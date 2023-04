Antti Kurvinen jännitti yhdessä rakkaansa kanssa – ”En uskalla vielä sanoa olevani helpottunut”

Keskustan valta-asema Vaasan vaalipiirissä ei ennakkoäänten perusteella näyttäisi huojuvan.

Tunnelma Antti Kurvisen (kesk.) vaalivalvojaisissa oli varovaisen riemastunut heti ennakkoäänten julkistuksen jälkeen. Ministeri viettää valvojaisiaan Härmän kuntokeskuksessa Kauhavan Ylihärmässä. Paikalla oli kahdeksan aikoihin satakunta ihmistä, jotka onnittelivat Kurvista hyvästä ennakkoäänisaaliista.

– Tuhat ennakkoääntä enemmän kuin viimeksi, ja se on kyllä vahva tulos. En silti uskalla vielä sanoa olevani helpottunut, koska paljon voi tapahtua illan aikana, Kurvinen kommentoi tuoreeltaan.

Ennakkoäänten perusteella keskusta on säilyttämässä kaikki neljä eduskuntapaikkaansa Vaasan vaalipiirissä. Illan alussa näytti siltä, että vaalipiirissä pahimmat tappiot kärsii rkp, joka olisi menettämässä kaksi neljästä paikastaan. Vaalipiiri on tyypillisesti ollut erityisen tärkeä sekä rkp:lle että keskustalle.

– Iltaan liittyy vielä paljon yllättäviä elementtejä. Demareiden vahvuus on yksi, ja persujen suosion sulaminen yllätti myös. Tosin ennakkoäänten perusteella on vaikea sanoa mitään lopullista, koska keskustan kannattajat tyypillisesti äänestävät paljon ennakkoon.

Kurvisen ennakkoäänipotti oli 4396 ääntä, mikä oli hiukan vähemmän kuin puoluetoveri Mikko Savolalla samasta vaalipiiristä. Vaasan vaalipiirissä keskusta on ollut päättyvällä kaudella leimallisesti ministeripuolue, kun Kurvisen lisäksi Mika Lintilä on toiminut elinkeinoministerinä ja Mikko Savola määräaikaisesti puolustusministerinä.

”En kommentoi hallitusasioita”

36-vuotias Antti Kurvinen nousi eduskuntaan vuonna 2015, joten odotettavissa on hänen kolmas kautensa kansanedustajana. Kurvinen on Härmässä kotikonnuillaan ja omiensa ympärillä: hän on syntynyt Ylihärmässä.

Marinin hallituksessa Kurvinen on toiminut ensin tiede- ja kulttuuriministerinä ja huhtikuusta 2022 lähtien maa- ja metsätalousministerinä.

Valvojaisissa hän selasi tiiviisti tabletilta ennakkoäänten tuloksia ja otti välillä onnitteluita vastaan. Keskustan pelätty tappio näytti alkuillasta valtakunnallisestikin odotuksia pienemmältä, ja Kurvinen totesi kokoomuksen keränneen niin huomattavan äänisaaliin, että Petteri Orpo olisi saamassa mandaatin aloittaa hallitustunnustelut. Hän ei kuitenkaan halunnut vielä ottaa kantaa siihen, mitä tämä merkitsisi keskustan hallitusyhteistyön kannalta.

– Me mietimme tarkkaan, mitä me teemme. En ota tähän kantaa, on Saarikon asia kommentoida sitä asiaa.

Jännitti vaalitulosta yhdessä naisystävänsä kanssa

Kurvinen jännitti vaalivalvojaisissa yhdessä valtiovarainministerin erityisavustaja Hanna Markkasen, 27, kanssa.

He vahvistivat sunnuntaina Ilta-Sanomille seurustelevansa.

– Vahvistamme, että seurustelemme, mutta emme kommentoi asiaa enempää.

Markkanen toimii parhaillaan valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) viestinnästä vastaavana erityisavustajana. Markkanen on toiminut aiemmin muun muassa keskustan puoluetoimistolla viestinnän poliittisena suunnittelijana, Keskustanuorten puheenjohtajana sekä eduskunta-avustajana.

