bergbom ja 26-vuotias Joakim Vigelius olivat Pirkanmaan vaalipiirissä puolueensa ykkösnimiä, Vigelius kirittäen Bergbomia noin 500 äänen erolla.

IS tavoitti Bergbomin ja Vigeliuksen illan vaalirientojen keskellä. Miehet totesivat ykskantaan, että hetkessä päällimmäinen tunne on kiitollisuus laajasta luottamuksesta. Bergbomin äänisaalis ylsi päälle 10 000:een ääneen ja Vigeliuksen reiluun 9 500:aan.

– Pakko sanoa, että (tulos) yllättää. Olen hirveän kiitollinen äänestäjiä kohtaan, Bergbom jakoi tunnelmiaan puhelimessa McDonald’sin pikaruokasession keskeltä.

Bergbom ja Vigelius molemmat toteavat yksiselitteisesti, että omassa vaalikampanjassa sosiaalinen media olikin elimillisen tärkeä.

Bergbom vietti vaali-iltaa perussuomalaisten vaalivalvojaisissa ravintola Apollossa.

Bergbom on syntyjään nokialainen. Hän toimi perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana ennen Vigeliusta. Bergbom on myös Sastamalan kaupunginvaltuutettu.

Sastamalaisella Bergbomilla on ehdokkaista vahvin someolemus, sillä hänen TikTok-tilillään on lähes 50 000 seuraajaa. Tykkäyksiä tili on kerännyt peräti 1,5 miljoonaa.

Twitterissä Bergbomilla on reilut 12 000 seuraajaa. Youtube-kanavallaan hänellä on lähes 100 000 seuraajaa.

Yhtenä perussuomalaisten suosion tekijänä on nähty puolueen onnistunut tapa puhutella nuorta yleisöä sosiaalisessa mediassa.

– Uskon, että tähän tilanteeseen on vaikuttanut se, että politiikan tekeminen ei ole rajoittunut vain vaaleja varten. Sosiaalinen media on väline, jolla se keskustelu kaikista aiheista jatkuu ihmisten kanssa jatkuvalla syötöllä, hän sanoo.

– En voi tässä vaiheessa sanoa aivan tarkkaa summaa, mitä kampanjaan on kulunut. Se kuitenkin pyörii siinä 3 000 euron tasolla, eli some on siinä merkittävässä osassa.

TÄMÄN VUODEN ALUSTA Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana aloittanut Vigelius on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja kuuluu Tampereen kaupunginvaltuustoon. Suorapuheinen Vigelius tunnetaan muun muassa ”miesten kuukautisista” nousseesta kohusta.

Myös tamperelaisella Vigeliuksella on vahva jalansija sosiaalisessa mediassa. Hänellä on TikTokissa lähes 4 300 seuraajaa ja yli 92 000 tykkäystä. Twitterissä Vigelius on Bergbomia edellä lähes 14 000 seuraajallaan ja YouTubessa hän on kerännyt reilut 5 600 seuraajaa.

”Seuraavaksi yritän saada valtio-opin tutkinnon loppuun ennen kansanedustajan töihin siirtymistä. Aion tehdä sitä parhaalla osaamisella ja pitää sitä somea yhtä hyvällä tasolla kuin aiemmin”, Vigelius kommentoi lähitulevaisuuden suunnitelmia.

Vigelius kertoo tehneensä sosiaalista mediassa tavoitteellisesti 3–4 vuotta. Hän näkee, että hänen puolueensa on vaaleissa onnistunut poikkeuksellisen hyvin hyödyntämään sosiaalista mediaa.

– Uskon, että se kiitos näkyy nyt tuloksessa. Tulos on hyvä niiden kannalta, jotka ovat uskaltaneet somessa olla äänessä, Vigelius sanoo.

Perussuomalaisista seuratuin poliitikko Tiktokissa on Sebastian Tynkkynen. Tynkkystä seuraa noin 131 000 käyttäjää, ja hänen videoillaan on 2,8 miljoonaa tykkäystä. Hänet voidaankin julistaa yhdeksi näiden vaalien ääniharavista reilulla 17 000 äänellä.