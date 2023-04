Silminnähden pettynyt keskustan puheenjohtaja ei usko, että keskusta olisi tämän hetken kannatuksella menossa hallitukseen.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vaikutti hyvin pettyneeltä esiintyessään ISTV:n suorassa lähetyksessä Pikkuparlamentista.

– Vaalitulos on pettymys, totta kai. Se on huonompi kuin viime vaalien tulos, kansan­edustajien paikkoja olisi tulossa vähemmän. Ilahduttava puoli on se, että se on parempi kuin mitä viimeiset gallupit ja ennusteet antoivat, Saarikko sanoi ISTV:n suorassa lähetyksessä.

Huonosta tuloksesta huolimatta Saarikko sanoi, ettei ”minua tässä vaiheessa enää mikään pelota”.

Entä onko keskusta lähdössä hallitukseen? Saarikko muistutti keskustan viestineen jo ennen vaaleja, ettei puolue ole lähdössä mukaan hallitukseen, jossa olisi sama pohja kuin edellisellä vaalikaudella.

– Kyllä kannatuksen pitäisi liikkua viime vaalien lukemissa, jos luku on tämän kaltainen tai jopa joidenkin ennusteiden mukaan huonompi kuin 12,3, niin kovin vaikea on nähdä, että olisimme hallitusvastuussa, Saarikko totesi vakavin kasvoin.

Saarikko muistutti vielä, että hallituksen kokoamisen vastuu kuuluu vaalien voittajalle, ja keskusta ei vaaleja ole voittamassa.

– Olen todennut, että tämä tulos on pettymys ja on kovin vaikea nähdä, että tämän kaltaisilla luvuilla voisimme olla käytettävissä. Minusta se on nyt ensisijaisesti hallituksen muodostajan tehtävä.