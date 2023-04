Vaaravyöhykkeellä on useampia ministereitä. Vaasan vaalipiirissä nähdään keskustan raju sisäinen pudotuspeli. Kenestä tulee koko maan ääniharava? Putoaako Päivi Räsänen? Entä mitä tapahtuu paluuta yrittävälle Paavo Väyryselle?

Sunnuntain vaali-illasta on lupa odottaa hyvin jännittävää, sillä suurimman puolueen asemasta kamppailevat hyvin tasaväkisesti Petteri Orpon kokoomus, Riikka Purran perussuomalaiset ja Sanna Marinin Sdp.

Vaalipäivän äänestys päättyy kello 20, jonka jälkeen julkistetaan ennakko­äänestyksen tulos.

Ennakkoon äänensä antoi yli 40 prosenttia äänioikeutetuista, joka on merkittävästi enemmän kuin neljä vuotta sitten. Jos lopullinen äänestys­prosentti nousee korkeaksi, on sen arvioitu hyödyttävän kärkikolmikosta eniten perussuomalaisia.

Ennakkoäänten tuloksista ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Esimerkiksi edellisissä eduskuntavaaleissa perussuomalaiset kiri erinomaisella vaalipäivän tuloksella liki Sdp:n rinnalle. Ennakkoäänistä puolue sai alle 16 prosenttia, varsinaisena vaalipäivän liki 20 prosenttia.

Vaalitulos voi valmistua poikkeuksellisen myöhään, koska kisa kärkikolmikon välillä vaikuttaa etukäteen arvioiden niin tiukalta. Vasta vaalipiirien viimeiset paikat todennäköisesti ratkaisevat sen, mikä on vaalien suurin puolue.

Vaalien tulos vahvistetaan keskiviikkona 5. huhtikuuta.

Ilta-Sanomat kokosi kaikkein kiinnostavimmat tärpit vaali-illan seuraamiseen jokaisesta Suomen vaalipiiristä.

HELSINKI: Kaksi ministeriä vaaravyöhykkeellä

Elina Valtonen on kovaa valuuttaa Helsingin ääniharavaksi.

Helsingissä kisa eniten ääniä saavien kanssa käydään todennäköisesti Elina Valtosen (kok), Jussi Halla-ahon (ps) ja Pekka Haaviston (vihr) välillä. Halla-aho sai edellisissä eduskuntavaaleissa maan korkeimman henkilökohtaisen äänimäärän: 30 596.

Helsingissä vihreät on gallupien perusteella menettämässä jopa kaksi kuudesta edellis­vaaleista hankkimasta paikastaan ja edellis­vaaleissa kolme paikkaa saanut Sdp olisi nostamassa paikkamäärää ainakin yhdellä. Ehdolla Uudenmaan sijaan Helsingissä tällä kertaa oleva liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ei voi olla lainkaan varma läpi­pääsystään.

Timo Harakka on vaarassa pudota.

Maria Ohisalo.

Vihreistä läpimenostaan voi olla varma oikeastaan vain Haavisto. Jopa puolueen puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo voi olla vaarassa pudota, kun esimerkiksi Fatim Diarra ja Alviina Alametsä pyrkivät kansan­edustajiksi tosimielellä.

Etukäteen hyvin toden­näköisenä uutena kansan­edustajana on pidetty vasemmistoliiton Minja Koskelaa. Hän keräsi jättipotin kuntavaaleissa kesällä 2021 ja nyt hänen odotetaan nousevan listansa kärkeen myös eduskuntavaaleissa.

Minja Koskelalta odotetaan kovaa tulosta.

Vaali-iltana kannattaa kiinnittää huomiota myös keskustan, kristillis­demokraattien ja korjausliikkeen vaaliliiton kohtaloon. Vaaliliitolle on povattu yhtä paikkaa. Vaaliliiton kärkinimet ovat Mika Ebeling (kd) ja Mikko Kärnä (kesk). Kärnän kampanja on ollut hyvin näkyvä, mutta kristillisdemokraattien kannatus on Helsingissä merkittävästi korkeampi kuin keskustan.

Perus­suomalaisiin loikanneen Wille Rydmanin äänimäärä on tarkkailemisen arvoinen. Viime vaaleissa hän sai kokoomuksen riveissä vajaat 6 000 ääntä ollen viimeinen läpimennyt kokoomuslainen. Nouseeko Rydman suoraan perus­suomalaisten listan kakkoseksi Halla-ahon taakse?

Wille Rydman loikkasi kokoomuksesta perussuomalaisiin.

