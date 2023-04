Eduskuntaan pyrkii jälleen suuri nippu niin sanottuja julkkisehdokkaita. IS seuraa heidän menestymistään tässä artikkelissa.

Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina ja ehdokaslistoilta löytyy kymmeniä julkisuudesta tunnettuja henkilöjä.

IS seuraa heidän menestymistään tässä päivittyvässä artikkelissa.

Ehdokkaan nimen perässä on kerätty äänimäärä ja tieto vaalimenestyksestä kello 22.50. Tuolloin äänistä oli laskettu jo yli 93 prosenttia.

Ukrainan sodan ja koronakriisin asiantuntijat ovat uusi ehdokasjoukko.

Ex-sotilaat ovat kokoomuksen ehdokkaita. Puolustusvoimain ex-komentaja Jarmo Lindberg (5696, valittu) on ehdolla Helsingissä. Uudenmaan listalta löytyvät niin pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (7936, valittu) kuin sotatieteen tohtori Jarno Limnell, (10912, valittu) joka on kyberturvallisuuden työelämäprofessori Aalto-yliopistossa.

Pääesikunnan ex-tiedustelupäällikkö Pekka Toveri (kok).

Koronakriisin asiantuntijoista Husin logistiikkajohtaja Lasse Lehtonen (kok, 2103, ei valita) yrittää eduskuntaan Uudeltamaalta ja Rokotetutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet (vihr, 753, ei valita) Oulun vaalipiiristä.

Urheilijoista tänä keväänä liikkeelle ovat lähteneet etenkin koripalloilijat. Susijengin ex-kapteeni Shawn Huff (vihr, 2163, ei valita) lopetti uransa viime syksyn EM-kisoihin ja tähyää nyt Helsingistä Arkadianmäelle. Susijengin ex-valmentaja Henrik Dettman (r, 1403, ei valita) kisailee äänistä Uudellamaalla.

Koripalloilija, Susijengin ex-kapteeni Shawn Huff (vihr).

Jalkapallopiireistäkin löytyy ehdokkaita.

Turun Interin ex-hyökkääjä Timo Furuholm (vas, 3333, valittu) on ehdolla Varsinais-Suomessa. Furuholm pelasi urallaan 10 A-maaottelua ja on Veikkausliigan historiassa (vuodesta 1990 lähtien) kaikkien aikojen maalintekijä­tilastossa sijalla seitsemän. Valmentaja Juha Malinen (kok, 1881, ei valita) kamppailee eduskuntapaikasta Oulun vaalipiirissä.

Aktiiviurheilijoista ehdokkaana on painonnostaja Anni Vuohijoki (liik, 914, ei valita). Hän oli otsikoissa Pekingin talvikisojen jälkeen häirintäkohun vuoksi, joka kuivui kasaan asianomistajien puuttuessa. Vuohijoen kanssa samalla Liike Nytin Helsingin listalla on myös ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti (431, ei valita), joka oli urallaan julkisuudessa niin hyvässä kuin pahassa.

Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti (liik).

Ex-pikaluistelija Mika Poutala (3920, valittu) on moninkertainen olympiakävijä, ja hän oli lähellä mitalia olympia- ja MM-kisoissa, EM-kisoista hän sai kaksi hopeaa. Aktiiviurallaan Poutala edusti Helsingin Työväen Luistelijoita, mutta on kristillisdemokraattien ehdokkaana Uudellamaalla.

Yleisurheilun Helsingin EM-kisoissa 2005 pronssimitalille pituushypyssä yltänyt Tommi Evilä (kok, 3079, ei valittu) yrittää ponnistaa eduskuntaan Pirkanmaalta.

Ja varttuneemmat jääkiekon seuraajat muistavat 80-luvun ja 90-luvun alun HPK:n Mika Lartaman (1493, ei valittu), joka on perussuomalainen ehdokas Hämeessä.

Näyttelijä Riku Nieminen (vas.)

Näyttelijöistä eduskuntaan halajaa Riku Nieminen (vas, 1901, ei valittu). Esimerkiksi Putouksesta, Heikoin lenkki -ohjelmasta ja Juice-elokuvasta tuttu Nieminen on ehdolla Helsingissä.

