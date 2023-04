Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan puheenjohtaja kantaa vastuun vaalituloksesta. Puoluetoimistolla Helsingin Apollonkadulla tunnelma oli hyvin pettynyt: keskusta ei ole näiden vaalien jälkeen suurin puolue enää yhdessäkään vaalipiirissä.

Ei torjuntavoitto eikä häviö, vaan jotain siltä väliltä. Pettymyksen kyyneliä. Tänään on istutettu jonkin uuden ajan siemen.

Näin voisi luonnehtia keskustan vaalitulosta ja tunnelmia puoluetoimistolla Helsingin Apollonkadulla. Illalla kymmenen jälkeen puoluetoimiston lavalle asteli kannustushuutojen saattelemana surumielinen, mutta toiveikas puheenjohtaja.

– Minä rakastan tätä puoluetta ja sen ihmisiä, Annika Saarikko sanoi puhetta pitäessään ja herkistyi.

Annika Saarikko joutui nousemaan estradille vaalihäviön kokeneena puheenjohtajana.

Yleisö puoluetoimistolla kannusti Saarikkoa ja huusi ”Annika, Annika”.

Saarikko sai kukkakimpun ja lohdutushalauksen.

Puolueen tilanne ei ole ruusuinen. Se on 11,3 prosentin kannatuksella menettämässä kahdeksan paikkaa. Saarikko sanoi hyvin selväsanaisesti, että tällä kannatuksella hän ei näe keskustaa hallitusvastuussa.

– Tulos on meille niin iso tappio, että nyt suomalaiset osoittavat meille selkeää viestiä, Saarikko sanoi puheensa jälkeen IS:n ja HS:n yhteis­haastattelussa.

– On ymmärrettävä kysymys pohtia sitä, tuleeko minun jatkaa puheenjohtajana. Olen todennut, että jätän itselleni tilaa arvioida tämän vaalituloksen hyvin tarkkaan. Kaikki nämä asiat ratkeavat aikanaan. Tietenkin puheenjohtajalla on vastuu tuloksesta.

Keskusta ei ole näiden vaalien jälkeen enää suurin puolue yhdessäkään vaalipiirissä. Viime vaalien jälkeen keskusta oli suurin vielä neljässä vaalipiirissä. Perussuomalaiset näissä vaaleissa nousi suurimmaksi muun muassa Oulun ja Lapin vaalipiirissä keskustan ohi.

Saarikon mukaan kahdeksan vuotta hallitusvastuuta on tarkoittanut äärimmäisen montaa kompromissia, joista osassa on varmasti tehty virheellisiä päätöksiä.

– Sitten on niitä, joista ehkä ulos päin kerrottu mielikuva tai tarina ei ole ollut keskustalle edullinen. Mutta se kaikki on mennyttä, se kulkee mukanamme ja tänään on istutettu jonkin uuden ajan siemen. Sen lopputulemana olen vakuuttunut, että Suomi saa jälleen suuren vahvan keskivoiman meistä. Ei tämä selittelemällä ja syyttelemällä parane, tulos on kannettava.

– Koen ylpeyttä niistä ihmisistä, jotka laittoivat itsensä likoon keskustan puolesta.

Oli aika, kun keskustan vaalivalvojaisia kuvailtiin tunnelmaltaan parhaiksi.

Puoluetoimistolle saapuneet keskustalaiset pohtivat maaseudun ihmisten pettyneen keskustaan. Keskustalla ei ole ollut selkeää suuntaa ja kahdeksan vuoden hallitusvastuun taakan kantoi viime metreillä Saarikko.

Kun ennakkoäänien tulokset saatiin, tunnelma puoluetoimistolla hiljeni. Puolta yötä kohden nähtiin myös karvaita pettymyksen kyyneliä. Saarikko kävi lohduttamassa kyynelehtinyttä varapuheenjohtajaa Riikka Pakarista.

Aleksi Sandroos.

Keskustanuorten puheenjohtaja Aleksi Sandroos sanoi IS:lle, että puolueen on löydettävä oma suuntansa uudelleen. Nyt selkeää linjaa ei ole ollut.

– Jos keskusta menee hallitukseen, aion jättää eroilmoituksen, Sandroos sanoi.

Eduskuntavaaleissa ehdolla ollut Riikka Pirkkalainen puolestaan kuvaili, että pettymystä ei voi miksikään muuksi muuttaa.

– Kaksissa vaaleissa 26:n kansanedustaja­paikan menetys on hirveä takaisku tälle puolueelle, Pirkkalainen luonnehti.

– Nyt lähdetään seuraamaan koko Suomi, miten nämä kolme puoluetta lähtevät vastuuta Suomesta ottamaan ja hallitusta rakentamaan.

Riikka Pirkkalainen (oik.) jutteli valvojaisissa entisen ministerin Liisa Hyssälän kanssa.

Entinen kansanedustaja ja keskustanuorissa puheenjohtajana 1970-luvulla vaikuttanut Pietari Jääskeläinen puolestaan luonnehti, että jos keskusta menisi tällä kannatuksella hallitukseen, se olisi yhtä kuin ”laittaisi pikakiväärin suuhun”.

Lopputulema on puolueväen mielestä selvä: keskustan on palattava juurilleen.