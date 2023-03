Marin ei vastannut suoraan Hornet-kysymykseen – Orpolta tylyä kuittailua

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei kertonut, mainitsiko hän vai Ukrainan presidentti ensin Hornetit, kun kaksikko keskusteli Ukrainan ilmapuolustuksen tarpeista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ei suostunut IS:n vaaligrillissä vastaamaan suoraan siihen, ottiko hän ensin esiin Hornetit keskustelussa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Me keskustelimme Ukrainan puolustustarpeista. Presidentti Zelenskyi kertoi, että heillä on tarve ilmapuolustukseen ja hävittäjiin. Siihen vastasin, että Suomi on tukenut Ukrainaa monilla asepaketeilla, ja me olemme valmiita vastaisuudessakin niin tekemään.

Marin toisti useaan otteeseen torstainakin, ettei ole luvannut hävittäjiä Suomesta Ukrainalle.

Vaaligrilliä juontanut IS:n politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kysyi, kumpi mainitsi sanan ”Hornet” ensin, pääministeri vai Ukrainan presidentti.

– Me olemme keskustelleet hävittäjistä, Marin sanoi.

Kumpi mainitsi Hornetit?

– Me keskustelimme hävittäjistä ja sanoin, että Suomi voi tätä keskustelua käydä. Kerroin siinä samassa, että Suomi on tehnyt päätöksen uusista hävittäjähankinnoista ja meille on tulossa F-35-hävittäjiä ja me tiedämme tuon aikataulun, ja me voimme käydä keskustelua myös poistuvan kaluston tulevasta käytöstä, Marin sanoi.

Kumpi mainitsi Hornetit ensin?

– Kuvasin tämän meidän prosessin, Marin sanoi.

Orpon mukaan Marinin kertomuksessa ”kaikki ei nyt täsmää”.

– Olet sanonut, että voi keskustella, mitä Horneteille tehdään. Se on se toivon antaminen sotaa käyvälle maalle, mihin meillä ei ole kykyä.

– Oli virhe, että te avasitte keskustelun ilman, että siitä olisi keskusteltu yhteistoiminnassa muun muassa presidentin kanssa.

– Oli virhe avata tämä keskustelu, kun ei ole mitään, mitä antaa.

” Oli virhe, että te avasitte keskustelun.

Marin sanoi ihmettelevänsä, miksi Orpo ja monet muut poliitikot ovat etukäteisesti tyrmänneet ajatuksen.

– He (ukrainalaiset) tulevat tarvitsemaan ilmapuolustusta ja hävittäjiä myös tulevaisuudessa. Sota voi pitkittyä, ja sodan jälkeenkin he tarvitsevat ilmapuolustusta ja hävittäjäkalustoa.

– Minä ihmettelen, miksi tämä Ukrainan tarve halutaan etukäteisesti näin ehdoin tahdoin torjua. Minä veikkaan, että syy on se, että meillä on vaalit sunnuntaina.

– Tämä on politisoitunut, koska tämä on haluttu politisoida vaalien takia.