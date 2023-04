Virhemarginaali huomioiden on kuitenkin mahdollista, että kärjen järjestys muuttuu virallisessa vaalituloksessa.

Sdp on voittamassa vaalit, mikäli on MTV:n julkaisemaa ovensuukyselyä uskominen. Toisena on kokoomus ja kolmantena perussuomalaiset. Kisa on kuitenkin tiukka: Sdp:lle povataan 20,2 prosenttia äänistä, kokoomukselle 19,9 prosenttia ja perussuomalaisille 18,9 prosenttia.

Keskusta on ovensuukyselyn perusteella neljänneksi suurin, se on saamassa 11 prosenttia äänistä. Vihreille povataan 8,5 prosenttia, vasemmistoliitolle 7,9 prosenttia, Rkp:lle 4,5 prosenttia, kristillisdemokraateille 4,2 prosenttia ja Liike Nytille 2,0 prosenttia äänistä.

MTV:n ja Åbo Akaemin ovensuukysely tehtiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Åbo Akademin yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos Samforsk teki ovensuukyselyn sähköisesti, MTV tiedotti etukäteen kyselyn teosta. Kansalaismielipide-tutkimukseen osallistuvat vastaajat saivat kyselyt sähköpostilla. He vastasivat älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella sen jälkeen, kun he ovat käyneet äänestämässä.

Muutama tuhat suomalaista vastasi kyselyyn vaaliviikon aikana ennakkoäänestyksen jälkeen ja vaalipäivänä. Ovensuukyselyn tulos yhdistetään ennakkoäänestyksen tulokseen viime mainitun valmistuttua. Niiden perusteella lasketaan ennuste eduskuntavaalien tuloksesta.