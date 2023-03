Turkin parlamentti hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden

Turkin parlamentti käsitteli asiaa torstaina. Seuraavaksi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on allekirjoitettava laki, minkä jälkeen Turkki toimittaa Suomen ratifiointi-paperit Washingtoniin.

Turkin parlamentti on hyväksynyt Suomen Nato-jäsenyyden yksimielisesti. Ääniä annettiin 276. Kaikki äänestivät Suomen Nato-jäsenyyden puolesta.

Ratifioinnin hyväksyminen edellytti Turkin parlamentissa yksinkertaista äänten enemmistöä ja vähintään 151:tä ääntä.

Turkki on viimeinen Nato-maa, joka ei vielä ole ratifioinut Suomen jäsenhakemusta. Unkarin parlamentti äänesti Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin puolesta maanantaina. Jäsenyys vaatii kaikkien maiden hyväksynnän.

Kun parlamentti on hyväksynyt Suomen Nato-ratifiointia koskevan lain, on presidentti Recep Tayyip Erdoganin vielä allekirjoitettava se. Tämän jälkeen Turkki toimittaa ratifiointi-paperit Washingtoniin Yhdysvaltain ulkoministeriön arkistoon, ja ratifiointiprosessi on valmis. Unkari on ilmoittanut toimittavansa hyväksymisasiakirjan Washingtoniin perjantaina.

Kun ratifiointikierros on valmis ja kaikki 30 Nato-maata ovat hyväksyneet Suomen liittymisen sotilasliittoon, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg lähettää Suomelle allekirjoittamansa kutsun liittyä Naton jäseneksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) allekirjoittaa presidentti Sauli Niinistön valtuuttamana Suomen liittymiskirjan, joka toimitetaan niin ikään Washingtoniin. Talletuksen voi tehdä esimerkiksi Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläs Mikko Hautala.

Niinistö sanoi keskiviikkona eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä, että uusi eduskunta aloittaa työnsä Naton jäsenmaana.

Ruotsin ratifioinnin aikataulu on yhä auki niin Turkin kuin Unkarin parlamenteissa.