Näin puoluejohtajat ovat saaneet ennakkoääniä

Ennakkoäänien perusteella sosiaalidemokraattien Sanna Marin on puoluejohtajista saanut selvästi eniten ääniä.

Eduskuntavaalien ennakkoäänet ovat nyt julki ja niiden perusteella johdossa on kokoomus ja toisena sosiaalidemokraatit. Samalla julkaistiin puolueiden ehdokkaiden saamat äänet.

Suurimpien puolueiden puheenjohtajista selvästi eniten ääniä sai Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin, joka on saanut 23 436 ääntä. Toiseksi eniten ääniä on saanut perussuomalaisten Riikka Purra, joka on saanut 12 897 ääntä ja kolmantena on vasemmistoliiton Li Andersson 8 987 äänellä.

Kokoomuksen Petteri Orpo on saanut 8 075 ääntä, kristillisdemokraattien Sari Essayah 6 853, Rkp:n keskustan Annika Saarikko 3 229 ja vihreiden Maria Ohisalo 3 076.

Äänistä on laskettu reilu 40 prosenttia.

Oikeusministeriöstä on arvioitu, ettei kaikkia ennakkoääniä ehditä laskea kello 20 mennessä ja ääniä voi puuttua etelän suurista vaalipiireistä, ainakin Uudeltamaalta. Näin kävin neljä vuotta sitten.