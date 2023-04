Miko Bergbom on kerännyt TikTokissa jopa 1,5 miljoonaa tykkäystä.

Pirkanmaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kokemassa melkoisen nuorennusleikkauksen. Paikastaan luopuneen Veikko Vallinin, 60, ja tällä tietoa eduskunnan putoavan Veijo Niemen, 68, tilalle ovat nousemassa sosiaalisessa mediassa aktiiviset 26-vuotiaat Miko Bergbom ja Joakim Vigelius.

Ennakkoäänten perusteella Bergbom on perussuomalaisten Pirkanmaan ykkösnimi Vigeliuksen seuratessa tiukasti kannoilla. Perussuomalaiset näyttäisivät säilyttävän neljä paikkaansa, sillä viime vaaleissakin valitut Sakari Puisto ja Sami Savio ovat myös menossa läpi.

Etenkin sastamalalainen Bergbom on some-ekspertti, sillä hänen TikTok-tilillään on lähes 50 000 seuraajaa. Tykkäyksiä tili on kerännyt peräti 1,5 miljoonaa.

Twitterissä Bergbomilla on reilut 12 000 seuraajaa. YouTube-kanavalla Bergbomilla on lähes 100 000 seuraajaa.

Tamperelaisen Vigeliuksen TikTok-lukemat kalpenevat Bergbomin rinnalla, mutta ovat silti komeat: lähes 4 300 seuraajaa ja yli 92 000 tykkäystä.

Twitterissä Vigelius on Bergbomia edellä lähes 14 000 seuraajallaan. YouTubessa Vigelius on kerännyt reilut 5 600 seuraajaa.

Tämän vuoden alusta Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana aloittanut Vigelius on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja kuuluu Tampereen kaupunginvaltuustoon. Suorapuheinen Vigelius tunnetaan muun muassa ”miesten kuukautisista” nousseesta kohusta.

Bergbom on syntyjään nokialainen. Hän toimi perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana ennen Vigeliusta. Bergbom on myös Sastamalan kaupunginvaltuutettu.