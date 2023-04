Hallituksen tuntemattomin ministeri putoamassa eduskunnasta

Julkisuudessa harvemmin näyttäytyvä ministeri on putoamassa eduskunnasta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Rkp:n Thomas Blomqvist on putoamassa eduskunnasta.

Blomqvist on kerännyt tähän mennessä 2 259 ääntä.

Blomqvist on pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri. Suurelle yleisölle hän on jäänyt varsin tuntemattomaksi: IS julkaisi vuonna 2021 testin, jossa vastaajan tuli tunnistaa Blomqvist kuvasta, ja ainoastaan 39 prosenttia vastanneista tunnisti hänet.

Uudenmaan vaalipiiristä valittu Blomqvist on toiminut Rkp:n kansanedustajana jo vuodesta 2007. Ammatiltaan hän on maanviljelijä. Kotisivunsa mukaan hän harrastaa yhteiskuntakysymyksiä, urheilua, historiaa ja kirjallisuutta.

Ministerintehtävissään hän aloitti Antti Rinteen (sd) hallituksessa vuonna 2019 ja jatkoi samassa tehtävässä Sanna Marinin (sd) hallituksessa myöhemmin samana vuonna.