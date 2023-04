Eduskuntaan valittiin 61 uutta kansanedustajaa – katso tästä heidät kaikki

Tutustu tästä uusiin kansanedustajiin.

Eduskuntaan nousi tiukassa vaalitaistelussa 61 uutta kansanedustajaa. Ilta-Sanomat esittelee tässä heidät kaikki – nyt ensimmäistä kertaa eduskuntaan valitut ja tauon jälkeen sinne palaavat.

Helsinki

Kokoomus

Jarmo Lindberg: Kenraali evp, entinen puolustusvoimien komentaja. Aloitti sotilasuransa Ilmavoimissa. Lentänyt sekä neuvostoliittolaisia Mig-21- että yhdysvaltalaisia Hornet-hävittäjiä. Aloitti lennokkiharrastuksen 12-vuotiaana. Lempinimi ”Charles” on annettu Atlantin-ylittäjä Charles Lindberghin mukaan. Lindbergin, 63, perheeseen kuuluu vaimo ja kolme tytärtä.

Aura Salla: EU-politiikkaan erikoistunut valtiotieteiden tohtori. Työskennellyt Euroopan komissiossa poliittisena neuvonantajana. Toiminut Brysselissä Facebookin emoyhtiön Metan toimiston päällikkönä. Liittyi kokoomukseen luettuaan Karl Marxin Pääoman ensimmäisen osan. Perheeseen kuuluu aviomies sekä vuonna 2021 syntynyt poika ja tänä vuonna syntynyt tytär.

Sosiaalidemokraatit

Elisa Gebhard: 29-vuotias Suomen Asianajajaliiton juristi ja yhdenvertaisuusaktivisti. Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Valtion nuorisoneuvoston puheenjohtaja. Toiminut pääministeri Sanna Marinin erityisavustajana ja Jutta Urpilaisen kansanedustaja-avustajana. Kertoo lähteneensä politiikkaan nähtyään taidemaalari-isän arkea ja talousvaikeuksia.

Nasima Razmayar: Syntynyt Afganistanin Kabulissa, tullut lapsena pakolaisperheen jäsenenä Suomeen. Toimi kansanedustajana vuosina 2015–2017. Helsingin apulaispormestari kasvatuksen ja koulutuksen aloilla. Esiintynyt Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Vihreät

Fatim Diarra: Vihreiden entinen varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja. Diarra, 36, on herättänyt huomiota myös provosoivilla some-kirjoituksilla. Työskennellyt baristana kahviloissa.

Vasemmistoliitto

Minja Koskela: Kaupunginvaltuutettu. Musiikin tohtori. Työskennellyt musiikin opettajana. Koskela, 36, on kirjoittanut useita tietokirjoja mm. feminismistä ja äitiydestä. Työskennellyt vasemmistoliiton poliittisena asiantuntijana. Tunnetaan myös kärkkäänä somekeskustelijana. Laulaa Team Play -yhtyeessä.

Uusimaa

Kokoomus

Jarno Limnéll: Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Sotatieteiden tohtori. Kolmen yliopiston dosentti. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori. Limnéll, 49, on tehnyt siskonsa, psykoterapeutti Maaret Kallion kanssa Menikö tunteisiin -radio-ohjelmaa.

Pekka Toveri: Kenraalimajuri evp. Toiminut pääesikunnan tiedustelupäällikkönä. Toveri, 61, on tullut Ukrainassa käytävän sodan aikana suurelle yleisölle tutuksi asiantuntijana ja kommentaattorina. Toverin vaimo on everstiluutnantti evp. Yhdysvaltain ilmavoimien reservistä. Hänellä on myös kolme aikuista lasta edellisestä liitosta. Painonnostaja ”Kulta-Kalle” Kangasniemi oli Toverin eno.

Tere Sammallalahti: Espoon kaupunginvaltuutettu. Talotekniikan ja rakennustekniikan insinööri. Talotekniikan yksilönpäällikkö. Some-vaikuttaja. Harrastaa pienpanimo-oluita.

Susanne Päivärinta: Tunnettu toimittaja mm. Yleisradiosta. Tehnyt useita tv-dokumentteja ja kirjoittanut lehtikolumneja. Koulutukseltaan Päivärinta, 57, on yhteiskuntatieteiden maisteri. Perheeseen kuuluu puoliso ja teini-ikäinen lapsi.

