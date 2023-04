Kolmossija maistui karvaalta Sdp:n vaalivalvojaisissa: ”Seuraavat neljä vuotta pelottavat”

Pääministeri Sanna Marin (sd) onnitteli lyhyessä puheessaan vaalien ”muita voittajia”, kokoomusta ja perussuomalaisia.

Tunnelma Sdp:n vaalivalvojaisissa Hotelli Presidentissä Helsingissä oli vielä sunnuntaina alkuillasta iloinen, jopa riehakas.

Sdp oli ennakkoäänissä lähes tasoissa kokoomuksen jälkeen, ja vaikka Sdp:n tuloksella on ollut tapana heikentyä ennakkoäänistä, moni odotti, että tällä kertaa olisi toisin.

Ei ollut. Sunnuntai-iltana vahvistui, että Sdp oli jäämässä paikkamäärässä kolmanneksi kokoomuksen ja perussuomalaisten jälkeen.

Demariaktiivit Linda Körkkö ja Lotta Kuismanen kuvailivat tunnelmiaan ”masentuneiksi ja musertuneiksi”.

– Seuraavat neljä vuotta pelottavat, varmasti tullaan laittamaan vastaan ja kamppailemaan. Jossain kohtaa mennään parempaan suuntaan, mutta seuraava kausi huolestuttaa kovasti, Körkkö sanoi.

– Nyt lähdetään ajamaan rikkaiden etuja, ja duunarit ja pienituloiset jäävät jalkoihin. Kuismanen epäilee.

Demariaktiivit Linda Körkkö ja Lotta Kuismanen pettyivät vaalitulokseen Körkkö ja arvelevat, että demarit suuntaavat oppositioon.

Symbolisena voi pitää sitä, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra oli koko maan ääniharava yli 38 000 äänellä. Pääministeri Sanna Marin (sd) jäi kakkoseksi, vaikka saalisti yli 35 000 ääntä.

Marin nousi Hotelli Presidentin lavalle sunnuntaina klo 23.13, ja Sdp:n aktiivit nostivat Rohkeutta olla sinun puolellasi -vaaliplakaatit ylös.

– Sanna, Sanna, Sanna! huudot kaikuivat.

Marin sanoi hieman yli minuutin kestäneessä puheessaan, että ”päivä on hieno, koska olemme pärjänneet vaaleissa hyvin”.

– Onnittelut myös vaalien muille voittajille, onnittelut kokoomukselle, onnittelut perussuomalaisille. Demokratia on puhunut, suomalaiset ihmiset ovat äänensä antaneet. Kiitos kaikille, vietetään hyvä ilta, teillä on syytä olla iloisia tästä tuloksesta, Marin sanoi.

Marin saapui takaisin vaalivalvojaisiin vasta kello 23.13.

Sdp on käynyt Marinin johdolla nyt kolmet vaalit. Kuntavaaleissa 2021 Sdp menetti kannatustaan ja jäi toiseksi. Aluevaaleissa 2022 Sdp sijoittui jälleen toiseksi. Nyt Sdp jäi kolmanneksi, vaikka nosti kannatustaan edellisistä eduskuntavaaleista yli kaksi prosenttiyksikköä.

Demarit repivät iloa siitä, että kymmenissä edellisissä eduskuntavaaleissa pääministeripuolue on nostanut kannatustaan aiemmin vain kahdesti, Sdp Kalevi Sorsan johdolla 1983 ja Sdp Paavo Lipposen johdolla 2003.

Jatkokaudelle Helsingin vaalipiiristä päässyt Timo Harakka (sd) sanoi, että ”tilanne on vaativa, kun on kolme puoluetta, jotka ovat voittaneet vaalit”.

– Kansan tahto toteutuu missä tahansa kombinaatiossa näistä, jolloin kaikenlaisia vaihtoehtoja on aidosti auki.

Timo Harakka (ps) pääsi läpi Helsingin vaalipiiristä. Harakka kuvassa puolisonsa Anu Laitilan kanssa. Eduskunnan jättävä Erkki Tuomioja (sd) kuvaili tunnelmiaan samaan aikaan haikeiksi ja helpottuneiksi.

Harakan mukaan on vaikea olla pettynyt siitä, että Sdp on lisännyt kannatustaan ”metropolien Suomessa”, pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

– Valloitimme Helsingin. Kyllä me olemme entistä selkeämmin tulevaisuuden puolue.

Yksi demarivaikuttaja kuvaili Sdp:n vaalikampanjaa hyvin Marin-keskeiseksi ja todella vasemmistolaiseksi. Demarivaikuttaja arvioi, että valitulla strategialla pyrittiin imuroimaan vihreiden ja osin myös vasemmistoliiton äänet.

Demarivaikuttaja piti strategian varjopuolena esimerkiksi vihreiden sitouttamista yhteistyöhön vaalien jälkeen.

Helsingissä vaalipiirissä rannalle jäänyt Dimitri Qvintus (sd) muistutti, että Suomessa on pitkä konsensusperinne.

– Vaalien jälkeen on aina löytynyt kompromissit, niin tulee käymään tälläkin kertaa, mutta ilmiselvää on, että Sdp:llä on kynnyskysymyksensä. Niihin kynnyskysymyksiin kuuluu se, ettei pienituloisten toimeentulosta leikata.

Eduskunnasta putoava Hussein al-Taee (sd) kertoi olevansa kiitollinen ja nöyrä jokaisesta äänestä, jonka hän on saanut.

– Tässä on vielä monta luottamustehtävää kesken. Tehdään ne ja katsotaan, mitä vaaleja on vielä tulossa. Luulen, että täältä tullaan vielä.

Myös Sdp:n entinen puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne putoaa eduskunnasta.