Sdp:n elämänlanka on kiinni keskustasta, kirjoittaa IS:n politiikan toimittaja Olli Waris.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kohtasivat IS:n Vaaligrillissä torstaina.

Useissa vaalitenteissä aggressiivisesti esiintynyt Marin oli yllättävän säyseä.

Tämä ei ole sattumaa. Aiemmin Orpon kimpussa ollut Marin kohdistaa iskunsa nyt etenkin perussuomalaisiin ja koittaa herätellä omiaan pelottelemalla porvari­hallituksella.

– Jos kokoomus tai perussuomalaiset ovat ykkösenä, näemme porvarihallituksen, Marin sanoi.

Marin maalaili kuvaa kovaa leikkauspolitiikkaa tekevästä hallituksesta, joka ”pyrkii kohti EU-eroa”.

Tässä Marin liioitteli tarkoituksella. Tuskin edes paatoksellisin demari uskoo, että porvarihallitus ottaisi suunnan kohti EU-eroa.

Demareissa nähdään, että kokoomus ja perussuomalaiset ovat jo pidemmän aikaa pohjustaneet yhteistyötään.

Elina Valtonen (kok) on puhunut kehitysavun remontoimisesta ja Antti Häkkänen (kok) on viestinyt, että perussuomalaisten maahanmuuttajille asettelemat tulotasovaatimukset ovat soviteltavissa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puolestaan torjui MTV:n tentissä kiky-maksujen siirtämisen työnantajien maksettaviksi – toisin kuin perussuomalaisten puoluetoimistolta oli vielä helmikuun puolivälissä viestitty.

Näitä pidetään Sdp:ssä tulevan porvarihallituksen signaaleina. Sdp:ssä lasketaan, että ainoa tapa estää porvarihallituksen muodostuminen on saada nostettua demarit ykköspaikalle.

– Se on nyt all in, IS:lle kuvataan demareiden taktiikkaa.

TodennäköisIMMÄLTÄ vaikuttaa tällä hetkellä se, että vaalivoittajana juhlii sunnuntaina kokoomus tai perussuomalaiset.

Ylen tuoreessa gallupissa kokoomus oli ykkösenä 19,8 prosentin kannatuksella ja perussuomalaiset hengitti niskaan 19,5 prosentin kannatuksella. Sdp oli kolmantena 18,7 prosentin kannatuksella.

Sdp:n elämänlanka on kiinni keskustasta. Jos keskusta saa maakunnissa perinne­äänestäjänsä liikkeelle, se voi saada nakerrettua kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusta.

Tässä tilanteessa Sdp:llä voisi olla mahdollisuuksia kiihdyttää ykköseksi.

Keskustalla ei kuitenkaan arvioida olevan kovinkaan paljon nousupotentiaalia.

Keskustan kannatus oli noussut Ylen mittauksessa 1,2 prosenttiyksikköä, mutta se oli yhä vain 10,7 prosenttia.

Voi käydä niinkin, että keskustan kannatus jää jopa alle Ylen gallupin. Silloin keskustan tie vie vääjäämättä kohti oppositiota.

Perussuomalaiset on saattanut tehdä puolestaan vaalien loppumetreillä strategisen virheen hyökkäämällä keskustan kimppuun.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen syyttää some­videossaan keskustaa ”ilmastohulluuden” aloittamisesta.

Tynkkysen maalitauluna on videossa ex-pääministeri Juha Sipilä (kesk), jonka johdolla puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta sopivat joulukuussa 2018 uusista kireämmistä ilmastolinjauksista.

Keskustassa perussuomalaisten varapuheenjohtajan ärhäkkä kampanjointi on aiheuttanut suuttumusta. Tunnelmia ei ole parantanut sekään, että Teuvan kohdalle valtatien varrelle on pystytetty Kepu pettää aina -kyltti.

Perussuomalaisten kiivas kampanjointi ja keskustan mätkiminen voi lisätä kannatusta, mutta puolue tarvitsee ystäviä, jos se pääsee muodostamaan hallitusta Purran johdolla, ja niitä sillä voi olla vain vähän.

Jos keskustaa ei saada leikkiin mukaan, jäänee porvarihallitus syntymättä ja edessä häämöttää kokoomuksen ja Sdp:n johtama sinipunahallitus.

Marin saattaa siis laskea väärin arvioidessaan, että kokoomuksen tai perussuomalaisten voitto johtaisi vääjäämättä porvarihallitukseen. Vaalitappiosta huolimatta Sdp voi löytää itsensä hallituksesta.

Lähtisikö Marin hävittyjen vaalien jälkeen hallitukseen ministeriksi? Tuskin. Mutta sinipunahallitus voi syntyä Marinista huolimatta.

Sinipunahallituksen neuvotteluissa sekä kokoomuksen että Sdp:n pitäisi niellä katkeraa kalkkia, mutta konsensushengessä hallitus todennäköisesti pakerrettaisiin kasaan.

Henkistä painetta voi tulla tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, joka peräänkuulutti valtiopäivien päättäjäisissä puolueiden valmiutta ”juuri tässä ajassa” nopeaan yhteistyöhön.

– Sovinnon siemen kannattaa säilyttää, Niinistö evästi.