Noora Fagerström: Jungle Juice Bar -yrityksen perustaja. Toiminut Diili-ohjelman neuvonantajana. Hänestä on ilmestynyt Laura Frimanin kirjoittama teos Menestysresepti – Noora Fagerströmin tarina. Perusti yrityksensä miehensä kanssa 24-vuotiaana. Pariskunnalla on kolme lasta. Koulutukseltaan Fagerström, 37, on tradenomi.

Perussuomalaiset

Jorma Piisinen: Tunnetaan televisiosta ”Remontti-Reiskana”. Juontanut Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelmaa. Järvenpään kaupunginvaltuutettu. Pelannut jääkiekkoa Jokereissa kaikkien aikojen nuorimpana kenttäpelaajana. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme aikuista poikaa. Harrastaa moottoripyöriä.

Teemu Keskisarja: Filosofian tohtori. Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti. Keskisarja, 51, on kirjoittanut lukuisia yleistajuisia historiakirjoja ja yrityshistoriikkeja. Esiintynyt historiaa käsittelevissä tv-sarjoissa. Väitöskirja käsitteli eläimiin sekaantumista 1700-luvun Suomessa. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.

Onni Rostila: Hyvinkään kaupunginvaltuutettu. Oikeustieteen maisteri. Lakitoimistoyrittäjä, oikeudenkäyntiavustaja. Harrastaa lukkopainia. Kova väittelemään.

Sosiaalidemokraatit

Miapetra Kumpula-Natri: Insinööri. Europarlamentaarikko vuodesta 2014. Eduskunnassa 2003–2014. Toiminut Paavo Lipposen eduskuntasihteerinä. Aikoinaan oli huhupuheissa ehdolla EU-komissaarin paikalle.

Joona Räsänen: Lohjan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kansanedustajana 2015–2019. Työskentelee viestintätoimisto Milttonissa johtajana. Aloitti työuransa urheiluosaston myyjänä. Koulutukseltaan Räsänen, 36, on tradenomi. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi tytärtä.

Eemeli Peltonen: 28-vuotias Järvenpään kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu. Valtiotieteiden maisteri. Palvelualojen ammattiliiton viestintäasiantuntija. Harrastaa äänikirjojen kuuntelua juoksulenkeillä.

Pinja Perholehto: 26-vuotias Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Demarinuorten puheenjohtaja. Tradenomi. Työskennellyt aiemmin siivoojana ja edelleen tarjoilijana.

Keskusta

Eerikki Viljanen: Vihdin valtuutettu. Kansanedustaja 2015–2019. Maatalousyrittäjä, maidontuottaja. Toiminut MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajana. Aloitti Antti Kaikkosen eduskunta-avustajana Anneli Jäätteenmäen eroa seuranneena päivänä.

Ruotsalainen kansanpuolue

Henrik Wickström: Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu. Valtiotieteiden maisteri. Suomen yrittäjien elinkeinopoliittinen asiantuntija. Kulttuurin suursyömäri.

Otto Andersson: RKP:n ministeriryhmän ja ministeri Anna-Maja Henrikssonin erityistyöntekijä. Loviisan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, valtuutettu, hyvinvointialueen hallituksessa. 39-vuotias. Kertoi kampanjassa viettävänsä mieluiten aikaa perheen ja ystävien kanssa ja mainitsi salaiseksi taidokseen, että osaa koota Ikean huonekaluja hermostumatta.

Kristillisdemokraatit

Mika Poutala: Espoon kaupunginvaltuutettu. Entinen pikaluistelija. Hopeaa EM-kilpailuissa 2018. Poutala, 39, on kirjoittanut urheilu-urastaan kirjan Mitä menestyminen vaatii. Esittänyt hengellistä rap-musiikkia taiteilijanimellä Plastic. Teki Torinon olympialaisiin Suomen kisakappaleen. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta.

Varsinais-Suomi

Kokoomus

Pauli Aalto-Setälä: Media-alan moniosaaja: tunnetaan toimittajana, juontajana sekä useista johtotehtävistä – näistä mainittakoon tehtävät Iltalehden päätoimittajana ja Aller Median toimitusjohtajana. Opettaa työelämäprofessorina muutosjohtamista Turun kauppakorkeakoulussa. Aalto-Setälä, 56, asuu Naantalin Rymättylässä vaimonsa ja koiransa kanssa. Kolme lasta.

Milla Lahdenperä: Filosofian tohtori, Turun ammattikorkeakoulun hammastekniikan koulutusvastaava ja lehtori. Kolmen tytön äiti Taivassalosta, sivutoimisesti maatilalla yrittäjänä. Harrastuksina kilpaurheilu ja musiikki.

