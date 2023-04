Keskustan ja vihreiden heikot tulokset voivat tehdä enemmistöhallituksen kokoamisesta hyvin hankalaa.

Vaaleista tuli juuri niin jännittävät kuin etukäteen odotettiinkin. Vaali-illan tuloksen perusteella kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakentuvan oikeistohallituksen muodostaminen näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta, mutta se ei ole lainkaan varmaa.

Pääministerin tehtävä on tulossa Petteri Orpolle (kok), mutta hallituksen muodostamisesta on tulossa hyvin hankalaa.

Ongelmia enemmistöhallituksen muodostamiselle aiheuttavat keskustan ja vihreiden heikot tulokset. Keskustaa kaivattaisiin porvarihallituksen muodostamiseen, vihreitä sinipunapohjaan. Vihreät hävisi vaalit rumasti ja keskustalle tuli historiallisen huono tulos. Onko kumpikaan valmis hallitukseen? Ensikommenttien perusteella ei.

Keskustalaiset ovat olleet jo kuukausia sitä mieltä, että puoluetoimiston ovelle tullaan koputtelemaan riippumatta siitä, millaista hallitusta Suomeen aletaan kyhätä ja kenen johdolla. Hallitukseen lähteminen toisen rökäletappion jälkeen olisi keskustalle kuitenkin erittäin suuri riski.

Petteri Orpo on johtanut kokoomusta vuodesta 2016 saakka, eikä urakka näytä loppuvan pitkään aikaan. Hänet valittiin neljännelle kaksivuotiskaudelle viime kesänä ja nyt hän on nousemassa pääministeriksi. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen Orpo oli kuin uitettu koira ja jatko puolueen johdossa vaikutti epävarmalta. Mutta mitä teki Orpo? Kasasi itsensä ja puolueensa, ja marssitti joukkonsa vakuuttavaan vaalivoittoon neljä vuotta myöhemmin.

Riikka Purran asemaa perussuomalaisten johdossa ei uhkaa mikään. Purra teki vaaleissa erinomaisen henkilökohtaisen vaalituloksen ja johdatti puolueensa sen historian parhaaseen vaalitulokseen. Perussuomalaiset ei voi silti olla varma paikasta hallituksessa. Puolueen reitti hallitukseen käy vain kokoomuksen kautta.

Pääministeripuolue Sdp kasvatti kannatustaan, mutta tappiolta tuloksen on silti sijoituksen vuoksi tunnuttava. Mitä tekee puheenjohtaja Sanna Marin? Oppositiojohtajaa hänestä on vaikea kuvitella. On tietenkin mahdollista, että Sdp pääsisi hallitukseen, mutta todennäköiseltä se ei vaalituloksen perusteella vaikuta.

Sdp:n seuraava puoluekokous järjestetään syyskuussa Jyväskylässä. Marin saa varmaankin halutessaan jatkaa puolueen johdossa, mutta haluaako hän? Sdp:ssä kukaan ei tunnu tietävän, mitä Marin suunnittelee vai suunnitteleeko mitään.

Miten Annika Saarikko reagoi keskustan vaalitulokseen? Se ei ole täyskatastrofi, mutta historian heikoin joka tapauksessa. Saarikko on johtanut puoluetta syksystä 2020. Hänet valittiin jatkokaudelle viime kesänä. Saarikolla ei ole vaalituloksesta huolimatta akuuttia painetta väistyä puheenjohtajan tehtävästä – mutta voi itse haluta väistyä.

Vihreiden karmea tulos merkitsee sitä, että Maria Ohisalon puheenjohtajuutta ei pelasta mikään. Hän on johtanut puoluetta kesästä 2019 saakka. Vihreät järjestää puoluekokouksen kesäkuussa Seinäjoella. Luvassa on suurella todennäköisyydellä Pekka Haaviston kukittaminen presidenttiehdokkaaksi, mutta myös puheenjohtajan valinta.

Pelkkä puheenjohtajan vaihtaminen ei kuitenkaan riitä. Vihreät on kriisissä ja sillä on syvällisen itsetutkiskelun paikka.

Oppositioon matkalla olevan vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ilmoitti hyvän aikaa sitten, että nyt pidetyt eduskuntavaalit olivat hänen viimeisensä puheenjohtajana. Eduskuntavaaleissa puolue kärsi selvän tappion, eikä reittiä hallitukseen ole näköpiirissä. Puolue menee oppositioon etsimään itseään ja pohtimaan, kuka voisi täyttää Anderssonin saappaat.

Anderssonin kanssa yhtä pitkään eli vuodesta 2016 saakka omaa puoluettaan on johtanut Anna-Maja Henriksson. Tulos oli normaali suoritus, mutta Henrikssoninkin johdolla puolue vaikuttaa junnaavan paikallaan. Voi olla, että Rkp vaihtaa puheenjohtajaa hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Kristillisdemokraatit teki vaaleissa normisuorituksen ja Sari Essayah jatkaa puolueen johdossa vaalien jälkeenkin. Puolue haluaa varmasti hallitukseen – ja puoluetta voidaan hallituksen muodostamisessa tarvita hyvinkin kipeästi.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo jatkaa perustamansa puolueen johdossa niin pitkään kuin itse haluaa. Puolue saa seuraavaankin eduskuntaan vain yhden edustajan, Harkimon itsensä. Sen enempää oli turha realistisesti edes odottaa.