Tunnetuista toimittajista ehdolla on Susanne Päivärinta (kok, 5422, valittu) Uudella­maalla ja Pauli Aalto-Setälä (kok, 6486, valittu) Varsinais-Suomessa. Päivärinta oli vuosikaudet Ylen tv-toimittaja, joka siirtyi kuutisen vuotta sitten Iltalehteen. Aalto-Setälä tuli tunnetuksi Hyvät, pahat ja rumat -ohjelman juontajana ja hän toimi pitkään media­talojen johto­tehtävissä.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen entisiä puheenjohtajia ehdolla on SAK:n ex-puheenjohtaja Lauri Lyly (sd, 4428 valittu) Pirkanmaalla ja Akavan ex-puheenjohtaja Sture Fjäder (kok, 728, ei valittu) Uudellamaalla.

Suomen Yrittäjien ex-puheenjohtaja Jyrki Mäkynen (kok, 1528, ei valittu) mielii eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä. Ammattiyhdistyksessä toimi myös Hilkka Ahde (sd, 4008, varalla) AKT:n viestintäpäällikkönä, Ahde on edesmenneen kansanedustajan ja ministerin Matti Ahteen leski. Ahde pyrkii eduskuntaan Helsingistä.

Ehdokaslistoille on päätynyt muitakin kuin lääketieteen ja sodan asiantuntijoita.

Ulkopolitiikan ja etenkin Venäjän asiantuntijana profiloitunut Aleksanteri-instituutin ex-johtaja Markku Kivinen (vas, 626, ei valittu) on ehdolla Helsingissä. Toinen Helsingin emeritusprofessoriehdokas on Jukka Kekkonen (sd, 2108, ei valittu), joka on tunnettu oikeustieteen kommentaattori.

Valtiotieteen tohtori, useita kirjoja kirjoittanut ja monessa mukana ollut ex-keskustalainen Alpo Rusi (liik, 239, ei valittu) on Uudenmaan ehdokas.

Talouskeskusteluun aktiivisesti osallistunut ekonomisti Sanna Kurronen (lib, 91861, ei valittu) päätti puolestaan ryhtyä Uudellemaalle liberaalipuolueen ehdokkaaksi.

Turun yliopiston dosentti Elisa Aaltola (vihr).

”Päivystävä eläinfilosofi”, eläimiä koskeviin eettisiin kysymyksiin perehtynyt Turun yliopiston dosentti Elisa Aaltola (vihr, 4137, varalla) tähtää eduskuntaan Varsinais-Suomesta. Hän on eläinkeskustelun lisäksi osallistunut somekeskusteluihin, joissa hän on puolustanut veljeään, Upin johtajaa Mika Aaltolaa.

Tositv:stä tunnetuksi on tullut muutamia ehdokkaita.

Jungle Juice Barin perustaja Noora Fagerström (kok, 4918, valittu) nousi isompaan julkisuuteen Diili-ohjelman neuvonantajana, ja hän on ehdokkaansa kokoomuksen listalta Uudellamaalla.

Myös Suomen täydelliset venäläisnaiset -tv-sarjassa mukana ollut Sofia Kazakov (100, ei valittu) on ehdolla Valta kuuluu kansalle -listoilta Helsingistä.

Amanda Harkimo (liik).

Usean tositv-ohjelmaan osallistunut Amanda Harkimo (liik, 679, ei valittu) ja Idols-kilpailusta 2007 esiin ponnistanut Kristian Meurman (liik, 233, ei valittu) ovat ehdolla Uudellamaalla.

Toinen laulajana tunnetuksi tullut ehdokas Kirsi-Marja, eli Kikka Laitinen (vihr, 364, ei valittu) pyrkii eduskuntaan Hämeessä. Myös muusikko Joonas Jontte Valosaari (liik, 559, ei valittu) tähyää eduskuntaan Uudeltamaalta. Vapauden liiton ehdokkaana on aiemminkin eduskuntaan pyrkinyt laulaja Frederik eli Ilkka Sysimetsä (34, ei valittu) Uudeltamaalta.

Unohtaa ei sovi myöskään takavuosien television Remontti-Reiskaa: Jorma Piisinen (ps, 6234, valittu) on Uudenmaan ehdokkaita. Perussuomalaisilta ehdolla on myös historioitsija Teemu Keskisarja (5579, valittu) Uudellamaalla.