Sosiaalidemokraatit

Saku Nikkanen: Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuutettu, 46, on siviiliammatiltaan liikunnanohjaaja. Perheeseen kuuluu vaimo, kaksi kouluikäistä lasta ja koira. Yritti nyt kolmatta kertaa peräkkäin eduskuntaan.

Vasemmistoliitto

Timo Furuholm: Porilaislähtöinen 35-vuotias entinen jalkapalloilija toimii nykyään FC Interin hallituksessa. Turun kaupunginvaltuutettu. 9-vuotiaan tyttären isä opiskelee sosiaalitieteitä Turun yliopistossa.

Satakunta

Kokoomus

Mari Kaunistola: Ekonomi, poliisi. Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Satakunnan hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston jäsen. Viime vuodet Poliisiammattikorkeakoululla vastannut poliisien henkilöstöjohtamisen koulutuksesta. Lenkkeilee koiran kanssa. Tekee väitöskirjaa johtamisesta.

Sosiaalidemokraatit

Juha Viitala: Raumalainen UPM:n työsuojeluvaltuutettu. Ensi kertaa ehdokkaana, kampanjoi erityisesti turvallisten työolosuhteiden puolesta. Vapaa-ajallaan Viitala, 46, harrastaa valokuvaamista ja Lapin matkailua.

Häme

Kokoomus

Teemu Kinnari: Maa- ja metsätalouden asiantuntija, maanviljelijä. Uraa metsäyhtiössä puunhankinnassa. Hollolan kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kasvattaa ravisukuisia suomenhevosia. Metsästyksen ja moottoriurheilun puolesta puhuja. Kilpaili vuosia enduromoottoripyöräilyssä muun muassa MM-osakilpailuissa. Naimisissa ja kahden pojan isä.

Perussuomalaiset

Mira Nieminen: Jäi viime vaaleissa varasijalle. Työskennellyt poliisina yli 20 vuotta, tutkintayksikön johtaja. Reservin kersantti. Lahden kaupunginhallituksessa. Asikkalalainen on ollut ehdokkaana myös europarlamenttivaaleissa. Viettää aikaa mökillä ja hevosten kanssa. Neljän lapsen äiti.

Rami Lehtinen: Vanhempi konstaapeli Jokioisilta. Pääluottamusmies. Kunnanhallituksen jäsen. Sivutoimisesti rakennusalan yrittäjänä 15 vuotta. Kaksi kouluikäistä poikaa. Korosti kampanjassaan turvallisuutta ja kertoi eläneensä lapsuuden köyhässä työläisperheessä.

Pirkanmaa

Kokoomus

Anna-Kaisa Ikonen: Tampereen pormestarista kansanedustajaksi, takaisin pormestariksi ja nyt jälleen Arkadianmäelle. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Kokemusta myös valtiosihteerinä. Kulttuurin ja liikunnan ystävällä on aviomies ja kaksi lasta. Täyttää tiistaina 46 vuotta.

Aleksi Jäntti: Kaupunkiympäristön apulaispormestari Tampereelta. Painotti kampanjassa yrittämistä, työnteon toimintaedellytyksiä ja kannustavuutta. Kolmen lapsen isä, s. 1974. Toiminut jääkiekon seuratyössä KooVeessa ja Ilveksessä sekä Tampereen Voimistelijoiden puheenjohtajana.

Perussuomalaiset

Miko Bergbom: Nokialla syntyneen some-tähden ura etenee vauhdilla. Sastamalan valtuutettu vuodesta 2021. Viime vuonna aluevaltuustoon. Toiminut Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana ja Sebastian Tynkkysen kampanjapäällikkönä. YouTube-kanavalla liki 100 000 tilaajaa, Tiktokissa yli 40 000. 26-vuotias.

Joakim Vigelius: Aloitti Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajana 2023. Yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi 2021 aiheena EU federalistisena järjestelmänä. Samana vuonna Tampereen valtuustoon. Suorapuheinen some-aktiivi tunnetaan muun muassa ”miesten kuukautisista” nousseesta kohusta. Kotoisin Ylöjärveltä. 26-vuotias.

Sosiaalidemokraatit

Ville Merinen: Somessa ”Terapeutti-Villenä” tunnettu psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Tiktokissa yli 100 000 seuraajaa. Saanut Mieli ry:n mielenterveyspalkinnon. Korostaa etenkin nuorten henkisiin haasteisiin puuttumista. Merinen, 38, asuu Pirkkalassa. Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta.