UUSIMAA: Kokoomuksella ruuhkaa

Uudellamaalla ainakin Antti Lindtman (sd), Antti Kaikkonen (kesk), Purra ja Kai Mykkänen (kok) tavoittelevat jättipottia.

Uudellamaalla etenkin kokoomuksen listalla on tunkua läpimenijöiksi. Vaikka puolue nostaneekin paikkamääräänsä, eivät istuvat kansanedustajat voi olla varmoja jatkokaudestaan. Uusista nimistä kannattaa seurata ainakin kyberturvallisuuden työelämä­professori Jarno Limnélliin, puolustusvoimien pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön Pekka Toverin ja toimittaja Susanne Päivärinnan äänimääriä.

Perussuomalaisten paikkamäärä on kasvamassa Uudellamaalla. Yhdeksi uudeksi läpimenijäksi ennakoidaan ”Remontti-Reiskana” tunnettua Jorma Piisistä.

Vihreät voi olla pulassa Uudellamaalla, koska edellisvaalien ääniharava Pirkka-Pekka Petelius ei ole ehdolla. Puolue on vaarassa menettää ainakin yhden nykyisestä viidestä paikastaan.

Illan aikana kannattaa seurata, onko liberaalipuolueella mahdollisuutta yltää eduskuntaan. Listan tähti on Suomen Pankissa työskentelevä tunnettu ekonomisti Sanna Kurronen.

Sanna Kurrosesta voi tulla liberaalipuolueen ensimmäinen kansanedustaja.

Seuraamisen arvoista on myös se, onnistuuko Liike nyt pitämään ainoan paikkansa puheenjohtajansa Harry Harkimon johdolla.

PIRKANMAA: Nuorten perussuomalaisten esiinmarssi?

Pirkanmaan vaalipiirin ääniharavasta ei liene epäselvyyttä. Pääministeri Marin kerää takuulla merkittävän henkilökohtaisen äänimäärän. Marinin jättipotti ei kuitenkaan näytä tuovan Sdp:lle lisäpaikkaa Pirkanmaalta nykyisen viiden päälle.

Sanna Marin lienee Pirkanmaan ääniharava.

Ville ”Terapeutti-Ville” Merinen.

Sdp:n listalla kannattaa seurata Ville Merisen äänimääräkehitystä. Sdp:stä arvioidaan, että tunnettu psykoterapeutti voi päästä eduskuntaan heti ensiyrittämällään.

Perussuomalaiset haastaa Pirkanmaan perinteisen toisen valtapuolueen kokoomuksen. Nykyinen perussuomalaisen nuorison puheenjohtaja Joakim Vigelius ja hänen edeltäjänsä Miko Bergbom voivat molemmat tulla valituksi eduskuntaan.

Vihreiden Satu Hassi ei ole enää ehdolla, joten vahvimmin Iiris Suomelan seuraksi eduskuntaan on tarjolla paluuta yrittävä Oras Tynkkynen. Vaali-iltana kannattaa tarkkailla myös Jaakko Mustakallion äänimäärän kehitystä.

Vasemmistoliitto on gallupeiden perusteella saamassa toisen paikan ja keskusta puolestaan menettämässä toisen.

PS-nuorison puheenjohtaja Joakim Vigelius on mahdollinen läpimenijä Pirkanmaalla.

VARSINAIS-SUOMI: Voiko Anderssonin äänimäärä yhä nousta?

Varsinais-Suomessa eniten ääniä saanee jälleen vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Voiko äänimäärä nousta entisestään? Anderssonin henkilökohtainen suosio oli kevään 2019 eduskunta­vaaleissa huimaa. Tuolloin hän sai liki 25 000 ääntä, kun toiseksi eniten ääniä vaalipiirissä kerännyt Ville Tavio (ps) sai lähes 10 000 ääntä vähemmän.

Li Andersson keräsi 2019 lähes 25 000 ääntä.

Kunta- ja aluevaaleissa Anderssonin äänimääriä on hätyytellyt Aki Lindén (sd).

Puolueiden puheenjohtajista Varsinais-Suomessa ovat ehdolla Anderssonin lisäksi myös kokoomuksen Orpo ja keskustan Annika Saarikko.

Kokoomuksen listalla ehdolla on urastaan media-alalla tutuksi tullut Pauli Aalto-Setälä. Hänen läpimeno­mahdollisuuksiaan pidetään hyvinä. Vihreiden listalla kannattaa seurata tunnetun eläinfilosofin Elisa Aaltolan menestystä. Vetoapua kampanjaansa Aaltola on saanut veljeltään, Ulkopoliittisen instituutin johtajalta Mika Aaltolalta.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vaalipiirin ykkönen äänimäärässä oli perussuomalaiset. Puolue pyrkii säilyttämään ykköstilansa Tavion johdolla.

