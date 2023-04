Vanhan liiton keskusta-aktiivi latasi kovaa tekstiä: ”Niin kuin pikakiväärin suuhun”

Pietari Jääskeläinen ei näe syytä keskustalle lähteä mukaan hallitukseen.

Pitkän linjan keskusta-aktiivi Pietari Jääskeläinen latasi kovaa tekstiä ISTV:n haastattelussa keskustan vaalivalvojaisista Apollonkadulta.

Jääskeläinen on ollut mukana keskustan toiminnassa jo 70-luvulla ja toiminut aikanaan myös keskustan kansanedustajana. Hän on toiminut myös perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2009–2015. Näissä eduskuntavaaleissa hän on ehdolla keskustan listalla.

Keskusta on ottamassa rankan vaalitappion. Puolue on kaukana ajoista, jolloin sitä pystyi kutsumaan suurpuolueeksi. Jääskeläisen mukaan keskustan juuret eivät enää näy.

– Keskustan pitää nousta selvästi esittämään keskeiset perustavoitteensa: Pienen ihmisen asialla olo, jokainen ihminen on laulun arvoinen ja tällä hetkellä nämä turvallisuusasiat ja että ollaan mahdollisimman energiaomavaraisia, Jääskeläinen analysoi.

Jääskeläisen mielestä puoluehallituksella on nyt mietinnän paikka. Hallituskaudella puolue on ollut hänen mielestään liian hajuton ja mauton.

– Se, että johto vaihdetaan, on yksi selkeä vaihtoehto tässä tilanteessa.

Jääskeläinen on itse ehdottanut puolueen johtoon puolustusministeri Antti Kaikkosta.

ISTV:n suorassa lähetyksessä Helsingin Sanomien toimittaja kertoi yhden veteraanikeskustalaisen sanoneen ”että jos tällä kannatuksella keskusta menee hallitukseen, se on kuin panisi haulikon suuhun”.

– Minä sanoisin, että panee niin kuin pikakiväärin suuhun, Jääskeläinen vitsaili.