Lauri Lyly: Entinen SAK:n puheenjohtaja ja Tampereen pormestari, syntyjään Seinäjoelta. Nyt kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja. Taloutta painottava konkaripoliitikko, joka harrastaa muun muassa golfia, hiihtoa ja lukemista. 70-vuotias.

Vihreät

Oras Tynkkynen: Toimi kansanedustajana 2003–2015 mutta jätti tehtävänsä. Jäi viime vaaleissa varasijalle. Muutti teininä Jyväskylästä Tampereelle Steiner-lukioon. Yhteiskuntatieteiden maisteri ja pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu. Töissä Sitralla vanhempana neuvonantajana. Toiminut tiskijukkana. Vuoden pyöräilijä 2010. 45-vuotias.

Keski-Suomi

Kokoomus

Ville Väyrynen: Rovaniemeltä kotoisin oleva muuramelainen gastrokirurgi toimii Nova-keskussairaalan osastonylilääkärinä. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja jäi viime eduskuntavaaleissa varasijalle. Jalkapallomiehen perheessä on gynekologivaimon lisäksi kolme lasta ja kissa. Harrastaa kuntoilua. 47-vuotias.

Perussuomalaiset

Kaisa Garedew: Liiketaloutta opiskeleva lähihoitaja oli puolueensa ääniharava niin kunta- kuin aluevaaleissakin. Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen. Kristillisiin arvoihin uskova suurperheen äiti, joka omien sanojensa mukaan haluaa suojella lapsia ”sateenkaaripropagandalta”. Kokemusta päihde- ja vanhustyöstä. 45-vuotias.

Tomi Immonen: Laukaan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Puolustaa konservatiivisia arvoja ja omien sanojensa mukaan vastustaa ”ilmastohulluutta”. Takana 30 vuoden ura upseerina. Liikenneopettajan ja raskaan ajoneuvokaluston ammattipätevyys. Kolmen murrosikäisen isä. 56-vuotias.

Sosiaalidemokraatit

Jani Kokko: Mediasta tuttu muuramelainen Yhdysvaltain politiikan asiantuntija ja väitöskirjatutkija. Kannattanut pitkään Suomen Nato-jäsenyyttä. Aluevaltuuston puheenjohtaja, jolla luottamustehtävä myös Euroopan neuvoston vaalitarkkailun johdossa. ”Tennaripoikana” tunnettu Aku Ankka -fani. 35-vuotias.

Kaakkois-Suomi

Kokoomus

Oskari Valtola: Työterveyshuollon erikoislääkäri Mikkelistä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja ja hyvinvointialueen hallituksessa. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Kiinnostunut crossfit-harjoittelusta ja leikkimielisestä kisaamisesta.

Perussuomalaiset

Jaana Strandman: Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja. Nyt ukrainalaisten suomen kielen opettajana ja mm. ohjaa ryhmäliikuntatunteja. Mikkelin kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen ja maakuntahallituksen jäsen. Yksi aikuinen lapsi.

Sosiaalidemokraatit

Anna-Kristiina Mikkonen: Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Yhteiskuntatieteen maisteri. Paikallisen Setlementti-yhdistyksen toiminnanjohtaja ja rehtori. Mikkonen on ortodoksi ja harrastaa kuoro- ja yksinlaulua. Puhuu ja kirjoittaa sujuvasti ranskaa ja opiskelee venäjää.

Keskusta

Vesa Kallio: Mikkeliläinen maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, agronomi. Tehnyt töitä viljelijänä, torikauppiaana, tutkijana ja MTK:n Etelä-Savon toiminnanjohtajana. On ollut kuntavaaliehdokkaana Kangasniemellä kerran ja Savonlinnassa kerran. Perheeseen kuuluu vaimo ja hänen kaksi aikuista poikaansa.

Vaasa

Kokoomus

Janne Jukkola: Kokkolan kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja, perheyrityksen juustomestari. 45-vuotias neljän lapsen isä Lohtajalta kasvoi maitotilalla ja korosti kampanjassaan maalaisjärkeä. Ilmoittaa harrastuksekseen kotiseudun puolustuksen Keski-Pohjanmaan maakuntajoukoissa.

Perussuomalaiset

Anne Rintamäki: Entinen keskustalainen, aluevaaleissa hyvin pärjännyt Rintamäki on vaasalainen poliisi ja yrittäjä. Toimii Vaasan pääpoliisiasemalla rikostutkijana. Kotoisin maatilalta. Vaasan kaupunginvaltuustossa kolmatta kautta, kaupunginhallituksessa ja Pohjanmaan aluevaltuutettuna. Perustanut puolisonsa kanssa kaksi tapahtuma- ja ravintola-alan yritystä. Neljä lasta.