VAASA: Keskustassa raaka pudotuspeli

Vaasan vaalipiirissä edellisvaalien ääniharavan Anna-Maja Henrikssonin (r) haastaa vuoden 2019 vaalien tavoin Mauri Peltokangas (ps).

Mauri Peltokangas kerännee vaikuttavan äänisaaliin Vaasassa.

Antti Kurvisella riittää jännitettävää.

Vaalipiirin kiinnostavin puolue on kannatusalhossa vaaleihin menevä keskusta, jolla on nykyisessä eduskunnassa neljä paikkaa. Nyt edessä on raaka pudotuspeli, sillä puolue on menettämässä ainakin yhden paikan. Kaikki istuvat kansanedustajat ovat ehdolla, mutta kovaa kampanjaa tekee myös ex-kansanedustaja Lasse Hautala. Elinkeinoministeri Mika Lintilä, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen ja puolustusministerinä käväissyt Mikko Savola joutuvat toden teolla jännittämään paikkansa puolesta. Edellisissä vaaleissa keskustan Vaasan vaalipiirin ääniharava oli nytkin ehdolla oleva Pasi Kivisaari.

HÄME: Putoaako Päivi Räsänen?

Edellisissä vaaleissa Hämeessä eniten ääniä keräsi Ville Skinnari (sd). Hämeessä ääniharavan tittelin haltija voi vaihtaa omistajaa, sillä ainakin perussuomalaisten Lulu Ranteelle povataan isoa äänipottia.

Paikalliset gallupit povaavat kristillis­demokraattien menettävän ainoan paikkansa, joten Päivi Räsäsen vuona 1995 alkanut kansanedustajan ura voi olla vaarassa päättyä.

Miten käy Päivi Räsäsen?

Kokoomuksessa käydään kova kisa kolmannesta paikasta, sillä Kalle Jokinen ei ole ehdolla. Vahvimmin tyrkyllä Jokisen tilalle ovat lahtelainen Milla Bruneau ja Jokisen tukema hollolalainen Teemu Kinnari.

Perussuomalaiset on lähellä neljättä paikkaa. Uutena eduskuntaan voi nousta edellisissä vaaleissa varasijalle yltänyt Mira Nieminen Lahdesta.

Keskustassa käydään kova sisäinen kamppailu ainoasta paikasta. Hilkka Kemppi syrjäytti viimeksi Juha Rehulan. Nyt Rehula hakee täysillä revanssia.

SATAKUNTA: Sdp pulassa ilman ääniharavaansa

Satakunnan ääniharavaksi voi nousta eduskuntaan paluuta yrittävä europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps). Perussuomalaiset on gallupien perusteella nousemassa vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi ohi Sdp:n.

Hilaako Laura Huhtasaari perussuomalaiset Satakunnan suurimmaksi ohi Sdp:n?

Sdp:n asetelma vaaleihin on hankala, sillä puolueen edellisvaalien ääniharava Kristiina Salonen ei ole enää ehdolla. Sdp:n paikkamäärä Satakunnassa on vaarassa pudota kolmesta kahteen.

Vasemmistoliiton Jari Myllykoski ei ole ehdolla. Jos puolue saa pidettyä Satakunnan ainoan paikkansa, ennakkosuosikkina vaali-iltaan lähtee Raisa Ranta.

SAVO-KARJALA: Miten käy Mikkosen?

Savo-Karjalassa ääniharavaksi noussee tälläkin kertaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Keskustan riveissä käy vaaleissa melkoinen myllerrys. Vaalipiirin edellisvaalien kärkinimet Hannakaisa Heikkinen ja Anu Vehviläinen eivät ole ehdolla. Kaksikkoa äänesti edellisissä vaaleissa yhteensä 14 500. Ainakin puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen äänisaldoa kannattaa tarkkailla.

Vihreillä kannatustilanne on heikko, joten sisäministeri Krista Mikkonen ei voi olla täysin varma jatkopaikastaan.

Vihreiden sulanut kannatus voi tietää vaikeuksia Krista Mikkoselle.

