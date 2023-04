Hallitustaival kostautui rökäletappiona. Keskustasta ja vihreistä tulossa nykeröpuolueita, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Eduskuntavaalien ääntenlaskenta on kesken, mutta nyt näyttää siltä, että Suomessa on oikeasti siirrytty blokkivaaleihin.

Kokoomuksen, Sdp:n ja perussuomalaisten puheenjohtajien tulikivenkatkuinen taisto vaalitenteissä on jakamassa puoluekenttää kolmen suuren haltuun, itse asiassa pitkälti kahden kaupaksi. Sanna Marinin, Petteri Orpon ja Riikka Purran sanailu julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta oli vaalien iso juttu, joka iskostui äänestäjien mieleen.

Sdp:n Marin voi olla tyytyväinen tässä vaiheessa. Pääministeripuolue on saamassa merkittävän voiton, mikä on harvinaista hallitusvastuussa olevalle puolueelle. Illan ääntenlaskenta näyttää, mikä on kokoomuksen ja Sdp:n lopullinen ero.

MTV:n ovensuukyselyn mukaan Sdp voisi olla jopa suurin, hiuksenhienosti.

Lue lisää: Sdp ja kokoomus liki tasoissa, ps tehnyt nousua! Marin vakuuttunut siitä, että hallitus saadaan kasattua

Sehän voisi tietää Marinille jopa jatkoa pääministerinä.

Joka tapauksessa hallitusvaihtoehdoista sinipuna on nyt lähellä näillä numeroilla.

Perussuomalaisia kaavailtiin jopa suurimmaksi puolueeksi, mutta se näyttää jäävän puolueen kannattajien haaveeksi ääntenlaskennan tässä vaiheessa. Silti Riikka Purra näytti tyytyväiseltä. Puolueen tulos on hyvä, ja se voi antaa mahdollisuuksia hallitusneuvotteluja ajatellen.

Kuka kolmesta on ykkönen, se on vielä täysin auki.

Ääniä on paljon laskematta. Puolen yön aikaan ollaan viisaampia.

Ennen vaaleja puhuttiin taktisesta äänestämisestä. Näin myös tapahtui.

Äänien virta isojen puolueiden laariin kertoo siitä, että pienten puolueiden äänestämistä ei nähty merkityksellisenä. Vaalikamppailua leimasi kolmen suuren, Sdp:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten, kamppailu. Ennakkoäänten perusteella Sdp on saanut ääniä juuri siksi, että niillä estettäisiin perussuomalaisten nousu suurimmaksi puolueeksi.

Pienten puolueiden joukkoon ovat liukumassa myös hallituspuolueet keskusta ja vihreät, ilmeisesti lopullisesti.

Voi pieniä!