Pia Sillanpää: Kätilö, yksityisiä synnytysvalmennuksia pitävä pienyrittäjä. 44-vuotias kolmen lapsen äiti Kokkolasta. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuevaltuutettu ja hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsen.

Oulu

Kokoomus

Juha Hänninen: Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja 1. varakansanedustaja. Teologian maisteri, liikunnanohjaaja ja eläköitynyt turvallisuuspäällikkö, majuri evp. Eteni nyrkkeilyssä Suomen mestariksi 1970-luvulla ja olympiatasolle 1980-luvulla. Neljän tyttären isä ja kolmen pojan isoisä.

Perussuomalaiset

Antti Kangas: 36-vuotias maatalousyrittäjä Sievistä. Vaati kampanjassaan EU:n liittovaltiokehityksen pysäyttämistä ja listasi teemoikseen huoltovarmuuden, työn kannattavuuden nostamisen sekä yritysten investointihalujen lisäämisen. Perheeseen kuuluu avovaimo ja kolme lasta. Kiinnostunut koneista ja moottoriurheilusta.

Mikko Polvinen: 44-vuotias insinööri ja ammatillinen opettaja. Kuhmon kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja hyvinvointialueen 3. varapuheenjohtaja. Kahden lapsen isä ja metsästäjä. Korosti suurpetopolitiikkaa kampanjassaan: ”Metsästys- ja koiraharrastukset mahdollisiksi kaikkialla Suomessa!”

Sosiaalidemokraatit

Pia Hiltunen: 31-vuotias Oulusta kotoisin oleva luokanopettaja ja kaupunginvaltuutettu. Korosti kampanjassaan peruspalveluja niin lapsille ja nuorille kuin työikäisille että ikäihmisille. Urheilutaustaa mm. joukkuevoimistelusta.

Keskusta

Timo Mehtälä: Haapavetinen agrologi. Pyörittänyt pelto- ja lihatilaa perheen kanssa reilut 30 vuotta. Perheeseen kuuluu vaimo ja yhdeksän tyttöä ja kuusi poikaa. Omakohtaisen kokemuksensa takia erityislasten asiat lähellä.

Olga Oinas-Panuma: Nuorin näissä vaaleissa eduskuntaan päässyt kansanedustaja. 23-vuotias toimittaja, poronhoitaja ja maisterivaiheen suomen kielen opiskelija, joka opiskelee myös politiikkatieteitä. Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, valtuutettu ja tulevaisuuslautakunnan jäsen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Korosti kampanjassa Pohjois-Suomen tulevaisuutta.

Lappi

Perussuomalaiset

Sara Seppänen: Rovaniemeläinen luokanopettaja, tohtoriopiskelija. Lapin liiton valtuuston puheenjohtaja, pitkään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Myös varakansanedustaja. Perheeseen kuuluu aviopuoliso ja kaksi lasta.

Savo-Karjala

Kokoomus

Karoliina Partanen: Asianajaja, varatuomari sekä Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja maakuntavaltuutettu. Asunut myös Siilinjärvellä ja pääkaupunkiseudulla, sukujuuret Joensuussa. Pojan äiti. Nauttii liikunnasta ja luonnosta ja harrastaa kaupunkiviljelemistä.

Perussuomalaiset

Timo Vornanen: Joensuulainen poliisi. Kertoo olevansa isä ja isänmaallinen maltillinen konservatiivi.

Sosiaalidemokraatit

Timo Suhonen: Varakansanedustaja Varkaudesta. Hävisi neljä vuotta sitten edustajan paikan tarkastuslaskennassa. Tekee töitä Teollisuusliiton järjestämistoimitsijana. Kertoo olevansa itse huostaanotettu lapsi ja tietää siksi, että oikeanlainen ja oikea-aikainen apu voi pelastaa paljon.

Keskusta

Markku Siponen: Kiuruveden kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Nelikymppinen viiden lapsen isä, joka opettaa liikuntaa ja terveystietoa. Asuu kotitilalla perheen sekä isovanhempien kanssa. Maatalousyrittäjänä mukana yhteisnavetassa. Toimii myös hyvinvointialueen hallituksessa.

Vasemmistoliitto

Laura Meriluoto: Kuopiolainen paikallispoliitikko. Tekee töitä järjestöasiantuntijana. Harrastaa thainyrkkeilyä ja kuntosaliharjoittelua.