KAAKKOIS-SUOMI: Liike nyt voi kiusata kokoomusta ja Sdp:tä

Kaakkois-Suomen vaalipiirin ääniharava on suurella todennäköisyydellä edellisvaalien tapaan Antti Häkkänen (kok). Edellisvaaleissa Häkkänen sai yli 20 000 ääntä ja oli listansa ylivoimainen ykkönen. Toiseksi eniten kokoomuslaisista tuolloin Kaakkois-Suomesta ääniä keräsi Jukka Kopra, runsaat 4 000. Nostaako Häkkänen äänimääräänsä entisestään?

Antti Häkkänen on vahvoilla Kaakkois-Suomen äänikuninkaaksi.

Keskustan pitkän linjan kansanedustaja ja ex-ministeri Jari Leppä ei ole enää ehdolla, ja se tarkoittanee keskustalle yhden paikan menetystä.

Kaakkois-Suomesta valitaan väkiluvun laskun vuoksi nyt kaksi edustajaa vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Keskustan ohella yhden paikan voi menettää vaalipiirin perinteinen valtapuolue Sdp. Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm sairastui talvella syöpään, mutta on silti ehdolla jatkokaudelle.

Kaakkois-Suomessa ovat ehdolla sekä Sdp:n että kokoomuksen päättyvän kauden varakansanedustajat, tosin Liike nytin riveissä. Satu Taavitsainen voi rasittaa jonkin verran Sdp:n saldoa ja Panu Peitsaro kokoomuksen. Liike nytillä on ylivoimaiselta vaikuttava matka edes yhteen paikkaan vaalipiirissä, mutta edellä mainitun kaksikon äänimääriä kannattaa seurata.

KESKI-SUOMI: Honkonen vai Könttä?

Edellisissä vaaleissa Keski-Suomen ääniharava oli Sdp:n Riitta Mäkinen. Hän on nytkin ehdolla ja yksi ääniharava­kandidaateista tälläkin kertaa.

Keski-Suomen mielenkiintoisin kisa käydään keskustan riveissä. Paikkamäärä on tippumassa kolmesta kahteen. Anne Kalmari oli edellisissä vaaleissa keskustan sisäisen kisan ykkönen ja melko turvassa myös nyt. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ja kansanedustaja Joonas Könttä kamppailevat toisesta paikasta.

Keskustan paikkamäärä on tippumassa kahteen Keski-Suomessa. Joonas Könttä kisaa toisesta paikasta.

Kokoomus on todennäköisesti kasvattamassa paikkamääräänsä yhdestä kahteen. Sinuhe Wallinheimon kaveriksi Arkadianmäelle on vahvimmin tyrkyllä muuramelainen lääkäri Ville Väyrynen.

Jos vasemmistoliitto säilyttää ainoan paikkansa, edustaja vaihtuu. Nykyinen kansanedustaja Juho Kautto ei ole enää ehdolla. Nousua hänen tilalleen tekee todennäköisimmin Matleena Käppi.

OULU: Voiko PS nousta jopa keskustan ohi?

Oulun vaalipiirin viime vaalien ääniharava Juha Sipilä (kesk) ei ole enää ehdolla. Nyt ehdolla ääniharavaksi Oulun vaalipiirissä ovat ainakin Hanna Sarkkinen (vas) ja Sebastian Tynkkynen (ps).

Sebastian Tynkkynen, Juha Sipilän perintöprinssi?

Keskustalla on jättimäinen työ koota kasaan sivuun jäävien Sipilän ja Juha Pylvään sekä kesken kauden kuolleen Antti Rantakankaan ääniä. Paikkamäärä voi vähentyä useammalla edustajalla.

Perussuomalaiset haastaa tosissaan keskustaa vaalipiirin valtapuolueen asemasta. Tynkkysen ohella ison ääni potin kerännee edellisvaalien tapaan Jenna Simula.

LAPPI: Mitä tekee Väyrynen?

Lapissa ääniharavaksi on matkalla keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni edellisvaalien tapaan.

Kiinnostavaa seurattavaa vaali-illalle on keskustan konkaripoliitikon Paavo Väyrysen menestyminen tai menestymättömyys.

Paavo Väyrynen kiinnostaa, menestyi tai ei.

Markus Mustajärvi (vas) ei ole enää ehdolla, eikä ilmiselvää manttelinperijää ole. Vasemmistoliitto joutuu jännittämään tosissaan Lapin ainoaa paikkaansa.

AHVENANMAA: Draama puuttuu

Ahvenanmaalla tuskin nähdään draamaa, sillä nykyinen kansanedustaja Mats Löfström on ehdolla jatkokaudelle ja uusinee paikkansa helposti näissäkin vaaleissa.